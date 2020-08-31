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13 гениальных способов, которыми люди останавливают распространение коронавируса

С 339 645 подтвержденными случаями по всему миру, вспышка коронавируса в настоящее время в полном разгаре. Поскольку целые страны находятся в изоляции, оставаться сильным может быть легче сказать, чем сделать. Но люди — это кучка крепких орешков. Чтобы показать вам, насколько ответственными, сознательными и сплоченными мы все можем быть, мы составили список идей, направленных на борьбу с вирусом.

13 гениальных способов, которыми люди останавливают распространение коронавируса

13 гениальных способов, которыми люди останавливают распространение коронавируса 1. Игра с социальным дистанцированием. 13 гениальных способов, которыми люди останавливают распространение коронавируса 2. Мобильный пункт выдачи в магазине больницы, где медицинский персонал может забрать пакет с продуктами, специально созданный для них после тяжелой работы. 13 гениальных способов, которыми люди останавливают распространение коронавируса 3. Станции для мытья рук для бездомных. 13 гениальных способов, которыми люди останавливают распространение коронавируса 4. Использование зубочисток, чтобы избежать прикосновения к кнопкам лифта. 13 гениальных способов, которыми люди останавливают распространение коронавируса 5. The Way My Local Grocery Store запустили двойную упаковку хлеба, чтобы уменьшить распространение коронавируса. 13 гениальных способов, которыми люди останавливают распространение коронавируса 6. Дистанционное решение в датском супермаркете. 13 гениальных способов, которыми люди останавливают распространение коронавируса 7. Пластиковая защита на кассе. 13 гениальных способов, которыми люди останавливают распространение коронавируса 8. Канал новостей в Канаде подключает свои микрофоны к хоккейным клюшкам для поддержания социальной дистанции. 13 гениальных способов, которыми люди останавливают распространение коронавируса 9. Он приходит поговорить со своим отцом каждый день, так как дом престарелых закрыт. 13 гениальных способов, которыми люди останавливают распространение коронавируса 10. Президент Словакии. 13 гениальных способов, которыми люди останавливают распространение коронавируса 11. Зал ожидания. 13 гениальных способов, которыми люди останавливают распространение коронавируса 12. Хороший общительный этикет в эпоху коронавируса. 13 гениальных способов, которыми люди останавливают распространение коронавируса 13. Хороший общительный этикет в эпоху коронавируса.



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13 гениальных способов, которыми люди останавливают распространение коронавируса

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