Для чего русские солдаты объедались селедкой во время войны с турками

Во время Русско-турецкой войны в XIX веке русские солдаты старались объедаться селедкой при первой же возможности. Упоминания об этом встречаются то там, то здесь, из чего у большинства людей может возникнуть вопрос о том, зачем они (солдаты) вообще это делали. Ведь при всех своих полезных качествах, селедка едва ли похожа на то блюдо, которым можно объедаться со всем удовольствием так, чтобы только за ушами трещало.
Селедка очень полезная. /Фото: eda-land.ru.
Селедка – прекрасное сытное блюдо. Достаточно сказать, что в 100 граммах сельди содержится почти половина суточной нормы белка для человеческого организма. Сельдь очень легко усваивается желудком (быстро переваривается) и не вызывают тяжести. Они содержат огромное количество питательных и полезных веществ, а также большое количество жиров. Помимо последних, в селедке представительный объем йода, фосфора, натрия, калия и кальция, магния, фтора и цинка. Все это делает сельди буквально чудо-блюдом для людей, которые регулярно подвергаются серьезным, буквально истощающим физическим нагрузкам.
А еще она крайне сытная. /Фото: travel-dom.ru.
Регулярное употребление в пищу селедки существенно улучшает работу сердца и всей кровеносной системы. Поедание селедки почти в два раза улучшает выносливость человека. А самое главное в том, что сельди вызывают длительное чувство сытости и не дают организму изнемочь. Кроме того, набор питательных веществ позволяет организму проще переносить чрезмерные физические нагрузки и стрессы. Как несложно догадаться – все перечисленное крайне важно для солдат, находящихся на войне, особенно в состоянии активных действий.
А самое главное - она легко и быстро переваривается. /Фото: mirtesen.ru.
Именно по этой причине русских (и на самом деле не только) солдат старались по возможности кормить селедкой. Благо она была не слишком дорогой и легко доступной. Объедались сельдью не только солдаты Российской Империи. Рыба была важнейшей частью рациона военнослужащих Советского Союза. Усиленно кормят бойцов рыбой по сей день. Кроме того, целенаправленное поедание сельди широко практикуется бойцами подразделений сил специального назначения, так как, по сути, селедка является отличным «натуральным» стимулятором.
Селедка сильно помогает при чрезмерных нагрузках на организм. /Фото: js-studio.ru.
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