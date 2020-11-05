Путешествие на остров Мальорка

С нами не соскучишься!





Мальорка или Майорка в Средиземном море является самым крупным по площади островом Испании и самым большим из Балеарских островов. Красивые ландшафты







На мой взгляд — идеальное место для мотоциклистов, чтобы прилететь сюда на выходные, взять в прокат мотоцикл и отправиться колесить по северо-западной части острова. Дороги там







Я был на Майорке всего сутки, но этого времени вполне достаточно, чтобы полюбить







Где-то там







Площадь Мальорки







северные пейзажи острова:







Небольшой тихий городок, где я одиноко гулял ночью со штативом:







Впечатляют







Похоже на улицы старой части







Только в







городки приятны и уютны. Гулять — одно удовольствие:







Ресторан:







Север острова. Тут особенно







Мальорка была обитаема со времён







Остров Мальорка принадлежал Карфагену











В отличии от северной части, юг острова







С 1950-х годов бум туризма заметно преобразил остров







Индустрия туризма на острове начала развиваться в 1920-х годах, когда здесь были построены первые отели, предназначавшиеся для самых богатых людей Европы. В 1960 году Мальорку посетили 500 000 человек, в 1997 году — более 6 500 000. В







На Мальорке имеется два гористых района, каждый около 70 км в длину. Они







Немного







Смотровая площадка на краю скалы:







На самом краю острова стоит одинокий маяк











Богатая и насыщенная событиями история







Самые древние жители этих мест обитали у моря







Еще одним важным фактором, превратившим Мальорку в один из наиболее привлекательн











Майорка — компактный остров с живописными горными серпантинами, высокими обрывами и солнечными долинами







Мальорка или Майорка в Средиземном море является самым крупным по площади островом Испании и самым большим из Балеарских островов. Красивые ландшафты , сочетающие величественные горы, изумрудные долины и обширные пляжи — все это остров Мальорка.На мой взгляд — идеальное место для мотоциклистов, чтобы прилететь сюда на выходные, взять в прокат мотоцикл и отправиться колесить по северо-западной части острова. Дороги там проходят вдоль скалистого побережья, извиваясь вдоль крутых обрывов с живописными видами на Средиземное море. Мальорка с высоты:Я был на Майорке всего сутки, но этого времени вполне достаточно, чтобы полюбить этот остров, особенно если сразу в аэропорту взять на прокат транспортное средство и отправиться в дорогу.Где-то там вдалеке Испания...(Кликабельно, 1920×1080 px):Площадь Мальорки составляет около 3 640 кв.км. Суровые северные пейзажи острова:Небольшой тихий городок, где я одиноко гулял ночью со штативом:Впечатляют углы наклона городских улиц:Похоже на улицы старой части Тбилиси Только в Грузии бывает снег, а тут — нет: Маленькие городки приятны и уютны. Гулять — одно удовольствие:Север острова. Тут особенно красиво . (Кликабельно, 1920×1080 px):Мальорка была обитаема со времён палеолита , к этому периоду относятся найденные на острове захоронения и артефакты.Остров Мальорка принадлежал Карфагену , после падения которого стал пиратской базой.В отличии от северной части, юг острова представляет из себя плодородную равнину.С 1950-х годов бум туризма заметно преобразил остров , который стал важным туристическим центром с развитой инфраструктурой.Индустрия туризма на острове начала развиваться в 1920-х годах, когда здесь были построены первые отели, предназначавшиеся для самых богатых людей Европы. В 1960 году Мальорку посетили 500 000 человек, в 1997 году — более 6 500 000. В 2001 году более 19 000 000 прошло через аэропорт Son Sant Joan в Пальме-де-Мальорке, кроме них ещё 1.5 миллиона прибыли морем.На Мальорке имеется два гористых района, каждый около 70 км в длину. Они занимают северо-западный и восточный районы острова.Немного инопланетных пейзажей:Смотровая площадка на краю скалы:На самом краю острова стоит одинокий маяк . Именно к нему и был проложен мой маршрут. (Кликабельно, 1920×1080 px):Богатая и насыщенная событиями история Мальорки началась еще в доисторические времена, что подтверждается отдельными находками остатков поселений первобытных людей. (Кликабельно, 1920×1080 px):Самые древние жители этих мест обитали у моря , в пещерах, найденных вдоль побережья Мальорки. Их возраст — более 6 000 лет.Еще одним важным фактором, превратившим Мальорку в один из наиболее привлекательн ы х уголков земного шара, является удивительно богатая и разнообразная природа острова.Майорка — компактный остров с живописными горными серпантинами, высокими обрывами и солнечными долинами .

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: