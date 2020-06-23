Нострадамус: косметолог, кулинар и аптекарь

Фармацевтика
Известно, что оба деда Мишеля Нотрдама (такова была настоящая фамилия этого человека) были по профессии врачами. Юноша тоже увлекся медициной, изучал целебные свойства трав… Правда, в университете Авиньона, куда его приняли в 14 лет, он занялся изучением математики, астрономии и гуманитарных наук. Но проучился там всего год: заведение закрылось из-за эпидемии чумы.
После нескольких лет работы аптекарем Мишель вновь пошел учиться. На этот раз он поступил на медицинский факультет университета Монпелье. Но и здесь проучился недолго: его исключили, так как устав университета запрещал заниматься «ручной торговлей», а фармацевтика в то время приравнивалась к этому занятию. Однако стены университета Нотрдам покинул, будучи уже бакалавром медицины.
Медицина
Он отправился в путешествие по Франции и Италии, а заодно приступил к врачебной практике. Тогда же Мишель сменил французскую фамилию Нотрдам на латинскую – Нострадамус. Видимо, ему казалось, что так звучит солиднее.
Оказавшись в охваченном чумой Бордо, молодой врач попытался остановить эпидемию с помощью средств, которые до этого не применялись. Обычно больным давали ртутное зелье, пускали кровь, обертывали в ткань, пропитанную чесноком… Как правило, это не имело особого эффекта. А Нострадамус предложил сразу же после смерти пациентов вывозить их трупы из города. Ведь нередко живые заражались именно от трупов… Кроме того, в качестве профилактики доктор рекомендовал употреблять поменьше жирной пищи и больше бывать на свежем воздухе. Больным он прописывал настой из шиповника, порой действительно облегчавший их состояние благодаря ударным дозам витамина С.
Через четыре года Нострадамус вновь вернулся в Монпелье и обратился в университет с просьбой о защите докторской диссертации. По-видимому, содержание ее произвело на ученых мужей такое впечатление, что Мишель получил предложение возглавить одну из кафедр в звании профессора. Он согласился, но и это оказалось ненадолго. Нострадамус никогда подолгу не задерживался на одном месте. Он работал врачом сначала в Ажане, затем перебрался в Марсель, оттуда - в Экс…
Косметология, магия и кулинария
Между тем медицина интересовала Нострадамуса все меньше. Куда более выгодным занятием ему показалась косметология. В 1555 году он даже опубликовал труд под названием «Traite des fardements et confitures» («Трактат о макияже и джеме»).
В первой части книги автор рассказывал о способах осветления волос, изготовлении зубного порошка, и даже приводил рецепт приворотного зелья, в состав которого должны были входить воробьиная кровь, амбра, мускус, сахар и вино. Во второй же части приводились рецепты различных десертов – от вишневого варенья до марципанов.
Такое «разностороннее» содержание вовсе не смущало читателей. Дело в том, что аптекари XVI века были «мастерами на все руки». Они зачастую готовили и продавали не только лекарства, но и косметические средства, а некоторые имели еще и обширную знахарскую практику, не гнушаясь и магическими зельями… Иные параллельно торговали и сладостями.
Так или иначе, «Трактат о макияже и джеме» быстро стал бестселлером. Его раскупали нарасхват. Многие клиенты Нострадамуса знали его именно как косметолога, кулинара и создателя магических снадобий, а вовсе не автора пророческих «Центурий». Хотя для наших современников, разумеется, важнее его провидческий дар…
Диана Мерлин
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