Почему у тракторов задние колеса большие, а передние – маленькие

Каждый из нас еще в раннем детстве наверняка задавался вопросом о том, почему у тракторов задние колеса всегда больше передних. И для большинства людей ответ на данный вопрос так и остался покрыт пеленой тайны. Самое время исправить эту вопиющую несправедливость и закрыть в своих знаниях еще один, пускай и не слишком-то важный пробел. Как уже можно было догадаться, разного размера колеса у тракторов вовсе не для красоты.
Колеса - важнейший технический момент. |Фото: 1zoom.me.
Наверняка многим до сих пор интересно, чем конкретно продиктованы особенности конструкции трактора, а именно: почему у сельскохозяйственных машин данного класса задние колеса (как правило) большие, а передние – маленькие? На самом деле ответ на данный вопрос достаточно прост. Однако, прежде следует вспомнить о том, что чем больше площадь колеса, тем проще ему толкать транспортное средство и тем сложнее ему маневрировать. Собственно, из этих двух моментов и проистекают все особенности конструкции тракторных колес.
Задние колеса повышают проходимость. |Фото: ex-press.by.
Задние колеса у большинства тракторов делают большими по двум причинам. Первая – это задний привод и езда по бездорожью. Трактор должен иметь возможность преодолевать даже самые сложные участки пути и без особого труда пробираться через снег и грязь. В этом ему как нельзя лучше помогают большие и широкие колеса. Вторая причина заключается в том, что трактора очень часто тянут за собой какие-то навесные устройства: сеялки, ковши, плуги и т.п. Большие колеса в этом случае позволяют существенно повысить устойчивость машины.
Трактор - почти вездеход. ¦Фото: ya.ru.
Теперь, что касается передних колес. Здесь все еще проще. Как уже было отмечено ранее, чем больше диаметр колеса, тем сложнее с ним управляться при осуществлении маневров. Так как повороты на тракторах выполняются за счет манипуляций с передними колесами, то они должны быть как можно меньше. В противном случае тракторист просто не смог бы хоть на сколько-нибудь градусов повернуть рулевое колесо.
Передние колеса обеспечивают управляемость. ¦Фото: drivercars.ru.
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