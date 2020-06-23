Нострадамус: косметолог, кулинар и аптекарь

Медицина

Он отправился в путешествие по Франции и Италии, а заодно приступил к врачебной практике. Тогда же Мишель сменил французскую фамилию Нотрдам на латинскую – Нострадамус. Видимо, ему казалось, что так звучит солиднее.

Оказавшись в охваченном чумой Бордо, молодой врач попытался остановить эпидемию с помощью средств, которые до этого не применялись. Обычно больным давали ртутное зелье, пускали кровь, обертывали в ткань, пропитанную чесноком… Как правило, это не имело особого эффекта. А Нострадамус предложил сразу же после смерти пациентов вывозить их трупы из города. Ведь нередко живые заражались именно от трупов… Кроме того, в качестве профилактики доктор рекомендовал употреблять поменьше жирной пищи и больше бывать на свежем воздухе. Больным он прописывал настой из шиповника, порой действительно облегчавший их состояние благодаря ударным дозам витамина С.

Через четыре года Нострадамус вновь вернулся в Монпелье и обратился в университет с просьбой о защите докторской диссертации. По-видимому, содержание ее произвело на ученых мужей такое впечатление, что Мишель получил предложение возглавить одну из кафедр в звании профессора. Он согласился, но и это оказалось ненадолго. Нострадамус никогда подолгу не задерживался на одном месте. Он работал врачом сначала в Ажане, затем перебрался в Марсель, оттуда - в Экс…