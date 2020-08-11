Конвертики с яблоками из творожного теста

Этот вкусный десерт совсем не сложен в приготовлении, а выглядит при том очень аппетитно.

Берем: 150 г творога, 250 г муки, 3 ст.л. сахара, 6 ст.л растительного масла, 1 яйцо, 1 пакетик разрыхлителя, по щепотке ванилина и соли.

Смешать творог с яйцом и сахаром, добавить соль, ванилин и растительное масло. Высыпать в муку разрыхлитель, перемешать и добавить к творожной смеси, вымесив упругое тесто. Прикрыть его полотенцем и оставить на 15 минут.

Тем временем берем три средних яблока, очищаем и нарезаем дольками. Смешиваем 100 г сахара с 1 ст.л. корицы и обваливаем яблочные дольки в этой смеси.

Делим тесто на две части, каждую из них скатываем в шар, который раскатываем в круг толщиной не более 5 мм. Разрезаем круг на 8 равных секторов. На широкую часть каждого из них выкладываем начинку и оборачиваем ее узким концом треугольника.

То же проделываем со второй половиной теста. Для нарядности можно смазать сверху получившиеся конвертики смесью сырого яичного желтка с 1 ч.л. молока и присыпать маком или кунжутом. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке до подрумянивания, 20-25 минут.