13 гениальных способов, которыми люди останавливают распространение коронавируса

С 339 645 подтвержденными случаями по всему миру, вспышка коронавируса в настоящее время в полном разгаре. Поскольку целые страны находятся в изоляции, оставаться сильным может быть легче сказать, чем сделать. Но люди — это кучка крепких орешков. Чтобы показать вам, насколько ответственными, сознательными и сплоченными мы все можем быть, мы составили список идей, направленных на борьбу с вирусом.







1. Игра с социальным дистанцированием. 2. Мобильный пункт выдачи в магазине больницы, где медицинский персонал может забрать пакет с продуктами, специально созданный для них после тяжелой работы. 3. Станции для мытья рук для бездомных. 4. Использование зубочисток, чтобы избежать прикосновения к кнопкам лифта. 5. The Way My Local Grocery Store запустили двойную упаковку хлеба, чтобы уменьшить распространение коронавируса. 6. Дистанционное решение в датском супермаркете. 7. Пластиковая защита на кассе. 8. Канал новостей в Канаде подключает свои микрофоны к хоккейным клюшкам для поддержания социальной дистанции. 9. Он приходит поговорить со своим отцом каждый день, так как дом престарелых закрыт. 10. Президент Словакии. 11. Зал ожидания. 12. Хороший общительный этикет в эпоху коронавируса. 13. Хороший общительный этикет в эпоху коронавируса.

