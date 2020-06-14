Учёные определили среднюю продолжительность жизни без достижений современной медицины

Вас когда-нибудь посещала мысль о том, сколько может прожить человек без достижений современной медицины? Да, именно без всех этих прививок, вакцин, антибиотиков и диагностики заболеваний. Если бы нам самим пришлось лечить грипп и переломы, пищевые отравления и аппендицит? Австралийские ученые исследовали эту проблему и определили среднюю продолжительность жизни в таких условиях. Мы уверены, что эта цифра вас огорчит.
Два месяца назад специалисты Национального научного агентства Австралии (CSIRO) объявили о том, что ими обнаружен принципиально новый способ прогнозирования продолжительности жизни разных биологических видов. Основана новая методика на глубоком анализе геномов и на сегодняшний день она считается максимально точной. Как это ни печально слышать, но без помощи медицины мы бы жили в среднем 38 лет. Всем, что мы проживаем выше этого возраста, мы обязаны накопленным за столетия достижениям науки и улучшению условий обитания. Ученые уже установили, что показатель, принятый для нашего вида, всего на полгода превышает среднюю продолжительность жизни неандертальцев. Так что если бы не медицина, то мы жили бы приблизительно столько же, сколько и наши пещерные предки. До этого австралийские ученые определили, что продолжительность жизни живых существ заложена на уровне генов. К сожалению, понять какой именно ген отвечает за этот параметр они не смогли. Но позже выяснилось, что с постепенным старением организма в разных местах цепочки ДНК возникают ошибки и их анализ дает возможность определить, сколько тому или иному виду отпущено матушкой природой.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
Свежие комментарии