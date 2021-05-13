1. Среди кошек встречаются левши и правши. Но только право- или леволапыми являются 60% этих животных.
2. Кошки уничтожили 33 вида живых существ. Только в США ежегодно они убивают до 4 млрд птиц и до 20 млрд млекопитающих.
3. В 18 веке посещение коллекции экзотических животных в лондонском Тауэре можно было оплатить кошкой. Она шла на корм львам.
4. Собачий марш в Германии называют блошиным, а в Болгарии его знают как кошачий марш.
5. Перешедшая через дорогу чёрная кошка в Великобритании сулит удачу.
6. В Японии многие домовладельцы запрещают иметь домашних животных. С кошками японцы общаются в специальных кафе.
7. Нос каждого представителя кошачьих имеет свой уникальный отпечаток.
8. Тигры и манулы — единственные представители кошачьих с круглыми зрачками.
9. Саблезубые тигры не имели ничего общего с тиграми. Они выделились от ранних предков и не связаны с современными кошачьими.
10. Хищники семейства кошачьих способны имитировать голоса жертв с целью выманивания.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
10 классных коротких фактов о кошачьих
1. Среди кошек встречаются левши и правши. Но только право- или леволапыми являются 60% этих животных.
Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материаловПодписаться
Свежие комментарии