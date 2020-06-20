Как выглядят салоны лучших бизнес-самолётов в мире

Бизнес-джеты – это самолёты, предназначенные для перевозки небольшого количества пассажиров, обычно от 6 до 20 человек, которые пользуются популярностью у бизнесменов и политиков. Предлагаем вашему вниманию подборку лучших моделей.







Бизнес-джет Global Express компании Flexjet создан для перелётов на большие расстояния. Этот самолёт способен доставить вас в любую точку мира. Воздушное судно может развивать скорость 900 километров в час, а его средняя дальность полёта составляет 11 000 километров.







Интерьер салона Global Express включает элементы стиля арт-деко. Такие детали, как хрустальные фужеры ручной работы и специально разработанные кожаные сиденья, сделают перелёт приятным.







Самолёт Challenger 605 компании Flexjet идеально подходит тем, кто предпочитает не отрываться от дел даже в воздухе. Это один из самых популярных крупногабаритных бизнес-джетов в мире. Его средняя дальность полёта составляет 6650 километров, а максимальная скорость – 850 километров в час. К примеру, путь из Бостона в Париж на этом самолёте занимает менее 7 часов.







Бизнес-джет Challenger 605 способен удовлетворить потребности любого CEO. Самолёт, на борту которого есть комната для конференций, оснащён сверхсовременной аудио и видео системой и первоклассной авионикой.

Этот самолёт позволяет заниматься бизнесом, даже пересекая часовые пояса.На борту самолёта Bombardier Challenger 650 компании Netjets могут с комфортом разместиться 11 пассажиров и члены экипажа. Дальность полёта – 7000 километров. Средняя скорость полёта – 850 километров в час.Бизнес-джет Challenger 650, который был представлен в октябре 2014 года, – это прекрасное сочетание роскоши и современных технологий. Салон самолёта оборудован HD-мониторами и современной системой развлечений во время полёта.Компания Netjets выходит на мировой уровень через совместное предприятие Netjets China Business Aviation Limited, которое расположено в Китае. Hawker 800 XP – один из самых популярных среднегабаритных бизнес-джетов этой компании, которым пользуются клиенты со всего Китая и Японии.На борту самолёта Hawker 800XP могут разместиться до семи пассажиров. Добротные кожаные кресла , светлое напольное покрытие и деревянные элементы интерьера делают полёт на борту Hawker 800XP истинным удовольствием.Бизнес-джет Gulfstream G650 компании ONEFlight – один из самых новых и высокотехнологичных частных самолётов в мире. Самолёт оборудован системой экономного расхода топлива, а его максимальная скорость составляет 830 километров в час.В салоне бизнес-джета Gulfstream G650 могут разместиться 16 пассажиров.Самолёт Bombardier Global 5000 & 6000 компании Netjets, созданный для экономии времени своих пассажиров, прекрасно подойдёт для трансатлантического перелёта. Максимальная дальность полёта – 10 000 километров. Максимальная скорость – 900 километров в час. Этот самолёт способен доставить вас из Лондона в Лос-Анджелес менее чем за 13 часов.Салон самолёта Bombardier Global 5000 & 6000 разделён на три отдельных секции, таким образом в случае необходимости его пассажирам может быть обеспечена приватная обстановка.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)