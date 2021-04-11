Как решить проблему, если картофель темнеет после варки

Сварил картошку, а она спустя какое время коварно потемнела! На самом деле ничего вредного для человека в подобном проявлении нет. Тем не менее, темнеющий картофель выглядит совершенно не аппетитно и одним только своим видом способен испортить все доброе настроение, расположенное до недавнего времени к приему пищи. Разберемся с тем, что нужно сделать, чтобы подобного не происходило.
Почему это происходит
Естественный процесс. /Фото: elektro-sadovnik.ru.
Плоды картошки темнеют после варки по одной простой причине – воздействие воздуха. Из-за него на корнеплодах появляются серые, темные и даже черные пятна. Зависит все это от конкретного сорта картофеля и тонкостей его выращивания. Непосредственно потемнение является подобным результатом процесса реакции хлорогеновой кислоты и железа в тканях картошки. Влияние на реакцию также оказывает лимонная кислота, которая содержится в некотором количестве в клубнях.
Нужно правильно выращивать, варить и хранить. /Фото: bolshoyvopros.ru.
Соответственно, степень потемнения картофеля во многом будет зависеть от соотношения упомянутых элементов. Несложно догадаться, чем выше их концентрация, тем темнее и насыщеннее будут пятна, появившиеся в результате реакции. Кстати, формируются такие условия в результате того, что картошку выращивали в почве с недостатком калия и избытком азота.
Причин как таковых несколько. /Фото: otvet.mail.ru.
Помимо этого, потемнение картошки может быть вызвано еще и тем, что в ней слишком много сахаров, образующихся в результате распада крахмала. Данный процесс запускается и активно идет, если картошка оказывается в температуре минус 1-2 градуса по Цельсию. Соответственно сорта с большим количеством крахмала темнеют быстрее и сильнее.
Как избежать
Работа над ошибками начинается с правильной посадки. /Фото: vestikamaza.ru.
Если выращиваете картофель, следует следить за правильными условиями посадки. Нельзя использовать при выращивании свежий навоз, вся органика должна быть основательно перепревшей. Также следует избегать добавления повышенных доз азотных удобрений. В процессе выращивания будет нелишним начать применять «зеленые удобрения» - бобовые культуры, которые улучшаят структуру почвы.
Важен баланс азота. /Фото: yandex.ru.
При выборе калийных удобрений отдаем свое предпочтение только тем, что не содержат в своем составе хлор. Если другого выбора нет, то такие удобрения следует добавлять в почву с осени, чтобы несколько зимних месяцев успели нивелировать негативный эффект от вредного элемента. Не стоит забывать и про норму внесения, так на 1 кв.м вносим: калимагнезии – 10-20 гр, сульфата калия – 25-30 гр. Лучше всего вносить 2/3 удобрения с осени, а остальное по весне.
Чистить и варить - тоже нужно правильно. /Фото: topkin.ru.
Не забывайте о том, что наиболее доступным источником азота остается обычная зола. Ее можно добавлять прямо в лунки с картошкой при посадке. Лучше всего сжигать стебли подсолнечника, солому гречихи, лиственные породы дерева (в последних, азота меньше всего). Наконец, не стоит убирать картофель раньше времени, а на хранение его необходимо отправлять исключительно в сухом виде. Уже во время готовки, очищенный картофель кладется в холодную воду с уксусом (1 ст.л на 1 литр). Варить картофель следует в большом объеме воды, так чтобы она полностью покрывала все плоды.
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