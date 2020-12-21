Зачем будущего чемпиона Алексея Вахонина клали в русскую печь, и Что стало причиной его раннего уход

На Олимпиаде-1964 в Токио произошла небывалая победа: тяжелоатлет из СССР Алексей Вахонин сумел не просто толкнуть штангу с рекордным для себя весом и зафиксировать её. Он пошел дальше, поставив на место всех чемпионов-участников и войдя в спортивную историю мира. По легенде, в детстве Алексея Кунова (семейная фамилия спортсмена) лечили от тяжелого недуга в русской печи. Но прославив Советский Союз, рекордсмен спился и трагически ушел из жизни.
Больной ребенок, ползавший до 4 лет, и чудесное исцеление
Вахонин в составе сборной. /Фото: ribalych.ru
Алексей Кунов – фамилия спортсмена до первого брака – родился в 1935-м в Кемеровской области. Мальчик не ходил до четырёх лет по причине рахита. Как-то врачам пришлось спасать ребенка, ползавшего по двору и подвергшегося нападению свиньи. Этот случай еще на какое-то время отодвинул выздоровление болеющего Алеши. По легенде, спасли будущего спортсмена знахарские манипуляции в русской печи. Якобы ребенка обернули листьями лопуха и поместили в разожженную русскую печь. Быль это или сказка, проверить невозможно. Но в какой-то момент ребенок окреп, встал и пошел. Прошло несколько лет, и Алексей превратился в крепкого плечистого здоровяка, правда рост его едва достигал 160 см.
Подростковые попойки, милиция и счастливый случай
Природные задатки Алексея развивались очень быстро. /Фото: dostoevsky17.com
Учиться у Алексея возможности не было. В 8 лет он лишился отца и был вынужден помогать матери, кормившей шестеро детей. Ангельским ребенком Кунова сложно было назвать. Помимо возложенных на него семейных обязательств, на него слишком рано свалились другие реалии. К 9 годам Алексей безбожно курил, а после 12 уже испытывал тягу к алкоголю. Все это сопровождалось драками и регулярными приводами в милицию. Кунов жил одной ногой в тюрьме. Спасением парня стал тренер-атлет Иван Жуков, вовремя обративший внимание на его природные задатки.
Жукову удалось завлечь 18-летнего хулигана в секцию тяжёлой атлетики. Алексей так заинтересовался новым хобби, что даже прекратил на время дружеские попойки. Через время, правда, сорвался и даже провел несколько недель в КПЗ. Оттуда ему посчастливилось выйти на свободу благодаря покровительству родного дяди, служившего в областной прокуратуре. Следующей счастливой звездой Кунова стала встреча с опытным атлетом Рудольфом Плюкфельдером. Последний проникся к крепкому парнишке искренней симпатией и поставил перед собой цель развить его способности. Осенью 1957-го в разговоре с парторгом Рудольф подавал Алексея, как самородка, способного вырасти в великого штангиста.
Так Кунов стал жителем Киселевска, где его устроили в шахтовый мехцех кузнецом. Тяжелая физически работа молотом выступала для Кунова одновременно тренажёрным залом и массажным кабинетом. К тому моменту штангист успел жениться и спустя несколько дней развестись. От первой супруги Алексей оставил ее фамилию, прославившись в будущем уже как Вахонин.
Спортивные взлеты и дерзкий олимпийский чемпион
Взлет Вахонина был молниеносным. /Фото: habartorg.com
Под началом Плюкфельдера на новом месте жительства Вахонин погрузился в интенсивный тренировочный процесс. Едва умевший читать и писать Вахонин полностью доверял тренеру и методично выполнял все его установки. Тренеру удавалось не только высокими темпами развивать потенциал спортсмена, но и держать его крутой нрав в ежовых рукавицах. Вскоре Алексей во второй раз женился и уже воспитывал двоих сыновей. Одна за другой приходили спортивные победы. Вахонин взял первенство страны в весе до 56 кг. В СССР в те времена победа доставалась сложнее, чем на международных чемпионатах. Затем был очередной переезд следом за наставником в Шахты, где семья Вахонина получила хорошую квартиру.
После победы в рамках Союза пришла уверенная победа на стокгольмском чемпионате мира, ставшая главным шагом к Олимпиаде в 1964-м в Токио, на которую Вахонин поехал в статусе реального фаворита. А там он выкинул такой фортель, повторить который вряд ли кто-либо осмелится. К финалу за золото с Вахониным боролся венгр Имре Фельди. Все решала последняя попытка. Имре толкнул вес в 137 кг, а Алексею для победы нужно было покорить аж 142,5 кг, что по тем временам казалось невероятным. К штанге без малого мировой чемпион подошел с дерзким выкриком о шахтерской твердости духа в адрес уже ликовавших венгров («… вы шахтёров знаете!»). Взяв на грудь рекордный вес и вытолкнув его, Вахонин зафиксировал штангу и поднял одну ногу. Постоял невозмутимо, позволив фотографам запечатлеть эту сенсацию, и так же спокойно опустил снаряд на помост. Тогда же в категории до 82,5 кг взял золото и его тренер Плюкфельдер.
Алкоголь, могильщик и смерть от руки родного сына
Вахонин не выдержал потери народного признания. /Фото: ribalych.ru
В СССР после такого трюка Вахонин вернулся не просто олимпийским чемпионом в толчке и троеборье, а поистине народным героем. Еще в Токио его чествовал городской мэр, а на торжественном столичном приеме Алексей был награжден званием Заслуженного мастера спорта. Но несмотря на четко обозначившиеся перспективы, ситуация развернулась с точностью до наоборот. Первым делом Вахонин провалил мировой чемпионат в Тегеране, вылетев сходу с личного первенства. Необъяснимые спады следовали по его пятам. Прохудилась и семейная жизнь.
Супруга, как выяснилось, уходила в запои, пропивая даже домашнюю утварь. Вокруг имени вчерашнего чемпиона сгущались недобрые толки, и Олимпиада в Мехико в составе сборной подпадала под вопрос. Решающее участие в европейском чемпионате закончилось третьим местом, и Вахонин запил. Воробьев, старший тренер советской сборной, застал тяжелоатлета в бессознательном состоянии на полу среди горы пустых бутылок. После этого эпизода спортивная карьера Вахонина протянула два года. Периодически ему еще удавалось брать призовые места в СССР, но спортсмен смирился с закатом былой славы и бросил спорт. Не имея даже школьного образования, Вахонин не смог работать даже преподавателем физкультуры.
Ушла жена, закончились накопленные средства, и союзная звезда окончательно закатилась. Мировой чемпион Вахонин подался в могильщики. Как-то к нему зашел один из сыновей, встреча традиционно перешла в попойку. Подогретые алкоголем родственники вспомнили какие-то былые обиды, и Вахонин-младший схватился за нож. Прибывшие милиционеры зафиксировали смерть. Так завершилась история чемпиона, не вынесшего смену всенародной славы на забвение.
Даже у таких именитых людей, как Арнольд Шварцнеггер, есть свои кумиры. Тем удивительнее будет узнать, что кумир железного Арни - русский силач Леонид Жаботинский , который на протяжении многих лет бил все мировые рекорды и стал легендой не только советского, но и мирового спорта.
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