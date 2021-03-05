Для чего русские солдаты объедались селедкой во время войны с турками

Селедка очень полезная. /Фото: eda-land.ru.

А еще она крайне сытная. /Фото: travel-dom.ru.

А самое главное - она легко и быстро переваривается. /Фото: mirtesen.ru.

Селедка сильно помогает при чрезмерных нагрузках на организм. /Фото: js-studio.ru.