Дорога в никуда: мосты, по которым мало кто отважится пройти

1. Мост Хайвань в Китае

Завораживающая красота и величие. /Фото: lh4.ggpht.com

2. Мост Хуссаини в Пакистане

Захватывающий вид и проверка на смелость. /Фото: supercoolpics.com

3. Подвесной пешеходный мост в Швейцарии

Увлекательная прогулка над пропастью с великолепным видом вокруг. /Фото: img.blick.ch

4. Мост Роял Гордж в Колорадо

Хоть раз в жизни стоит пройти по такому мосту. /Фото: forumimage.ru

5. Мост над горой Титлис в Швейцарии

Удивительный мост, который захватывает дух. /Фото: s3-eu-west-1.amazonaws.com

6. Перуанский подвесной мост Кесвачака

Незабываемые впечатления от такой прогулки будут обеспечены. /Фото: knowhow.pp.ua

7. Стеклянный мост в Китае

По такому мосту решается пройти далеко не каждый. /Фото: imgtest.mir24.tv