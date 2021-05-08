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25 кулинарных хитростей, которые сделают пищу полезнее

25 кулинарных хитростей, которые сделают пищу полезнее

Кому не хочется жить проще и лучше? Наверное, только тем, кто так и живёт. Оказываясь на кухне, любая хозяйка попадает в неизведанный мир, таящий в себе множество загадок и трудностей, с которыми порой неизвестно как справиться.

К тому же на пути к изменению своего питания к лучшему трудно обойтись без советов и хитростей, которые обязательно помогут встать на путь правильного питания, тем самым упростив жизнь и сделав её немного лучше.

Пейте зеленый чай с лимоном

как сделать еду полезнее

Лимонная кислота помогает организму лучше усваивать антиоксиданты, которых в зеленом чае содержится очень много. Поэтому во время очередного чаепития ни в коем случае не забывайте про дольку лимона.

Готовьте в чугунной посуде

Чугунная посуда — абсолютный фаворит. Готовить в ней еду совершенно неопасно. Чугунная посуда ничего не выделяет в еду, и от нее не отлетают микрочастицы.

Не забывайте про правильные аромат

Если вам очень хочется чего-нибудь сладенького, а на часах уже слишком поздно, то вспомните о впечатляющей силе ароматов. Ваниль отбивает желание побаловать себя запрещенными лакомствами.

Полюбите молоко и бананы

как сделать еду полезнее

Молоко и бананы — это отличное сочетание, которое является не только вкусным, но и очень полезным.

Такой микс поможет укрепить кости. Готовьте коктейль из молока и бананов. Для большей питательности можно добавить туда овсяные хлопья.

Купите маленькие тарелки

Из маленьких тарелок максимально удобно есть ровно столько, сколько нужно вашему организму. В целом один прием пищи для среднестатистического человека должен равняться ладони.

Готовьте мясо в меде

Забудьте про калорийные маринады и соусы. Попробуйте приготовить мясо в медовой панировке. Это, конечно, сладко и тоже калорийно, но очень даже полезно. Мясо получается нежным и покрывается аппетитной золотистой корочкой.

Проверяйте рыбу на свежесть

как сделать еду полезнее

Перед тем как приготовить кусочек аппетитной с виду рыбки, проверьте ее на свежесть. Для этого необходимо опустить тушку в глубокую миску с водой. Если рыба потонет, то она свежая, а если нет — лучше отказаться от идеи приготовить ее на ужин.

Питайтесь дробно

Врачи и диетологи единогласно утверждают, что питаться нужно дробно. Взрослый человек должен принимать пищу 5–6 раз в день. Это полноценные завтрак, обед, ужин и 2 полезных перекуса в течение дня.

Ешьте медленно

Чтобы желудок успел подать сигналы о насыщении в мозг и вы не съели чуть больше, чем нужно, необходимо тщательно прожевывать пищу и есть медленно.

Сочетайте вместе рыбу и красное вино

как сделать еду полезнее

Сухое красное вино является отличным компаньоном красной рыбе. Оно помогает ей лучше раскрыть свой вкус и усиливает положительный эффект, который морской продукт оказывает на сердечно-сосудистую систему.

Сохраняйте аромат кофейных зерен

С утра иногда так хочется выпить ароматного бодрящего кофе. Если зерна пролежали достаточно долго и потеряли свой запах, то попробуйте их реанимировать. Для этого необходимо залить их на 1,5–2 часа холодной водой.

Храните свежие овощи дольше

Полезные свежие овощи, к сожалению, хранятся не так долго. Чтобы продлить их жизнь, застелите отдел холодильника бумажным полотенцем. Оно будет впитывать лишнюю влагу и защитит плоды от гниения.

Старайтесь исключить из рациона пустые калории

как сделать еду полезнее

Постарайтесь забыть о простых углеводах. Это булочки, конфеты, фастфуд и другие не особо полезные лакомства. Эти продукты дают организму лишь пустые калории и кратковременное чувство сытости. Лучше переключитесь на сложные углеводы: крупы, цельнозерновые продукты, макароны из твердых сортов пшеницы.

Не ешьте вместе томаты и огурцы

Популярное сочетание является не таким уж и полезным. Дело в том, что в составе огурцов есть фермент, который разрушает аскорбиновую кислоту и препятствует ее усвоению. А томаты, как известно, богаты витамином С.

Позволяйте себе иногда острую пищу

Добавляйте в блюда пикантные специи: кайенский перец, чеснок, паприку, чили. Острые пряности запускают метаболизм и улучшают работу пищеварительной системы.

Ешьте сырые фрукты и овощи

как сделать еду полезнее

Свежие фрукты и овощи гораздо полезнее, чем плоды, которые подверглись термической обработке. В них также очень много клетчатки. По возможности старайтесь употреблять их именно в сыром виде.

Больше пейте

Взрослый человек должен выпивать в сутки 1,5–2 литра чистой питьевой воды. Не допускайте обезвоживания организма. Достаточное количество жидкости запускает метаболизм, выводит шлаки и токсины, улучшает внешний вид.

Не забывайте про сезонные продукты

Овощи и фрукты растут в определенное время года. Старайтесь покупать плоды в самый сезон. Именно тогда в них содержится самое большое количество витаминов и минералов, которые так необходимы организму.

Ужинайте за 3–4 часа до сна

как сделать еду полезнее

Ночью организм должен отдыхать. Не перегружайте желудок и ужинайте за 3–4 часа до сна. Этого времени достаточно, чтобы пища успела перевариться и организм подготовился ко сну и отдыху.

Варите крупы на зеленом чае

Каши можно варить не только на воде или молоке. Поэкспериментируйте и попробуйте приготовить разные крупы на зеленом чае. В кипящую воду опустите пакетик зеленого чая или просто влейте напиток в соотношении 1 к 1. Результат вас приятно удивит.

Сочетайте красное мясо с авокадо

Питательное авокадо помогает мясу раскрыться по-новому. Если в блюдо добавить зеленый плод, то оно перестанет быть таким тяжелым, а станет еще более питательным и полезным.

Добавляйте к брокколи горчицу

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Капуста брокколи, ценный источник витаминов группы В, может быть еще полезнее. Для этого необходимо употреблять ее вместе с горчицей.

Готовьте смузи

Смузи — это самый простой и быстрый способ получить ударную дозу витаминов, минералов и других полезных веществ. Проявите кулинарную фантазию. За основу можно брать молоко, кефир, натуральный йогурт. Добавляйте любые овощи, фрукты и витаминизируйтесь.

Не игнорируйте замороженные овощи

Овощи можно смело замораживать. Они сохраняют львиную долю витаминов и минералов, которые есть в их составе. В морозильной камере они могут храниться достаточно долгое время.

Ищите полезные альтернативы сахару

Сахар можно и нужно заменить полезными альтернативами, например, медом, который обязательно нужно включить в рацион, чтобы не болеть. Важно помнить, что не следует подвергать мед термической обработке (добавлять в чай), так как под действием высоких температур он теряет все свои полезные свойства.

 

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