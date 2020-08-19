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Лучшие иностранные классические мюзиклы ХХ столетия

Музыка — неотъемлемый компонент фильма. Она усиливает впечатление и создаёт атмосферу картины. Выбор музыкального сопровождения зависит в первую очередь от самого жанра — к примеру, для комедии, драмы или ужасов музыка будет иметь свою особенность звучания и настроение.

Основной упор на музыку наблюдается прежде всего в фильмах-мюзиклах. Здесь помимо диалогов актёры исполняют песни, дополняющие сюжет. Ниже представлены лучшие примеры классических мюзиклов.

«Американец в Париже», 1951 год


Режиссёр: Винсент Миннелли. В главных ролях: Джин Келли, Лесли Кэрон, Оскар Левант.

Лучшие классические мюзиклы ХХ столетия

«Волшебник страны Оз», 1939 год


Режиссёр: Виктор Флеминг. В главных ролях: Джуди Гарленд, Фрэнк Морган, Джек Хейли, Берт Лар, Рэй Болгер, Маргарет Хэмилтон, Билли Бёрк.

Лучшие классические мюзиклы ХХ столетия

«Встреть меня в Сент-Луисе», 1944 год


Режиссёр: Винсент Миннелли. В главных ролях: Джуди Гарленд, Маргарет О’Брайен, Мэри Астор, Люсиль Бремер.

Лучшие классические мюзиклы ХХ столетия

«Цилиндр», 1935 год


Режиссёр: Марк Сендрич. В главных ролях: Фред Астер, Джинджер Роджерс, Эдвард Эверетт Хортон.

Лучшие классические мюзиклы ХХ столетия

«Кабаре», 1972 год


Режиссёр: Боб Фосс. В главных ролях: Лайза Миннелли, Майкл Йорк.

Лучшие классические мюзиклы ХХ столетия

«Моя прекрасная леди», 1964 год


Режиссёр: Джордж Кьюкор. В главных ролях: Одри Хепбёрн, Рекс Харрисон.

Лучшие классические мюзиклы ХХ столетия

«Мэри Поппинс», 1964 год


Режиссёр: Роберт Стивенсон.
В главных ролях: Джули Эндрюс, Дик Ван Дайк.

Лучшие классические мюзиклы ХХ столетия

«Бриолин», 1978 год


Режиссёр: Рэндал Клайзер. В главных ролях: Джон Траволта, Оливия Ньютон-Джон.

Лучшие классические мюзиклы ХХ столетия

«Шербурские зонтики», 1964 год


Режиссёр: Жак Деми. В главных ролях: Катрин Денёв, Нино Кастельнуово.

Лучшие классические мюзиклы ХХ столетия

«Вестсайдская история», 1961 год


Режиссёры: Джером Роббинс и Роберт Уайз. В главных ролях: Натали Вуд, Ричард Беймер, Рита Морено, Расс Тэмблин.

Лучшие классические мюзиклы ХХ столетия

«Звуки музыки», 1965 год


Режиссёр: Роберт Уайз. В главных ролях: Джули Эндрюс, Кристофер Пламмер, Чармиан Кэрр, Пегги Вуд.

Лучшие классические мюзиклы ХХ столетия

«Поющие под дождём», 1952 год


Режиссёры: Стэнли Донен и Джин Келли. В главных ролях: Джин Келли, Дональд О’Коннор, Дебби Рейнольдс.

Лучшие классические мюзиклы ХХ столетия

 

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