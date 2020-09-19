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8 иллюстраций, которые поймет каждый новичок в спортзале

Здоровый образ жизни сейчас в моде, поэтому каждый второй старается ходить в спортзал. Многие уже давно стали профессионалами в йоге, пилатесе или плавании. Но вспомните, какими вы были в первый день занятий. Кто-то самостоятельно пытался позаниматься на тренажерах, не зная, как правильно их использовать. А кто-то чувствовал себя «железным» человеком на йоге, пока остальные показывали отличную растяжку.

8 иллюстраций, которые поймет каждый новичок в спортзале

8 иллюстраций, которые поймет каждый новичок в спортзале

8 иллюстраций, которые поймет каждый новичок в спортзале

8 иллюстраций, которые поймет каждый новичок в спортзале

8 иллюстраций, которые поймет каждый новичок в спортзале

8 иллюстраций, которые поймет каждый новичок в спортзале

8 иллюстраций, которые поймет каждый новичок в спортзале

8 иллюстраций, которые поймет каждый новичок в спортзале

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