Дорога в никуда: мосты, по которым мало кто отважится пройти

Многие мосты воспринимаются исключительно как часть дороги. Они становятся привычными и не вызывают абсолютно никаких чувств. Однако существуют и такие мосты, которые заставляют сердце трепетать, а душу прятаться в пятки только от одного взгляда на них. Что уж говорить о том, чтобы пройтись по ним. Novate.ru предлагает подборку ужасающих мостов, прогуляться по которым согласится лишь очень смелый человек.
1. Мост Хайвань в Китае
Завораживающая красота и величие. /Фото: lh4.ggpht.com
Мост Хайвань проложен через пролив и считается одним из самых длинных в мире. Его общая протяженность составляет 41,5 км, а ширина — 35 м. Удивительно, но несмотря на впечатляющие размеры и архитектуру моста, его построили всего за 4 года. Мост соединяет две провинции, облегчая сообщение между ними, поэтому играет важную роль в функционировании страны. Этот мост отличается надежностью, вплоть до того, что способен выдержать землетрясение до 8 баллов, сильный тайфун или другие природные катастрофические происшествия.
2. Мост Хуссаини в Пакистане
Захватывающий вид и проверка на смелость. /Фото: supercoolpics.com
Висячий мост Хуссаини, который находится в Пакистане, представляет собой длинную дорогу над широкой рекой. Даже от легкого дуновения ветерка мост раскачивается и шатается, что делает передвижение по нему чрезвычайно захватывающим и устрашающим. Расстояние между отдельными дощечками колеблется в пределах 30-40 см. Считается, что именно такие пропорции заставляют мост качаться не так уж сильно.
3. Подвесной пешеходный мост в Швейцарии
Увлекательная прогулка над пропастью с великолепным видом вокруг. /Фото: img.blick.ch
Этот мост считается одним из длиннейших пешеходных подвесных мостов. Располагается он в кантоне Вале и изготовлен из стали. Назначение этого моста весьма полезное — соединение пешеходной трассы между двумя городами на юге Швейцарии: Церматт и Грехен. Протяженность моста составляет 494 м, а его ширина — всего 65 см. На строительство моста было потрачено около 730 тысяч франков и всего 10 недель. Он располагается над оврагом с глубиной в 85 м.
4. Мост Роял Гордж в Колорадо
Хоть раз в жизни стоит пройти по такому мосту. /Фото: forumimage.ru
Мост Роял Гордж в Колорадо является самым высоким висячим мостом в США. Его длина составляет 384 метра, а его ширина — 5 метров. Впечатляет своим видом не только сам мост, но и его башни, расположенные на краях обрыва. Их высота составляет 46 метров. Строительство моста заняло полгода. Два основных опорных троса весят по 20 тонн и представляют собой сплетение 2100 отдельных тросов. На построение пролетов ушло 1292 деревянные балки. Внизу, на расстоянии 300 метров располагается межгорная река. При ходьбе мост ощутимо покачивается, поскольку не имеет в своей середине никаких опор.
Интересный факт: В 60-х годах мост Роял Гордж приобрел печальную известность, как «мост самоубийц». Многие люди намеренно приезжали на него, чтобы гарантированно лишится жизни. К счастью, сейчас мост далеко не безлюдный и привлекает скорее экстремалов, которые хотят осуществить прыжок посредством страховки на резиновом тросе — удовольствие не для слабонервных.
5. Мост над горой Титлис в Швейцарии
Удивительный мост, который захватывает дух. /Фото: s3-eu-west-1.amazonaws.com
Мост Titlis Cliff Walk расположен на горнолыжном курорте Энгельберг, который находится в Швейцарии. Он завис над пропастью и возвышается на 3020 метрах над уровнем моря. Прогулка по такому мосту с удивительно красивым окружающим видом заснеженных гор занимает примерно 150 шагов. Однако запомнить их придется на всю жизнь. Ширина моста составляет всего метр. Но чтобы попасть на него, сначала нужно пройти по пещерному туннелю с удивительной подсветкой, который уже настраивает на необходимый лад. Чтобы полюбоваться пропастью под мостом, он сделан из сетчатого материала. Стоимость моста Titlis Cliff Walk составила 101 миллион рублей, а длительность строительных работ — 4 месяца.
6. Перуанский подвесной мост Кесвачака
Незабываемые впечатления от такой прогулки будут обеспечены. /Фото: knowhow.pp.ua
Мост Кесвачака, расположенный в Перу, — это удивительное изобретение, которое основывается на технологии, используемой более 600 лет назад. Для его строительства используются растительные волокна, которые сплетаются полностью вручную. Обновление моста проводится ежегодно, для этого используется около 70 м веревок, подготавливаемых заранее. Процедура занимает 3 дня, а технология передается в каждой семье из поколения в поколение. Обновление моста завершается празднеством с танцами и музыкой. Ходить по такому мосту невероятно страшно, поскольку он раскачивается и не имеет устойчивости. Ширина его также крайне мала, поэтому идти приходится вплотную к канатным поручням.
7. Стеклянный мост в Китае
По такому мосту решается пройти далеко не каждый. /Фото: imgtest.mir24.tv
Многие передвигаются по этому мосту зажмурив глаза или ползком, поскольку ощущения мягко скажем не для слабонервных. Одновременно мост может вмещать до 500 человек. Помимо живописного окружающего вида, под мостом находится пропасть в 201 метр над рекой. Стекло моста имеет три слой, с совокупной толщиной в 4,5 см. Длина стеклянного моста составляет 526 метров.
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