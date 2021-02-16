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Куда спрятать стиральную машину в ванной

Какой бы стильной и современной не была стиральная машина, она все равно останется вещью, которую хочется скрыть. Сделать так, чтобы бытовая техника не портила внешний вид ванной комнаты довольно просто.
Эти интересные решения помогут сделать так, чтобы стиральная машина была незаметна.
Старайтесь выбирать стиральную машину в цвет мебели, тогда она будет незаметна
Куда спрятать стиральную машину в ванной
В двухэтажных частных домах небольшую прачечную можно организовать под лестницей за дверцей
Куда спрятать стиральную машину в ванной
Отведите для стиральной машины отдельное место
Куда спрятать стиральную машину в ванной
Закажите шкаф с нишей для стиральной машины, чтобы получить дополнительное место для вещей в маленькой ванной
Куда спрятать стиральную машину в ванной
Накройте бытовую технику столешницей — это практичное и стильное решение
Куда спрятать стиральную машину в ванной
Стиральную машину можно спрятать за дверцами шкафов, тогда она станет совершенно незаметной

Куда спрятать стиральную машину в ванной
Можно разместить за изящной стеклянной дверцей
Куда спрятать стиральную машину в ванной
Даже в самом маленьком уголке можно найти место для бытовой техники и для домика любимого питомца
Куда спрятать стиральную машину в ванной
Один из самых простых способов скрыть стиральную машину — за деревянным экраном
Куда спрятать стиральную машину в ванной
Если позволяет площадь ванной, то небольшую прачечную можно организовать в шкафу
Куда спрятать стиральную машину в ванной
Скрыть бытовую технику поможет занавеска. Это отличное решение для тех, кто любит обновлять интерьер, ведь что может быть проще, чем заменить занавеску на новую

Куда спрятать стиральную машину в ванной
Узкий высокий шкаф сбоку от душевой кабины вместит в себе стиральную и сушильную машины, а также моющие средства
Куда спрятать стиральную машину в ванной
Грамотно использовать пространство в небольшой ванной поможет стиральная машина, установленная под раковиной
Куда спрятать стиральную машину в ванной
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