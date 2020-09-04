С нами не соскучишься!

7 949 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Wlad Wlad
    "44% россиян хотят, чтобы на ближайших президентских выборах победила женщина" *** Геббельсовская БРЕХНЯ здесь в том,...16 лучших изобрет...
  • Cyryl Sneer
    Чё за бред, там служивших в армии 1% от всего населенияПочему американск...
  • реванш
    Российский суд самый гуманный суд в мире для бандитов, воров и подобной нечисти.Какие средства са...

Шокирующие блюда со всего мира

Змея, крокодил, альпака, кузнечики и другие блюда, которые многие боятся попробовать. А зря. Всем приятного аппетита :) Шокирующие блюда со всего мира


Шокирующие блюда со всего мира 1. Альпака Некоторые даже не слышали об этом животном. Это парнокопытное в основном ценится своей шерстью, мягкой, как кашемир. Но вы можете не только купить дорогой свитер или теплые носки из шерсти этого представителя верблюдовых. Вы также можете и его съесть! Самое лучшее, что можно сделать из альпаки, — стейки уровня прожарки medium rare. Они нежные, как лучшая говядина вагю. Рекомендуется сочетать с красным из Бордо. Шокирующие блюда со всего мира 2. Крокодил Только некоторые виды белого мяса не имеют вкуса «как у курицы». Крокодил из их числа. Лучшая часть — хвост. У крокодилового мяса уникальная текстура и аромат. Если и можно привести какие-то аналогии, то это, пожалуй, будет мясо морского черта, только чуть более жесткое. Подавать с соусом из масла и каперсов и белым Торронтес. Шокирующие блюда со всего мира 3. Кит Очень редкая штука, способная вывести из себя любого экоактивиста и борца за права животных. Кит по вкусу немного напоминает тунца. Есть его надо в виде сашими и подавать соответствующе — с васаби, маринованным имбирем и соевым соусом. Правда, ваш ближайший ресторан находится в Исландии, так что этот визит следует совместить с посещением Голубой Лагуны.

Шокирующие блюда со всего мира 4. Касу марцу Вы любите блё д’Овернь и другие французские или швейцарские сыры с плесенью и сильным запахом? Это не предмет для гордости перед брезгливыми знакомыми. А вот любовь к касу марцу действительно способна удивить людей. Это мягкий острый овечий сыр, зараженный живыми личинками. Как они там заводятся? Дело в том, что сыр хранят в открытом месте, чтобы привлечь мух. Мухи откладывают яйца, высиживают их — и voilà! Личинки едят этот сыр, и он начинает гнить. То есть зреть. По текстуре касу мацу напоминает пекорино, а по вкусу — как горгонзола. Ах да. Это запрещенный сыр. Нет, мы не про санкции. Он запрещен и в Евросоюзе. Но мы знаем, где его купить — в Сардинии на черном рынке. Шокирующие блюда со всего мира 5. Личинки huhu Эти личинки — популярное блюдо у маори, коренных новозеландцев. Внешне huhu очень похожи на белых гусениц. Их едят живыми или приготовленными. Последние по текстуре и вкусу напоминают арахисовое масло. Если, будучи в Новой Зеландии, вы на такое не решитесь, возьмите свежайших устриц — там их много — и закажите к ним бокал совиньон блан. Шокирующие блюда со всего мира 6. Свитбред Несмотря на название («сладкий хлеб»), ошибочно полагать, что речь идет о какой-нибудь обычной сдобе. Это британское блюдо обязательно содержит гланды, пищевод и яйца барана. В Британии эти шарики, похожие на приснопамятные митболы, можно заказать в деревенских пабах. Но если из Лондона уезжать не хочется, знайте, что время от времени блюдо бывает в заведении St. John. Шокирующие блюда со всего мира 7. Кузнечики Этими чудесными насекомыми, богатыми белками, наслаждаются во многих частях света, но особой популярностью они пользуются на стрит-маркетах в Юго-Восточной Азии и Мексике. Жареные кузнечики хрустящие, а приправляют их обычно лаймом и чесноком — идеальный снек. Услышав про белок, фанаты спортзалов наверняка навострили уши. Так вот, несмотря на высокое содержание протеина, кузнечики все же вряд ли заменят полноценную белковую диету. Если только вы не качаете кулинарные мускулы :) Шокирующие блюда со всего мира 8. Гремучая змея Змеи используются во многих кухнях — начиная от вьетнамского змеиного вина и заканчивая гонконгским супом из змеи. Гремучая змея по вкусу как курица, только очень грубая. Ее надо отделить от кожи и хорошо прожарить в сковородке или на гриле. Приправить солью и перцем. Шокирующие блюда со всего мира 9. Морская свинка Оказывается, есть можно даже то, что, возможно живет у вас в квартире. Морских свинок обожают в южноамериканских Андах, преимущественно в Перу (а также Колумбии и Боливии). Готовят морских свинок в основном на открытом огне, как дичь. По вкусу морская свинка напоминает черную курицу. Только если за тушку курицы редкой индонезийской породы придется отдать 2500 долларов, морская свинка в перуанском ресторане обойдется значительно дешевле. Шокирующие блюда со всего мира 10. Зебра На зебр не охотятся, их выращивают на специальных фермах в восточноафриканской экосистеме Серенгети, простирающейся в Кении и Танзании. Эти зебры отличаются от диких, фактически это «полосатая лошадь», так как с обычной лошадью у такой зебры больше общего, чем со своим диким собратом. Мясо зебры совсем нежирное и немного жесткое, так что вместо стейка лучше съесть бургер из зебры. В Кению ехать необязательно — бургер из зебры подают в лондонском ресторане Archipelago. К бургеру закажите каберне совиньон из ЮАР.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Шокирующие блюда со всего мира

И не забудьте:
Шокирующие блюда со всего мираПодписаться на мой Instagram

Ссылка на первоисточник
11
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенЖурнал «Профиль»

Как покрасить яйца на Пасху быстро и дешево: несколько простых хитростей

Читать
Диетолог рассказала, как приготовить безвредный кулич на Пасху
Материал, выбранный редакторами МиртесенПятый канал

Диетолог рассказала, как приготовить безвредный кулич на Пасху

Салат "Цезарь" с курицей, сухариками и помидорами
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаш уютный дом

Салат "Цезарь" с курицей, сухариками и помидорами

Жарим мясо на камне. Валуном заменили мангал и кладем на него сразу 2 килограммовый кусок
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Жарим мясо на камне. Валуном заменили мангал и кладем на него сразу 2 килограммовый кусок

Шоколадное «Фаберже» и лавандовые куличи: где искать самые вкусные десерты к Пасхе
Материал, выбранный редакторами МиртесенHarper’s Bazaar

Шоколадное «Фаберже» и лавандовые куличи: где искать самые вкусные десерты к Пасхе

Из чего приготовить фрикадельки: 5 отменных рецептов, которые выручат хозяйку
Материал, выбранный редакторами МиртесенС нами не соскучишься!

Из чего приготовить фрикадельки: 5 отменных рецептов, которые выручат хозяйку

Кулич безглютеновый
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Кулич безглютеновый

Сливочное масло можно больше не покупать. Соседка-молочница научила делать вкусное масло из сметаны
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Сливочное масло можно больше не покупать. Соседка-молочница научила делать вкусное масло из сметаны

Ньюди со шпинатом: «ленивые» вареники по-итальянски
Материал, выбранный редакторами МиртесенБУДЕТ ВКУСНО!

Ньюди со шпинатом: «ленивые» вареники по-итальянски

Быстро и без яиц: 3 рецепта идеальной глазури для куличей
Материал, выбранный редакторами МиртесенFactsinter

Быстро и без яиц: 3 рецепта идеальной глазури для куличей

Петрушка на кухне. Берем пучок зелени и получаем масло, соусы, улучшаем вкус рыбы и варим суп
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Петрушка на кухне. Берем пучок зелени и получаем масло, соусы, улучшаем вкус рыбы и варим суп

Продукты к Пасхе: сравниваем цены в Пензенской области и других регионах
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

Продукты к Пасхе: сравниваем цены в Пензенской области и других регионах

Рецепт, который позволит заполучить любого мужчину-сладкоежку.
Материал, выбранный редакторами МиртесенКухня и дом

Рецепт, который позволит заполучить любого мужчину-сладкоежку.

Капустный пирог собираем за 2 минуты. Просто кладем капусту в бумагу и заливаем жидким тестом
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Капустный пирог собираем за 2 минуты. Просто кладем капусту в бумагу и заливаем жидким тестом

Диетолог Маргарита Макуха поделилась рецептом полезного кулича на Пасху
Материал, выбранный редакторами МиртесенАргументы недели

Диетолог Маргарита Макуха поделилась рецептом полезного кулича на Пасху

Базиликовая пина-колада
Материал, выбранный редакторами Миртесенwi-fi

Базиликовая пина-колада

Лепешки с брынзой на сковородке
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Лепешки с брынзой на сковородке

Смешиваем ресторанные соусы из простых продуктов под рукой
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Смешиваем ресторанные соусы из простых продуктов под рукой

Творожный пирог с какао
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаш уютный дом

Творожный пирог с какао

Мягкое печенье "Совушкины глазки"
Материал, выбранный редакторами МиртесенИдеи рецептов

Мягкое печенье "Совушкины глазки"

1
Пачка творога, стакан муки, 2 яйца, 2 ст.л сметаны для самых вкуснейших кексиков с изюмом
Материал, выбранный редакторами МиртесенУголок хозяйки

Пачка творога, стакан муки, 2 яйца, 2 ст.л сметаны для самых вкуснейших кексиков с изюмом

Жарим за 2 минуты десерты в форме хризантем. Держим в масле с помощью прищепки
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Жарим за 2 минуты десерты в форме хризантем. Держим в масле с помощью прищепки

Не только кулич. Четыре рецепта для Пасхальной недели
Материал, выбранный редакторами Миртесен62ИНФО | Новости Рязани

Не только кулич. Четыре рецепта для Пасхальной недели

Паштет из нута и оливок
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Паштет из нута и оливок

ПЕРЕД ПАСХОЙ
Материал, выбранный редакторами МиртесенВкусно с Любовью

ПЕРЕД ПАСХОЙ

Уксус, соль и сода: чистый дом при помощи простых средств
Материал, выбранный редакторами МиртесенКонфитюр

Уксус, соль и сода: чистый дом при помощи простых средств

Как правильно выбрать копченые продукты?
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Как правильно выбрать копченые продукты?

Закуска из селедки стала хитом на столе. Всего лишь завернули в лист из овощей
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Закуска из селедки стала хитом на столе. Всего лишь завернули в лист из овощей

Яйца фаршированные овощами
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Яйца фаршированные овощами

Что нужно знать о жирах и холестерине
Материал, выбранный редакторами МиртесенНародная медицина

Что нужно знать о жирах и холестерине

Роскачество нашло в сосисках клостридий и лишний жир
Материал, выбранный редакторами МиртесенНовые Известия

Роскачество нашло в сосисках клостридий и лишний жир

Роскачество не нашло в сливочных сосисках говядины, но нашло клостридии
Материал, выбранный редакторами Миртесен+1

Роскачество не нашло в сливочных сосисках говядины, но нашло клостридии

Делаем Оливье с секретом: вместо мяса берем красную рыбу, а вторым ингредиентом добавляем нарезанный лаваш
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Делаем Оливье с секретом: вместо мяса берем красную рыбу, а вторым ингредиентом добавляем нарезанный лаваш

Делаем ужин из двух луковиц. Добавляем к макаронам, но получается вкусно и лук не узнают
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Делаем ужин из двух луковиц. Добавляем к макаронам, но получается вкусно и лук не узнают

1
Готовим «шапочку» для кулича: 3 рецепта глазури к Пасхе
Материал, выбранный редакторами МиртесенВыйти замуж

Готовим «шапочку» для кулича: 3 рецепта глазури к Пасхе

Куриное филе запеченное в рукаве
Материал, выбранный редакторами МиртесенПоварёнок с лучшими рецептами

Куриное филе запеченное в рукаве

Вкусная творожная пасха
Материал, выбранный редакторами МиртесенЗолотая Барабулька

Вкусная творожная пасха

500 граммов фарша завернули в тесто: быстрый пирог на замену хлебу
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

500 граммов фарша завернули в тесто: быстрый пирог на замену хлебу

1
Она вас приятно удивит! Настойка на сушеных ябоках
Материал, выбранный редакторами МиртесенБУДЕТ ВКУСНО!

Она вас приятно удивит! Настойка на сушеных ябоках

10 советов: с чего начать путь к здоровому питанию
Материал, выбранный редакторами МиртесенСноб

10 советов: с чего начать путь к здоровому питанию

Варим сгущенку из 3 литров молока. За 2 часа получается полтора литра домашнего готового продукта
Материал, выбранный редакторами МиртесенSteak Lovers

Варим сгущенку из 3 литров молока. За 2 часа получается полтора литра домашнего готового продукта

Филе индейки с картошкой в духовке
Материал, выбранный редакторами МиртесенНаш уютный дом

Филе индейки с картошкой в духовке

Берем яйца вкрутую и оставляем в соевом маринаде. За 2 часа получили новое блюдо
Материал, выбранный редакторами МиртесенКарельские Вести

Берем яйца вкрутую и оставляем в соевом маринаде. За 2 часа получили новое блюдо

Куриный рулет
Материал, выбранный редакторами МиртесенВаши любимые рецепты

Куриный рулет

Картина дня

наверх