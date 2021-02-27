Как избавиться от ржавчины в унитазе средствами, которые справятся не хуже, чем туалетный «утенок»

Народные средства справятся со ржавчиной не хуже, чем бытовая химия

Почему образовывается ржавчина

Старайтесь не доводить ржавчину до критического состояния / Фото: img11.postila.ru

Народные способы для избавления от ржавчины

Перелейте уксус в пульверизатор, чтобы было удобнее распылять средство / Фото: infouborka.ru

Раствор нашатыри с перекисью желательно выдержать подольше / Фото: vseolestnicah.ru

Продукт достаточно токсичен, поэтому обязательно надевайте маску и перчатки / Фото: images.ua.prom.st

Пищевая сода справляется и с желтыми разводами, и с застарелыми пятнами / Фото: fb.ru

Вместо «Белизны» можно использовать любое другое хлорсодержащее средство / Фото: складупаковки.рф

Зубная паста справится с ржавчиной на начальных этапах / Фото: kvartiraidachaa.ru

Нельзя допускать попадание электролита на пластиковые элементы санузла / Фото: avtobase.info

Как предотвратить возникновение рыжего налета

Регулярный уход за унитазом - лучшая профилактика ржавчины / Фото: i.pinimg.com

Смягчить жесткую воду поможет таблетка, которую нужно положить в бачок / Фото: savewateruae.com