Как избавиться от ржавчины в унитазе средствами, которые справятся не хуже, чем туалетный «утенок»

Народные средства справятся со ржавчиной не хуже, чем бытовая химия
В процессе эксплуатации внутри унитаза появляются рыжеватые подтеки. Ржавчина может добраться и до фаянса, испортив внешний вид белоснежного изделия. Чем раньше вы начнете бороться с отложениями, тем лучше будет результат. Мы подскажем, как предотвратить возникновение ржавчины в унитазе и справиться даже с застарелыми подтеками.
Почему образовывается ржавчина
Старайтесь не доводить ржавчину до критического состояния / Фото: img11.postila.ru
Если пренебрегать регулярной чисткой унитаза, в какой-то момент на фаянсовой поверхности возникнет ржавый налет. Внутри чаши постоянно находится влага, поэтому из солей в составе воды образовывается твердый налет. Также на появление ржавчины влияет обилие металлических примесей, подтекающий бачок и рельефная внутренняя поверхность унитаза, в порах которой оседают соли и патогенные микроорганизмы.
При первых же признаках ржавчины немедленно приступайте к очистке унитаза. Чем ярче загрязнение, тем сложнее от него избавиться. Применяйте только мягкие щетки или губки, чтобы не повредить целостность чаши. В противном случае налет станет образовываться еще быстрее. Первым делом вычерпайте из унитаза жидкость и протрите стенки чаши бумажными полотенцами. Средство для очистки сработают эффективнее, если обрабатывать им сухую поверхность.
Народные способы для избавления от ржавчины
1. Уксус
Перелейте уксус в пульверизатор, чтобы было удобнее распылять средство / Фото: infouborka.ru
Столовая эссенция - действенное средство для очищения разнообразных поверхностей от сложнейших загрязнений. Кислота растворит ржавые следы без порчи материала. Обильно полейте стенки унитаза и рыжие подтеки. Смочите в эссенции губку и хорошенько протрите чашу. Выдержите 30 минут, а далее пройдитесь по унитазу ершиком или плотной губкой. В завершение спустите воду пару раз, чтобы удалить остатки эссенции.
Другой вариант использования уксуса - в комбинации с лимонной кислотой. Присыпьте чашу и все проблемные участки двумя пакетиками продукта. Налейте уксус в пульверизатор и распылите эссенцию поверх лимонной кислоты. Компоненты вступят в реакцию и начнут пениться. Подождите полчаса, а затем счистите ржавые участки ершиком или губкой.
2. Нашатырь и перекись
Раствор нашатыри с перекисью желательно выдержать подольше / Фото: vseolestnicah.ru
Оба препарата имеются практически в каждой аптечке, так что приготовить раствор не составит труда. Смешайте нашатырь с перекисью в пропорции 1:20. Смочите в полученном средстве мочалку и обработайте следы ржавчины. Чтобы раствор подействовал, не смывайте его как можно дольше. Оптимальный вариант - сделать процедуру на ночь, а утром смыть остатки чистящей жидкости ершиком и нажать на слив 2-3 раза.
3. Щавелевая кислота
Продукт достаточно токсичен, поэтому обязательно надевайте маску и перчатки / Фото: images.ua.prom.st
Продукт знаменит отличными разъедающими свойствами. Применять кислоту следует осторожно, поскольку она довольно токсична. Не трогайте порошок голыми руками, а во время работы надевайте защитную маску и перчатки. Принцип использования следующий: распределите кислоту плотным слоем на местах со ржавчиной. При необходимости, разведите продукт небольшим количеством воды. Выдержите препарат час, а затем протрите стенки ершиком и промойте сантехнику.
4. Пищевая сода
Пищевая сода справляется и с желтыми разводами, и с застарелыми пятнами / Фото: fb.ru
Эффективный продукт для избавления от стойких загрязнений и слабого желтого налета. Разведите продукт с водой до кашеобразной консистенции и обработайте загрязнения. Подождите 1,5 часа, после чего вымойте чашу и пару раз спустите воду.
Альтернативный вариант - смешать продукт с уксусом. Налейте в емкость 250 мл эссенции, поставьте на плиту и прокипятите. После добавьте к уксусу 2 ст.л. соды. Нанесите теплую смесь на поверхность чаши на 2-3 часа. Потом пройдитесь губкой и смойте водой.
5. «Белизна»
Вместо «Белизны» можно использовать любое другое хлорсодержащее средство / Фото: складупаковки.рф
Можно использовать знаменитый отбеливатель или любое другое хлорсодержащее вещество. Средство хорошо растворяет ржавчину, известковый налет и мочевые камни. На ночь обильно залейте веществом унитаз и выдержите как минимум на 10 часов. Утром пройдитесь по поверхности ершиком или губкой, а затем 2-3 раза слейте воду. Также «Белизну» допустимо сочетать с другими продуктами. К примеру, сперва обработать унитаз содой, а сверху нанести отбеливатель.
6. Паста для чистки зубов
Зубная паста справится с ржавчиной на начальных этапах / Фото: kvartiraidachaa.ru
Среди компонентов зубной пасты, особенно отбеливающей, содержатся вещества, разрушающие твердые отложения. Равномерно распределите средство по ржавым местам и оставьте на полчаса. Счистите остатки губкой и нажмите пару раз на слив. Бонус от использования зубной пасты - в унитазе сохранится приятный, свежий аромат. Минус - справится средство только со слабыми отложениями.
7. Электролит
Нельзя допускать попадание электролита на пластиковые элементы санузла / Фото: avtobase.info
На войне со ржавчиной все средства хороши, в том числе и автомобильный электролит. Он содержит серную кислоту, которая растворит даже застарелые загрязнения. Важно использовать средство с осторожностью. Обязательно надевайте респиратор и защитные перчатки. Следите, чтобы электролит не попал на пластиковые элементы санузла. Залейте пораженные участки примерно 150 мл жидкости. Выдержите 15 минут и спустите воду пару раз. Внимание: средство запрещено применять, если к унитазу подсоединена пластиковая канализационная система.
Как предотвратить возникновение рыжего налета
Регулярный уход за унитазом - лучшая профилактика ржавчины / Фото: i.pinimg.com
1. Еженедельно тщательно вымывайте унитаз щелочными и хлорсодержащими средствами не реже одного раза. Каждый день проходитесь по стенкам приспособления ершиком.
2. Следите за исправным функционированием сантехники, вовремя устраняйте неполадки. Если течет бачок, проблему нужно решать немедленно, иначе подтекающая вода способна превратиться в ржавые подтеки.
3. Если у вас жесткая вода, приобретите специальные смягчающие таблетки и положите их в бачок. Так известковые отложения будут накапливаться медленнее.
4. Не выбрасывайте в унитаз пищевые отходы. Поверхность чаши покрывается жиром, который создает благоприятную среду для развития желтого налета.
Смягчить жесткую воду поможет таблетка, которую нужно положить в бачок / Фото: savewateruae.com
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