Учёные определили среднюю продолжительность жизни без достижений современной медицины

Вас когда-нибудь посещала мысль о том, сколько может прожить человек без достижений современной медицины? Да, именно без всех этих прививок, вакцин, антибиотиков и диагностики заболеваний. Если бы нам самим пришлось лечить грипп и переломы, пищевые отравления и аппендицит? Австралийские ученые исследовали эту проблему и определили среднюю продолжительность жизни в таких условиях. Мы уверены, что эта цифра вас огорчит.



Два месяца назад специалисты Национального научного агентства Австралии (CSIRO) объявили о том, что ими обнаружен принципиально новый способ прогнозирования продолжительности жизни разных биологических видов. Основана новая методика на глубоком анализе геномов и на сегодняшний день она считается максимально точной. Как это ни печально слышать, но без помощи медицины мы бы жили в среднем 38 лет. Всем, что мы проживаем выше этого возраста, мы обязаны накопленным за столетия достижениям науки и улучшению условий обитания. Ученые уже установили, что показатель, принятый для нашего вида, всего на полгода превышает среднюю продолжительность жизни неандертальцев. Так что если бы не медицина, то мы жили бы приблизительно столько же, сколько и наши пещерные предки. До этого австралийские ученые определили, что продолжительность жизни живых существ заложена на уровне генов. К сожалению, понять какой именно ген отвечает за этот параметр они не смогли. Но позже выяснилось, что с постепенным старением организма в разных местах цепочки ДНК возникают ошибки и их анализ дает возможность определить, сколько тому или иному виду отпущено матушкой природой.

Австралийским генетикам удалось идентифицировать 42 гена, отвечающих за продолжительность жизни и разработать инновационный метод для определения максимального возраста. Научный сотрудник платформы CSIRO Бенджамин Мейн сообщил журналистам, что полученные знания невероятно важны для защиты видов от вымирания и их биологической безопасности. Австралийские ученые продолжают внимательно изучать обнаруженные 42 гена и рассчитывают получить новые знания о механизмах старения. Нужно отдельно сказать , что исследования генетиков не ограничиваются изучением факторов старения исключительно человека — эти знания могут использоваться для работы с разными видами. Информацию о том, сколько точно живут те или иные представители фауны, трудно переоценить, если речь идет о борьбе с их вымиранием. Гренландский кит На сегодняшний день рекордсменом признан гренландский кит. В теле одного из этих животных, обнаруженном эскимосами в 2007 году, обнаружен наконечник гарпуна, изготовленный 268 лет назад. Также претендентом на звание долгожителя считается полярная акула. Недавно у берегов Гренландии был обнаружен экземпляр, которому вполне может быть 500 лет. К сожалению, научно обосновать выводы о возрасте этой акулы пока не удалось. Но не стоит целиком и полностью полагаться на свою генетику и современную медицину. Существует множество способов продления жизни, которые находятся исключительно в наших руках.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: