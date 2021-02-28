Сурикаты в роли домашних животных

В природе Сурикаты живут в норах, поэтому им лучше подобрать домик удлиненной формы, не очень большой или можете купить Сурикату тканевую трубу для собак, а в конце трубы постелите мягкий матрасик. Имейте в виду, что Сурикаты не выходят ночью из своего «убежища», поэтому там периодически будут появляться лужицы, не стоит за это наказывать малыша, инстинкт не позволяет ему выходить в темноту… там могут бродить страшные хищники.. а вот дотерпеть до утра Сурикат тоже не в состоянии. Поэтому необходимо периодически менять ему подстилку.