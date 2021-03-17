Молочно-йодный раствор против болезней и вредителей

Одним из наиболее важных пунктов ухода за овощами, считается обработка огурцов от вредителей. Опытные огородники отдают предпочтение натуральным средствам, которые не содержат «вредной химии». Именно поэтому опрыскивание огурцов молоком с йодом является предпочтительнее других методов.

Этот метод очень хорош, так как является наиболее эффективным способом против ложной и настоящей мучнистой росы. Раствор йода прекрасно справляется с фитофторой и серой гнилью. Такую антисептическую обработку необходимо применять особенно тогда, когда лето холодное и дождливое. Йод помогает уберечь растения от желтизны и преждевременного опадения листьев.

Из молочно-йодных рецептов выделяются два, которые оказывают наиболее сильное воздействие на вредителей:

в молочный раствор добавляется йод и мыло;

делают раствор из простокваши и йода.

Молочно-йодное опрыскивание

Этот рецепт, включает в себя такие ингредиенты:

хозяйственное мыло;

молоко;

йод.

Выбирая молоко для этого раствора, покупайте молочные продукты с низким содержанием жира. Слишком жирное молоко может создать на листочках защитную пленку, которая будет перекрывать доступ кислорода и питательных веществ к растущей культуре.

Хозяйственное мыло не имеет косметических отдушек и красителей. В нем нет химических добавок.

Готовим 10 литров раствора:

20 г хозяйственного мыла;

9 л теплой, но не горячей воды;

литр обезжиренного молока;

30 капель йода.

Для того чтобы мыло лучше растворилось, его необходимо заранее натереть на мелкой терке. В большом эмалированном или пластмассовом ведре перемешиваются все ингредиенты. Добиваются полного растворения мыла. Раствор используют сразу же, как только он станет однородным.

Листовую пластину опрыскивают с двух сторон, вначале верхнюю часть, затем нижнюю. Оставшийся после процедуры раствор выливают на землю вокруг растений. Таким образом, можно дополнительно подкормить огурцы.

Йодный раствор с простоквашей

В борьбе с вредителями активно используется не только молоко, но и молочные продукты, в частности простокваша. Особенно это касается тех случаев, когда огурцы выращиваются не на открытом грунте.

Обычно в парнике или теплице намного теплее. Воздух плохо вентилируется, а влажность повышена. Такие условия являются прекрасной средой для размножения болезнетворных бактерий. Именно здесь будет очень эффективно опрыскивание огурцов растворами, содержащими сыворотку и простоквашу.

Чтобы приготовить раствор, простоквашу разводят теплой водой в пропорции – 1:1. Использование несвежих продуктов не даст положительного результата. На 10 литров приготовленной смеси берут не более 10 мл йода. Это составляет примерно 30-40 капель.

Значительно увеличивает эффективность раствора – Фитоспорин. Этот препарат помогает продлить период плодоношения.

Подкормка саженцев молоком и йодом

Огурцы, как и любая другая овощная культура, нуждаются в удобрениях. Особенно это касается того периода, когда образуется завязь и плоды созревают. Конечно, в магазинах для садоводства предлагают к продаже множество готовых комплексных препаратов. Однако натуральные составы все-таки предпочтительнее.

Хорошие результаты показывает подкормка, состоящая из молока и йода. Эти компоненты могут быть использованы совместно и по отдельности. Польза «молочного удобрения» состоит в том, что в молоке находится большое количество полезных витамин и минеральных элементов.

Все вещества, находящиеся в молочных продуктах, хорошо усваиваются огурцами. К тому же происходит дополнительное насыщение питательными веществами грунта.

Йод добавляется для обеззараживания. Он также стимулирует рост клеток, улучшает защитные свойства растения, создавая естественный барьер от различных заболеваний.

Используя молочные растворы, решают такие проблемы:

растение обеспечивается питательными веществами;

растения защищают от болезней;

почва получает дополнительные полезные вещества.

Раствор для подкормки готовиться так: в 5 литрах слегка теплой воды растворяют 1 литр молока. Воду берут отстоянную или отфильтрованную. Затем раствор тщательно перемешивают.

Вокруг растения, на расстоянии не более 10 сантиметров от стебля, делают не очень большую круговую канавку. В эту бороздку и заливают раствор. На каждый куст должно уходить не менее половины литра приготовленного удобрения.

Можно подкармливать растения, поливая их сверху. Такой метод может решить сразу две проблемы. Кусты не только напитаются полезными веществами, но и получат дополнительную защиту и лечение.

Подкармливая огурцы таки способом, дают толчок для ускорения обменных процессов на клеточном уровне и стимулируют рост саженцев. Йод способствует улучшению вкусовых качеств овощей и повышению урожайности.

Важно помнить, что для раствора используется отстоянная вода, а на один литр жидкости нужно брать не более 5 капель йода.

Хорошие результаты показывает раствор из молочной сыворотки, воды и йода. Пропорции:

5 литров отстоянной, слегка теплой воды;

25 капель йода;

литр молока.

Между подкормками должны быть интервалы в две недели.

Правила опрыскивания

Нельзя полагать, что если раствор состоит из натуральных ингредиентов, он не может навредить растениям. Опрыскивание огурцов молоком с йодом должно происходить в соответствии с рядом правил. Несоблюдение рекомендаций приводит к ожогам листьев и ухудшению роста растений.

Время. Опрыскивание проводиться вечером, чтобы избежать палящих солнечных лучей.

Последовательность. Вначале опрыскивают нижние листья растений. Затем перемещаются выше, поливая оставшуюся часть овощной культуры.

Возраст. Обрабатываются и подкармливаются только те кусты, на которых уже имеется не меньше пяти настоящих листочков.

Периодичность. Обработку огурцов молочно-йодными растворами или смешанным составом проводят через каждые две недели. При этом ее нельзя сочетать с другими удобрениями для обработки.

Состав. Готовить раствор необходимо строго по рецепту. Не следует думать, что дополнительное количество йода сможет обезопасить растение от болезней еще лучше. Избыток этого компонента приводит к ожогу листьев.

Полив растений раствором молока с йодом является не только натуральной подкормкой. Это также и прекрасная профилактика заболеваний.