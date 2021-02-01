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Что значит быть прима-балериной и матерью одновременно

Совмещать карьеру и материнство непросто для любой женщины, но особые сложности испытывают представительницы профессий, которые обязывают следить за своей физической формой, например, спортсменки и танцовщицы. В своей книге «Balancing Acts: Three Prima Ballerinas Becoming Mothers» фотограф Люси Грэй (Lucy Gray) рассказывает о трёх прима-балеринах, которые познали радость материнства и в то же время построили успешную карьеру. Книга помогает читателям понять, как живут женщины, которые находятся в списке лучших балерин мира и одновременно растят детей.

Что значит быть прима-балериной и матерью одновременно


Балерина Катита за кулисами со своим сыном Джеймсом после исполнения балета «Щелкунчик».

Что значит быть прима-балериной и матерью одновременно

Балерина Лорена Фейджу (Lorena Feijoo) долго мечтала о ребёнке. На этом снимке она даёт частный урок всего за неделю до родов.

Что значит быть прима-балериной и матерью одновременно

Кристин репетирует в присутствии своего сына Кая.

Что значит быть прима-балериной и матерью одновременно

«Перед выступлением Кристин тайно провела меня в гримёрку Оперы Гарнье, куда не допускают фотографов. Джули Диана, с которой Кристин делит гримёрку, не возражала. Кай бросает воздушный шарик своей тёте, Глории Террелл», – рассказывает автор книги.

Что значит быть прима-балериной и матерью одновременно

У Кристин есть 10 минут до выступления, и в это время она сцеживает молоко в гримёрке.

Что значит быть прима-балериной и матерью одновременно

Кристин возвращается в форму.

Что значит быть прима-балериной и матерью одновременно

Тина и Кристин показывают своим детям оркестровую яму в Военном мемориальном оперном театре в Калифорнии.



Что значит быть прима-балериной и матерью одновременно

Тина кормит грудью шестинедельную Сашу в студии, где проходят репетиции Балета Сан-Франциско.

Что значит быть прима-балериной и матерью одновременно

Катита и Джеймс в гримёрке после исполнения балета «Щелкунчик».

Что значит быть прима-балериной и матерью одновременно

Катита со своим повзрослевшим сыном Джеймсом на сцене после своего заключительного выступления. В тот вечер Катита завершила карьеру балерины в Балете Сан-Франциско. Цветы на переднем плане были брошены на сцену зрителями, когда она в последний раз вышла к ним на поклон.

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