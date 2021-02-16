Куда спрятать стиральную машину в ванной

Какой бы стильной и современной не была стиральная машина, она все равно останется вещью, которую хочется скрыть. Сделать так, чтобы бытовая техника не портила внешний вид ванной комнаты довольно просто.

Эти интересные решения помогут сделать так, чтобы стиральная машина была незаметна.

Старайтесь выбирать стиральную машину в цвет мебели, тогда она будет незаметна



В двухэтажных частных домах небольшую прачечную можно организовать под лестницей за дверцей



Отведите для стиральной машины отдельное место



Закажите шкаф с нишей для стиральной машины, чтобы получить дополнительное место для вещей в маленькой ванной



Накройте бытовую технику столешницей — это практичное и стильное решение



Стиральную машину можно спрятать за дверцами шкафов, тогда она станет совершенно незаметной





Можно разместить за изящной стеклянной дверцей



Даже в самом маленьком уголке можно найти место для бытовой техники и для домика любимого питомца



Один из самых простых способов скрыть стиральную машину — за деревянным экраном



Если позволяет площадь ванной, то небольшую прачечную можно организовать в шкафу



Скрыть бытовую технику поможет занавеска. Это отличное решение для тех, кто любит обновлять интерьер, ведь что может быть проще, чем заменить занавеску на новую





Узкий высокий шкаф сбоку от душевой кабины вместит в себе стиральную и сушильную машины, а также моющие средства



Грамотно использовать пространство в небольшой ванной поможет стиральная машина, установленная под раковиной



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