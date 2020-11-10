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10 необычных идей для кухни

Нам уже не нужно ломать голову над тем, как разместить на кухне необходимые мисочки, лопатки и кастрюльки. За нас уже давно все придумали.
10 необычных идей для кухни
Добавьте простую узенькую полочку на любую дверцу кухонного шкафа, чтобы хранить плоские вертикальные предметы. Разделочные доски, например.

10 необычных идей для кухни10 необычных идей для кухни
Если кухонные приспособления не умещаются в ящиках, установите на стену панель с перфорацией и оборудуйте ее S-образными крючками. Никакого беспорядка и все на виду.
10 необычных идей для кухни10 необычных идей для кухни10 необычных идей для кухни10 необычных идей для кухни
 
Вращающаяся подставка подойдет для заполненных вплотную шкафчиков. Так вам будет удобнее доставать нужную приправу или крупу. Не придется выкладывать все содержимое шкафа на стол, чтобы добраться до нужного ингредиента.
10 необычных идей для кухни10 необычных идей для кухни10 необычных идей для кухни
Подвесная корзина для бумаг подойдет для вечно теряющихся крышек от пластиковых контейнеров.

10 необычных идей для кухни
А подставка под бумаги и журналы удобна, если надо сложить предметы вертикально.
10 необычных идей для кухни10 необычных идей для кухни10 необычных идей для кухни
Чтобы максимально использовать пространство под кухонной мойкой, прикрутите планку для хранения средств бытовой химии, просто вешая их за рычаг пульверизатора.

10 необычных идей для кухни10 необычных идей для кухни10 необычных идей для кухни


Емкости для хранения на магнитах можно вешать не только на холодильник, хотя это тоже очень удобно. Также можно прикрутить к стене металлический лист или металлическую пластину к нижней поверхности шкафчика.



10 необычных идей для кухни10 необычных идей для кухни10 необычных идей для кухни
Магнитная планка для ножей: тоже очень популярный и действительно удобный прием. Во‑первых, такое хранение ножей экономит место, а во‑вторых, и это не менее важно, так гигиеничнее.

10 необычных идей для кухни10 необычных идей для кухни10 необычных идей для кухни10 необычных идей для кухни
Заведите сервировочную тележку: она занимает немного места, в случае необходимости, ее легко передвинуть, а использовать можно в самых разных целях.

10 необычных идей для кухни10 необычных идей для кухни10 необычных идей для кухни10 необычных идей для кухни10 необычных идей для кухни10 необычных идей для кухни10 необычных идей для кухни
Старайтесь задействовать боковые поверхности шкафчиков, когда это возможно. Их можно оборудовать легкими полками или крючками.
10 необычных идей для кухни10 необычных идей для кухни10 необычных идей для кухни10 необычных идей для кухни10 необычных идей для кухни
Открытые полки могут быть самого разного размера, вешать их можно на любой высоте, так что всегда есть возможность устроить маленьких уголок для хранения даже в самом маленьком закутке.
10 необычных идей для кухни10 необычных идей для кухни10 необычных идей для кухни10 необычных идей для кухни10 необычных идей для кухни10 необычных идей для кухни
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