С нами не соскучишься!

7 948 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Самбур
    просто попы ортодоксальной греческой церкви спиздили образ волхвов как и название ПРАВОСЛАВНЫЙПочему католическ...
  • Wlad Wlad
    Кстати, ЖЕНЩИНА - это БЕРЕМЕННАЯ САМКА. Все остальное - это МУЖИКИ С ВАГИНАМИ, которые НЕНАВИДЯТ СЕБЯ за то, что РОДИ...Зачем пчелам нужн...
  • Wlad Wlad
    Интересный момент - на весь улей ВСЕГО ОДНА САМКА. А в человеческом социуме ИМЕННО САМКИ являются ПАРАЗИТКАМИ, живущи...Зачем пчелам нужн...

Дорога в никуда: мосты, по которым мало кто отважится пройти


Дорога в никуда: мосты, по которым мало кто отважится пройти

Многие мосты воспринимаются исключительно как часть дороги. Они становятся привычными и не вызывают абсолютно никаких чувств. Однако существуют и такие мосты, которые заставляют сердце трепетать, а душу прятаться в пятки только от одного взгляда на них. Что уж говорить о том, чтобы пройтись по ним. Novate.ru предлагает подборку ужасающих мостов, прогуляться по которым согласится лишь очень смелый человек.

1. Мост Хайвань в Китае


Завораживающая красота и величие. /Фото: lh4.ggpht.com

Завораживающая красота и величие. /Фото: lh4.ggpht.com

 

Мост Хайвань проложен через пролив и считается одним из самых длинных в мире. Его общая протяженность составляет 41,5 км, а ширина — 35 м. Удивительно, но несмотря на впечатляющие размеры и архитектуру моста, его построили всего за 4 года. Мост соединяет две провинции, облегчая сообщение между ними, поэтому играет важную роль в функционировании страны. Этот мост отличается надежностью, вплоть до того, что способен выдержать землетрясение до 8 баллов, сильный тайфун или другие природные катастрофические происшествия.

2. Мост Хуссаини в Пакистане


Захватывающий вид и проверка на смелость. /Фото: supercoolpics.com

Захватывающий вид и проверка на смелость. /Фото: supercoolpics.com

 

Висячий мост Хуссаини, который находится в Пакистане, представляет собой длинную дорогу над широкой рекой.
Даже от легкого дуновения ветерка мост раскачивается и шатается, что делает передвижение по нему чрезвычайно захватывающим и устрашающим. Расстояние между отдельными дощечками колеблется в пределах 30-40 см. Считается, что именно такие пропорции заставляют мост качаться не так уж сильно.

3. Подвесной пешеходный мост в Швейцарии


Увлекательная прогулка над пропастью с великолепным видом вокруг. /Фото: img.blick.ch

Увлекательная прогулка над пропастью с великолепным видом вокруг. /Фото: img.blick.ch

 

Этот мост считается одним из длиннейших пешеходных подвесных мостов. Располагается он в кантоне Вале и изготовлен из стали. Назначение этого моста весьма полезное — соединение пешеходной трассы между двумя городами на юге Швейцарии: Церматт и Грехен. Протяженность моста составляет 494 м, а его ширина — всего 65 см. На строительство моста было потрачено около 730 тысяч франков и всего 10 недель. Он располагается над оврагом с глубиной в 85 м.

4. Мост Роял Гордж в Колорадо


Хоть раз в жизни стоит пройти по такому мосту. /Фото: forumimage.ru

Хоть раз в жизни стоит пройти по такому мосту. /Фото: forumimage.ru

 

Мост Роял Гордж в Колорадо является самым высоким висячим мостом в США. Его длина составляет 384 метра, а его ширина — 5 метров. Впечатляет своим видом не только сам мост, но и его башни, расположенные на краях обрыва. Их высота составляет 46 метров. Строительство моста заняло полгода. Два основных опорных троса весят по 20 тонн и представляют собой сплетение 2100 отдельных тросов. На построение пролетов ушло 1292 деревянные балки. Внизу, на расстоянии 300 метров располагается межгорная река. При ходьбе мост ощутимо покачивается, поскольку не имеет в своей середине никаких опор.

Интересный факт: В 60-х годах мост Роял Гордж приобрел печальную известность, как «мост самоубийц». Многие люди намеренно приезжали на него, чтобы гарантированно лишится жизни. К счастью, сейчас мост далеко не безлюдный и привлекает скорее экстремалов, которые хотят осуществить прыжок посредством страховки на резиновом тросе — удовольствие не для слабонервных.

5. Мост над горой Титлис в Швейцарии


Удивительный мост, который захватывает дух. /Фото: s3-eu-west-1.amazonaws.com

Удивительный мост, который захватывает дух. /Фото: s3-eu-west-1.amazonaws.com

 

Мост Titlis Cliff Walk расположен на горнолыжном курорте Энгельберг, который находится в Швейцарии. Он завис над пропастью и возвышается на 3020 метрах над уровнем моря. Прогулка по такому мосту с удивительно красивым окружающим видом заснеженных гор занимает примерно 150 шагов. Однако запомнить их придется на всю жизнь. Ширина моста составляет всего метр. Но чтобы попасть на него, сначала нужно пройти по пещерному туннелю с удивительной подсветкой, который уже настраивает на необходимый лад. Чтобы полюбоваться пропастью под мостом, он сделан из сетчатого материала. Стоимость моста Titlis Cliff Walk составила 101 миллион рублей, а длительность строительных работ — 4 месяца.

6. Перуанский подвесной мост Кесвачака


Незабываемые впечатления от такой прогулки будут обеспечены. /Фото: knowhow.pp.ua

Незабываемые впечатления от такой прогулки будут обеспечены. /Фото: knowhow.pp.ua

 

Мост Кесвачака, расположенный в Перу, — это удивительное изобретение, которое основывается на технологии, используемой более 600 лет назад. Для его строительства используются растительные волокна, которые сплетаются полностью вручную. Обновление моста проводится ежегодно, для этого используется около 70 м веревок, подготавливаемых заранее. Процедура занимает 3 дня, а технология передается в каждой семье из поколения в поколение. Обновление моста завершается празднеством с танцами и музыкой. Ходить по такому мосту невероятно страшно, поскольку он раскачивается и не имеет устойчивости. Ширина его также крайне мала, поэтому идти приходится вплотную к канатным поручням.

7. Стеклянный мост в Китае


По такому мосту решается пройти далеко не каждый. /Фото: imgtest.mir24.tv

По такому мосту решается пройти далеко не каждый. /Фото: imgtest.mir24.tv

 

Многие передвигаются по этому мосту зажмурив глаза или ползком, поскольку ощущения мягко скажем не для слабонервных. Одновременно мост может вмещать до 500 человек. Помимо живописного окружающего вида, под мостом находится пропасть в 201 метр над рекой. Стекло моста имеет три слой, с совокупной толщиной в 4,5 см. Длина стеклянного моста составляет 526 метров.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Дорога в никуда: мосты, по которым мало кто отважится пройти

И не забудьте:
Дорога в никуда: мосты, по которым мало кто отважится пройтиПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить
Материал, выбранный редакторами МиртесенSnatch

Как бы выглядели мультяшки, если бы ходили в зал? Вот 8 примеров

Читать
Блогер из Антальи показал на видео плачевную ситуацию с туризмом в Турции
Материал, выбранный редакторами МиртесенNews Front - Новостной Фронт

Блогер из Антальи показал на видео плачевную ситуацию с туризмом в Турции

Сгоревший в Татарстане памятник Воину-освободителю сделают негорючим
Материал, выбранный редакторами Миртесенinkazan

Сгоревший в Татарстане памятник Воину-освободителю сделают негорючим

Чувственное наслаждение. Tom Henderson Smith
Материал, выбранный редакторами МиртесенИскусство

Чувственное наслаждение. Tom Henderson Smith

Стартовал приём заявок на фотоконкурс «Моя Планета. Россия в деталях»
Материал, выбранный редакторами МиртесенВЕСТИ КРЫМ

Стартовал приём заявок на фотоконкурс «Моя Планета. Россия в деталях»

Жители Антальи показали, как выглядят турецкие пляжи без российских туристов
Материал, выбранный редакторами Миртесен Politpuzzle.ru

Жители Антальи показали, как выглядят турецкие пляжи без российских туристов

Туристический бизнес в Турции до сих пор не может осознать потерю гостей из России, что было наглядно продемонстрировано в Сети. Стремите...
Готов ли полуостров к туристическому максимуму?
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

Готов ли полуостров к туристическому максимуму?

24 апреля Крым примет участие во Всероссийском субботнике
Материал, выбранный редакторами МиртесенУдалён

24 апреля Крым примет участие во Всероссийском субботнике

Ларионова о платном посещении Свияжска: «Может, не надо посещать все памятники?»
Материал, выбранный редакторами Миртесенinkazan

Ларионова о платном посещении Свияжска: «Может, не надо посещать все памятники?»

Экономист перечислил плюсы увеличения майских праздников
Материал, выбранный редакторами МиртесенM24

Экономист перечислил плюсы увеличения майских праздников

Волченко прокомментировал рост цен на проживание туристов в Крыму
Материал, выбранный редакторами МиртесенВЕСТИ КРЫМ

Волченко прокомментировал рост цен на проживание туристов в Крыму

В Курганской области обсуждают открытие новых авиарейсов
Материал, выбранный редакторами МиртесенURA.RU – мы рассказываем интересные истории

В Курганской области обсуждают открытие новых авиарейсов

Власти Курганской области обсуждают возможность авиарейсов из Кургана в Санкт-Петербург, Новосибирск и дополнительных рейсов в Москву. Об...
В Кургане появился памятник "Чужому"
Материал, выбранный редакторами МиртесенРЕН ТВ Новости

В Кургане появился памятник "Чужому"

Извержение карибского вулкана: фото NASA
Материал, выбранный редакторами МиртесенNational Geographic

Извержение карибского вулкана: фото NASA

20+ человек, которые пошли в лес за обыкновенными грибами, а наткнулись на настоящие природные шедевры
Материал, выбранный редакторами МиртесенПроба 2

20+ человек, которые пошли в лес за обыкновенными грибами, а наткнулись на настоящие природные шедевры

Пейзажи и натюрморты: что посмотреть на новой выставке в Симферополе
Материал, выбранный редакторами МиртесенТуристический портал Республики Крым

Пейзажи и натюрморты: что посмотреть на новой выставке в Симферополе

Изобретения в отелях, которые поразили постояльцев
Материал, выбранный редакторами МиртесенИнтересно для всех и обо всем

Изобретения в отелях, которые поразили постояльцев

План мероприятий по празднованию Дня принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

План мероприятий по празднованию Дня принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи

Дата Время Мероприятие Место проведения, ссылка на сайт онлайн мероприятия 19 апреля 11.00 Виртуальный час истории, посвященный подписани...
Магазины IKEA в России переходят на солнечную энергию
Материал, выбранный редакторами МиртесенNational Geographic

Магазины IKEA в России переходят на солнечную энергию

Федор Конюхов планирует пересечь Тихий океан на катамаране на солнечных батареях
Материал, выбранный редакторами МиртесенNational Geographic

Федор Конюхов планирует пересечь Тихий океан на катамаране на солнечных батареях

Как развивается экспорт на полуострове?
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

Как развивается экспорт на полуострове?

Алексей Черняк принял участие в XI Всероссийском туристском форуме «Открытый Крым»
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

Алексей Черняк принял участие в XI Всероссийском туристском форуме «Открытый Крым»

В Солнечногорске стартовал новый историко-культурный проект «Краеведческие среды»
Материал, выбранный редакторами МиртесенСпутник

В Солнечногорске стартовал новый историко-культурный проект «Краеведческие среды»

Не только грибы с глазами: что обязательно стоит посмотреть в Рязанской области
Материал, выбранный редакторами Миртесен7 новостей

Не только грибы с глазами: что обязательно стоит посмотреть в Рязанской области

Отдых в Сочи резко подорожал после закрытия Турции
Материал, выбранный редакторами МиртесенНТВ

Отдых в Сочи резко подорожал после закрытия Турции

Точная дата благоустройства заказника «Долгие пруды» еще не определена
Материал, выбранный редакторами МиртесенСЕВЕРНЫЙ ВЕСТНИК

Точная дата благоустройства заказника «Долгие пруды» еще не определена

Что ждёт российский рынок туризма в постковидной реальности?
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

Что ждёт российский рынок туризма в постковидной реальности?

Водоем в парке «Черное озеро» заполнят чистой водой
Материал, выбранный редакторами Миртесенinkazan

Водоем в парке «Черное озеро» заполнят чистой водой

Россияне пожаловались на проблемы во время пересадок в Стамбуле
Материал, выбранный редакторами МиртесенКомсомольская правда

Россияне пожаловались на проблемы во время пересадок в Стамбуле

На фасаде Крымского этнографического музея представлена фотовыставка «Народы Крыма»
Материал, выбранный редакторами МиртесенЛента новостей Крыма

На фасаде Крымского этнографического музея представлена фотовыставка «Народы Крыма»

Отпуск переносится: как вернуть деньги за отмененные туры в Турцию? Инструкция
Материал, выбранный редакторами МиртесенМИР 24

Отпуск переносится: как вернуть деньги за отмененные туры в Турцию? Инструкция

В парке «Сокольники» представят фотовыставку «Сказки в стиле великих художников»
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета «Культура»

В парке «Сокольники» представят фотовыставку «Сказки в стиле великих художников»

История знаменитого советского туристического рюкзака
Материал, выбранный редакторами МиртесенDon't Panic Magazine

История знаменитого советского туристического рюкзака

22
В парке Кургана появился «Чужой»
Материал, выбранный редакторами МиртесенURA.RU – мы рассказываем интересные истории

В парке Кургана появился «Чужой»

Стоимость отдыха в Сочи в мае выросла до 50% после ограничения полетов в Турцию
Материал, выбранный редакторами МиртесенГазета.ru

Стоимость отдыха в Сочи в мае выросла до 50% после ограничения полетов в Турцию

Картина дня

наверх