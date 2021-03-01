18 графиков о том, каково это — быть интровертом

Интроверты — особые люди. По вечерам и в выходные они предпочитают побыть дома в одиночестве, а не сидеть в шумном баре или болеть на стадионе за любимую футбольную команду в толпе фанатов. Из-за этого у многих из них репутация нелюдимых. Но это вовсе не так.

Анна Борджес (Anna Borges) нарисовала отличные графики о жизни интровертов, которые помогли нам в NaVoTe.ru лучше понять многих своих друзей.









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