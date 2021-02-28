Сурикаты в роли домашних животных

Недостаток информации о домашнем содержании Сурикатов порождает различные мифы и страшилки, прочитав которые желание завести это умное, ласковое и очаровательное животное может пропасть раз и навсегда. Посмотрим так ли это на самом деле.
Сурикаты довольно энергичные животные, они игривы и любопытны, это относится в равной степени как к малышам, так и ко взрослым особям.
Сурикаты до старости сохраняют жизнерадостный характер. Они умны и контактны, что легко позволяет хозяину найти с ними общий язык. При этом Сурикаты не назойливы, не навязываются хозяину и гостям.
Они достаточно общительны, издают самые разнообразные звуки, в зависимости от ситуации, но при этом не орут, они не шумные животные. Разрушительная сила Сурикат гораздо меньше, чем у собаки или кошки, поэтому они просто не способны «перевернуть дом».
Поскольку в дикой природе Сурикаты живут в пустыне, то их когти приспособлены лишь разгребать песок. Поцарапать своими когтями Сурикат практически ничего не может. Что касается вообще поведения в доме, то они не шкодные и практически не доставляют проблем.
Любят забираться за диван, мебель, всюду где узко и темно, все там проверить, могут залезть в открытый шкаф и устроиться среди одежды, ничего не испортят, но перевернут все стопки, поэтому лучше не забывать закрывать дверцы. Вещи не грызут, не портят, провода тоже.
Ни один человек не заменит Сурикату большую семью, которая в дикой природе может достигать до 40 особей.
Однако, Сурикаты могут легко уживаться с другими домашними питомцами, например с кошкой и собакой, если эта кошка или собака не имеет дурного, склочного характера.
Сурикаты не злые и, если в квартиру приходят гости, они обязательно встречают их с любопытствующим взглядом. Они обнюхивают ботинки, сумки и все, что новое появится на их территории, но никакой агрессии проявлять не будут.
Конечно же, лучше заводить не одного Суриката, а сразу двоих, чтобы они могли играть и заботиться друг о друге, если вы не желаете заниматься разведением Сурикатов, то можно завести двух однополых братиков или сестричек.
Сурикаты в квартире живут на свободном поселении. Никаких клеток! В качестве туалета Сурикатам подойдет кошачий или небольшой собачий лоточек, наполнитель на Ваше усмотрение. Их фекалии и моча пахнут гораздо меньше, чем кошачьи и при нормальной и своевременной уборке дом никогда не провоняет ими.
С сурикатом можно выходить на прогулку, но они отлично себя чувствуют постоянно проживая дома. Для прогулки подойдет шлейка для молодых хорьков. Никогда не спускайте суриката со шлейки на улице, он может убежать и потеряться или попасть под машину!
Они достаточно теплолюбивы, поэтому позаботьтесь о том, чтоб зимой был дополнительный обогрев, купите для сурикат УФ лампу, под которой Ваш любимец смог бы греть животик.
Сурикаты очень любят наблюдать через окно за происходящим, периодически гавкая на прохожих и машины. На окнах должны быть обязательно москитные сетки, лучше железные, иначе сурикат может выпасть из окна! Так же не допустимо, чтоб он разгуливал по балкону, если он не застеклен!
В еде Сурикаты не сильно прихотливы, могут питаться кошачьим кормом, также можно кормить мясными, рыбными и молочными продуктами. От тараканов и прочей живности они тоже не откажутся. Главное в их рационе это постоянный доступ к питьевой воде.
В природе Сурикаты живут в норах, поэтому им лучше подобрать домик удлиненной формы, не очень большой или можете купить Сурикату тканевую трубу для собак, а в конце трубы постелите мягкий матрасик. Имейте в виду, что Сурикаты не выходят ночью из своего «убежища», поэтому там периодически будут появляться лужицы, не стоит за это наказывать малыша, инстинкт не позволяет ему выходить в темноту… там могут бродить страшные хищники.. а вот дотерпеть до утра Сурикат тоже не в состоянии. Поэтому необходимо периодически менять ему подстилку.
Если купить суриката вольерного разведения, когда он рос и воспитывался не в домашних условиях, а в вольере, зоопарке или в дикой природе, то конечно его дикие повадки останутся при нем и кусать вас, избегать рук он будет скорее всего постоянно. Но если Сурикат был рожден в домашних условиях, с ним всегда играли и брали на руки, то кусаться он точно не будет.
Чтобы устроить Сурикатам праздник жизни, желательно, по возможности, поставить лоток с высоким бортом и засыпать туда небольшим слоем чистый песок, а затем запустить зоофобус или мадагаскарских тараканов.
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