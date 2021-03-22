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Как сложилась жизнь девочки, которую Шварценеггер спас в боевике


Как сложилась жизнь девочки, которую Шварценеггер спас в боевике

Лицо этой девочки запомнилось зрителям в России еще с 1980-х, когда она сыграла в фильме «Коммандо» дочь главного героя, и именно с нее в 16 лет художники киностудии «Дисней» срисовывали русалочку Ариэль. Повзрослев, юная актриса не порвала с кинематографом, ведь именно об этой профессии она мечтала с раннего детства. Мировую известность ей принесла роль Фиби в сериале «Зачарованные». Сегодня Алисса Милано – не только звезда экранов, но и певица, общественный деятель и мама, так что можно только порадоваться за малышку из популярного боевика.

Алисса Милано может служить удачным примером того, как мечта, выбранная в детстве, становится сначала явью, а затем и призванием на всю жизнь. Однажды родители будущей звезды, достаточно творческие люди, привели малышку на премьеру бродвейского мюзикла. Мама-модельер и отец-музыкальный редактор даже не могли предположить, что их дочь после спектакля заявит о том, что хочет быть актрисой и больше никакой профессии ей не нужно. Родители решили помочь дочери и не прогадали: уже в восемь лет талантливая юная актриса дебютировала на сцене, а в 11 ее пригласили на одну из важных ролей в сериале «Кто здесь босс?». Кстати, у нас этот ситком был адаптирован под названием «Кто в доме хозяин?
».
Кадр из американского ситкома «Кто здесь босс?»

Кадр из американского ситкома «Кто здесь босс?»

 

Сериал так приглянулся зрителям, что симпатичное личико Алиссы, сыгравшей дочку главного героя, стало известно всей Америке. Восемь лет продолжались съемки, и за эти годы юная актриса кроме «Коммандо» успела появиться во многих, очень разноплановых фильмах и поработать с разными партнерами. Например, снимаясь в «Кентервильском привидении» Алисса, страдавшая дислексией и с трудом выучивающая роли, получила важный урок от известнейшего английского актера сэра Артура Гилгуд. С тех пор и до сир пор, уже будучи мировой знаменитостью, она учит диалоги, переписывая их по несколько раз на бумагу. А чуть позднее, в криминальной драме «Плыви по течению» уже опытная молодая актриса сама делилась опытом с Уиллом Смитом, который впервые стоял перед камерами.
Алисса Милано и Арнольд Шварцнеггер в фильме «Коммандо», 1985 год

Алисса Милано и Арнольд Шварцнеггер в фильме «Коммандо», 1985 год

 

Карьеры Милано развивалась очень удачно: дальше ее ждала работа в двух удачных сериалах «Мелроуз-Плейс» и «Спин Сити», но по-настоящему грандиозную популярность девушке принесла роль Фиби Холливелл — младшей из трех сестер ведьм в телесериале «Зачарованные». Работа над этим проектом позднее подарила ей две номинации на звание лучшей актрисы телевидения по версии Teen Choice Awards.
Алисса Милано и сэр Артур Гилгуд в фильме ««Кентервильское привидение»

Алисса Милано и сэр Артур Гилгуд в фильме ««Кентервильское привидение»

 

Интересно, что с «телевизионными сестрами» отношения у актрисы складывались по-разному: с Холли Мари Комбс (Пайпер Холливелл) она так сдружилась за восемь лет совместной работы, что в дальнейшем девушки даже выпустили совместную линию нижнего женского белья, а вот с третьей сестрой-волшебницей (ее сыграла Шеннен Доэрти) Алисса вечно ссорилась, так что режиссерам пришлось даже вывести Прю Холливелл из проекта. Впрочем, Доэрти вообще отличается сложным характером, из-за похожих склок она покинула и свой первый звездный проект - «Беверли-Хиллз, 90210» - и была включена в список «50 самых злобных женщин прайм-тайма».
Три сестры Холливелл из сериала «Зачарованные»

Три сестры Холливелл из сериала «Зачарованные»

 

Семейная жизнь Алиссы Милано сложилась не сразу. Меньше года продлился ее первый брак, и только десять лет спустя, в 2009 она решилась на второй. Мужем знаменитой актрисы стал спортивный агент Дэвид Баглиари. В юности девушка мечтала о том, что у нее будет куча детей, но жизнь распорядилась иначе, долгожданного первенца Майло она родила только в 39 лет, а в 42 - дочь Элизабеллу. С рождением детей актриса стала образцовой мамой. Она даже покинула успешный проект «Любовницы», чтобы больше времени уделять семье.
Алисса Милано с семьей

Алисса Милано с семьей

 

Сегодня знаменитая актриса выделяет большие средства на благотворительность и является послом доброй воли Детского фонда ООН от Соединенных Штатов. Она воспитывает детей, не стесняется показывать себя в неидеальном виде, чтобы продемонстрировать молодым мамам во всем мире, что женщина не обязана каждую секунду своей жизни выглядеть как кукла. Алисса задумывается о том, чтобы завести еще детей, чтобы реализовать все-таки давнюю мечту, но теперь, в 48-летнем возрасте, она прекрасно осознает риски, связанные с поздней беременностью, и упоминает о возможном усыновлении еще нескольких малышей.

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Как сложилась жизнь девочки, которую Шварценеггер спас в боевике

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Как сложилась жизнь девочки, которую Шварценеггер спас в боевикеПодписаться на мой Instagram
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