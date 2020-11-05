Путешествие на остров Мальорка

Мальорка или Майорка в Средиземном море является самым крупным по площади островом Испании и самым большим из Балеарских островов. Красивые ландшафты, сочетающие величественные горы, изумрудные долины и обширные пляжи — все это остров Мальорка.
На мой взгляд — идеальное место для мотоциклистов, чтобы прилететь сюда на выходные, взять в прокат мотоцикл и отправиться колесить по северо-западной части острова. Дороги там проходят вдоль скалистого побережья, извиваясь вдоль крутых обрывов с живописными видами на Средиземное море. Мальорка с высоты:
Я был на Майорке всего сутки, но этого времени вполне достаточно, чтобы полюбить этот остров, особенно если сразу в аэропорту взять на прокат транспортное средство и отправиться в дорогу.
Где-то там вдалеке Испания...(Кликабельно, 1920×1080 px):
Площадь Мальорки составляет около 3 640 кв.км.
Суровые северные пейзажи острова:
Небольшой тихий городок, где я одиноко гулял ночью со штативом:
Впечатляют углы наклона городских улиц:
Похоже на улицы старой части Тбилиси:
Только в Грузии бывает снег, а тут — нет:
Маленькие городки приятны и уютны. Гулять — одно удовольствие:
Ресторан:
Север острова. Тут особенно красиво. (Кликабельно, 1920×1080 px):
Мальорка была обитаема со времён палеолита, к этому периоду относятся найденные на острове захоронения и артефакты.
Остров Мальорка принадлежал Карфагену, после падения которого стал пиратской базой.
В отличии от северной части, юг острова представляет из себя плодородную равнину.
С 1950-х годов бум туризма заметно преобразил остров, который стал важным туристическим центром с развитой инфраструктурой.
Индустрия туризма на острове начала развиваться в 1920-х годах, когда здесь были построены первые отели, предназначавшиеся для самых богатых людей Европы. В 1960 году Мальорку посетили 500 000 человек, в 1997 году — более 6 500 000. В 2001 году более 19 000 000 прошло через аэропорт Son Sant Joan в Пальме-де-Мальорке, кроме них ещё 1.5 миллиона прибыли морем.
На Мальорке имеется два гористых района, каждый около 70 км в длину. Они занимают северо-западный и восточный районы острова.
Немного инопланетных пейзажей:
Смотровая площадка на краю скалы:
На самом краю острова стоит одинокий маяк. Именно к нему и был проложен мой маршрут. (Кликабельно, 1920×1080 px):
Богатая и насыщенная событиями история Мальорки началась еще в доисторические времена, что подтверждается отдельными находками остатков поселений первобытных людей. (Кликабельно, 1920×1080 px):
Самые древние жители этих мест обитали у моря, в пещерах, найденных вдоль побережья Мальорки. Их возраст — более 6 000 лет.
Еще одним важным фактором, превратившим Мальорку в один из наиболее привлекательных уголков земного шара, является удивительно богатая и разнообразная природа острова.
Майорка — компактный остров с живописными горными серпантинами, высокими обрывами и солнечными долинами.
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