Шокирующие блюда со всего мира

Змея, крокодил, альпака, кузнечики и другие блюда, которые многие боятся попробовать. А зря. Всем приятного аппетита :)





1. Альпака Некоторые даже не слышали об этом животном. Это парнокопытное в основном ценится своей шерстью, мягкой, как кашемир. Но вы можете не только купить дорогой свитер или теплые носки из шерсти этого представителя верблюдовых. Вы также можете и его съесть! Самое лучшее, что можно сделать из альпаки, — стейки уровня прожарки medium rare. Они нежные, как лучшая говядина вагю. Рекомендуется сочетать с красным из Бордо. 2. Крокодил Только некоторые виды белого мяса не имеют вкуса «как у курицы». Крокодил из их числа. Лучшая часть — хвост. У крокодилового мяса уникальная текстура и аромат. Если и можно привести какие-то аналогии, то это, пожалуй, будет мясо морского черта, только чуть более жесткое. Подавать с соусом из масла и каперсов и белым Торронтес. 3. Кит Очень редкая штука, способная вывести из себя любого экоактивиста и борца за права животных. Кит по вкусу немного напоминает тунца. Есть его надо в виде сашими и подавать соответствующе — с васаби, маринованным имбирем и соевым соусом. Правда, ваш ближайший ресторан находится в Исландии, так что этот визит следует совместить с посещением Голубой Лагуны.

4. Касу марцу Вы любите блё д’Овернь и другие французские или швейцарские сыры с плесенью и сильным запахом? Это не предмет для гордости перед брезгливыми знакомыми. А вот любовь к касу марцу действительно способна удивить людей. Это мягкий острый овечий сыр, зараженный живыми личинками. Как они там заводятся? Дело в том, что сыр хранят в открытом месте, чтобы привлечь мух. Мухи откладывают яйца, высиживают их — и voilà! Личинки едят этот сыр, и он начинает гнить. То есть зреть. По текстуре касу мацу напоминает пекорино, а по вкусу — как горгонзола. Ах да. Это запрещенный сыр. Нет, мы не про санкции. Он запрещен и в Евросоюзе. Но мы знаем, где его купить — в Сардинии на черном рынке.5. Личинки huhu Эти личинки — популярное блюдо у маори, коренных новозеландцев . Внешне huhu очень похожи на белых гусениц. Их едят живыми или приготовленными. Последние по текстуре и вкусу напоминают арахисовое масло. Если, будучи в Новой Зеландии, вы на такое не решитесь, возьмите свежайших устриц — там их много — и закажите к ним бокал совиньон блан. 6. Свитбред Несмотря на название («сладкий хлеб»), ошибочно полагать, что речь идет о какой-нибудь обычной сдобе. Это британское блюдо обязательно содержит гланды, пищевод и яйца барана. В Британии эти шарики, похожие на приснопамятные митболы, можно заказать в деревенских пабах. Но если из Лондона уезжать не хочется, знайте, что время от времени блюдо бывает в заведении St. John . 7. Кузнечики Этими чудесными насекомыми, богатыми белками, наслаждаются во многих частях света, но особой популярностью они пользуются на стрит-маркетах в Юго-Восточной Азии и Мексике. Жареные кузнечики хрустящие, а приправляют их обычно лаймом и чесноком — идеальный снек. Услышав про белок, фанаты спортзалов наверняка навострили уши. Так вот, несмотря на высокое содержание протеина, кузнечики все же вряд ли заменят полноценную белковую диету. Если только вы не качаете кулинарные мускулы :)8. Гремучая змея Змеи используются во многих кухнях — начиная от вьетнамского змеиного вина и заканчивая гонконгским супом из змеи. Гремучая змея по вкусу как курица, только очень грубая. Ее надо отделить от кожи и хорошо прожарить в сковородке или на гриле. Приправить солью и перцем.9. Морская свинка Оказывается, есть можно даже то, что, возможно живет у вас в квартире. Морских свинок обожают в южноамериканских Андах, преимущественно в Перу (а также Колумбии и Боливии). Готовят морских свинок в основном на открытом огне, как дичь. По вкусу морская свинка напоминает черную курицу. Только если за тушку курицы редкой индонезийской породы придется отдать 2500 долларов, морская свинка в перуанском ресторане обойдется значительно дешевле . 10. Зебра На зебр не охотятся, их выращивают на специальных фермах в восточноафриканской экосистеме Серенгети, простирающейся в Кении и Танзании. Эти зебры отличаются от диких, фактически это «полосатая лошадь», так как с обычной лошадью у такой зебры больше общего, чем со своим диким собратом. Мясо зебры совсем нежирное и немного жесткое, так что вместо стейка лучше съесть бургер из зебры. В Кению ехать необязательно — бургер из зебры подают в лондонском ресторане Archipelago. К бургеру закажите каберне совиньон из ЮАР.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: