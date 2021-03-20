Пиво в кулинарии: какой сорт выбрать, чтобы получить идеальный вкус блюда

Традиции пивоварения тесно связаны с кулинарией – пенный напиток стал ингредиентом многих рецептов. Пиво помогает разнообразить обычные блюда, придавая им дополнительные вкусовые оттенки. Но приступая к готовке, важно понимать, какой именно напиток использовать, ведь существует множество сортов, отличающихся вкусовыми качествами.
1. Зачем пиво добавляют в блюда?
Обычное блюдо с добавлением пива превращается в изысканное кушанье. /Фото: static.onecms.io
Пиво способно добавить совершенно новые вкусовые оттенки и ароматы различным блюдам. Как правило, это солодовые нотки, но точный вкус зависит от вида пенного напитка. Большая часть сортов пива делятся на две основные категории: эли (ale) и лагеры (lager). Эли (IPA, стауты, портеры и т.д.) обычно сухие, с заметной горчинкой, а лагеры (пильзнер, мерцен, шварцбир, и т.д.) более мягкие, с ненавязчивыми нотками хмеля. Но даже в пределах этих двух категорий стили пива очень варьируются. Например, легкие, с хмелевой горчинкой IPA и крепкие темные стауты – оба относятся к элям, хотя по своим характеристикам они очень отличаются. А вкус блюда преображается в зависимости от стиля пива. Поэтому именно правильно подобранный к рецепту напиток поможет раскрыть все вкусовые оттенки кулинарного творения.
Полезный совет от Novate.ru: При готовке можно экспериментировать с любыми сортами пива, добиваясь восхитительного результата. Единственное правило – не использовать напиток, вкус которого не по душе. Если не нравится стиль пива, то и готовое блюдо скорее всего, не придется по вкусу.
2. Какую роль играет пиво в рецептах?
Пиво делает мясо мягче. /Фото: i.pinimg.com
Основное преимущество приготовления с пивом – это аромат, придание дополнительных вкусовых оттенков. А многообразие стилей пенного напитка позволяет использовать его в самых разных блюдах: от тушеного мяса и запеченной рыбы до тортов и глазури. Для каждого рецепта найдется свой сорт, наиболее полно раскрывающий вкус кушанья. На основе пива готовят супы и соусы, смешивают кляры, и даже взбивают кремы для десертов. Оно придает пирожным, хлебу, бисквитам, блинам и прочей выпечке дополнительную воздушность и нежный вкус. Пиво также размягчает волокна мяса, что сделало его популярным ингредиентом маринадов.
3. Как подобрать стиль пива к рецепту
Витбир хорошо сочетается с рыбой. /Фото: restaurantindia.s3.ap-south-1.amazonaws.com
Существуют десятки стилей пива и от букета напитка будет зависеть вкус приготовленного блюда. Например, темные сорта прекрасно гармонируют с мясом, беконом и дичью, а светлые выгодно подчеркивают вкус рыбы, индейки и курицы. Приведем несколько примеров подбора стиля пива к рецептам кушаний.
Витбир (Witbier) – легкое, с умеренной солодовой сладостью и освежающими цитрусовыми нотками пиво. Идеально подходит для приготовления воздушных десертов, которые также имеют цитрусовый оттенок, таких как апельсиновый или лимонный торт. Помимо этого, витбир хорошо раскрывается в паре с рыбой, а более пикантные стили, например, сваренные с кориандром, выдержат встречу с красным мясом.
Пильзнер гармонирует со свининой. /Фото: libreshot.com
Пильзнер (Pilsner) – богатый солодовыми нотами пенный напиток с освежающим вкусом и нерезкой горечью. Его яркий аромат отлично сочетается с морепродуктами и колбасой. Пильзнер также хорошо подходит для приготовления тушеной свинины, кляра для рыбы, и как замена воды при варке моллюсков.
IPA (India Pale Ale), или индийский светлый эль – напиток с многогранным вкусом и выраженной горчинкой. Это пиво отлично дополняет жареные блюда, маринады для курицы или свинины и рецепты с сыром, поскольку горечь пива уравновешивает его сочность. Но это не относится к двойному IPA, так как чрезмерно выраженная горечь может испортить вкус кушанья. Для готовки выбирают пиво с яркой, но деликатной горчинкой, без потери легких солодовых нот.
С IPA важно не переборщить с горечью. /Фото: hips.hearstapps.com
Портер (Porter) – напиток с насыщенным вкусом, сочетающим горечь и сладость. Его варят из обжаренного солода, что придает пиву шоколадные и кофейные нотки, поэтому оно идеально подходит для создания десертов. Добавление напитка в тесто придает кексам или печенью солодовый привкус и ореховый оттенок. Портер также отлично подходит для тушения говядины или приготовления жаркого.
Портер идеален и для выпечки, и для красного мяса. /Фото: cdn.shopify.com
Стаут (Stout) – более темное и насыщенное пиво, чем портер, но со схожим вкусовым профилем. Обычно горечь выражена ярче, присутствуют яркие ноты кофе и какао, что делает их отличным дополнением как к острым, так и к сладким рецептам. Стаут используют при приготовлении пикантных соусов, жаркого, тушении баранины или говядины. Его также добавляют в торты, пирожные, даже в глазурь и кремы для десертов.
Карамельные нотки стаута хорошо звучат в креме и глазури. /Фото: hips.hearstapps.com
4. Нюансы готовки с пивом
Чтобы пивной суп не горчил, его не варят долго. /Фото: cdn.shopify.com
Есть несколько правил использования пива в кулинарии, которые не стоит нарушать, чтобы не испортить блюдо. Так, в процессе готовки:
• дают время пиву нагреться до комнатной температуры и открывают бутылку непосредственно перед использованием;
• применяют пенный напиток осторожно – избыток пива в блюде может чрезмерно размягчить продукты;
• не выпекают пивной десерт сильно загодя, так как его вкус может измениться со временем;
• вливают пиво в блюдо (суп, рагу) медленно и готовят на низком огне;
• при выборе стиля для улучшения рецепта полагаются на основной вкусовой профиль, а не оттенки, так как в процессе готовки тонкие нюансы букета напитка могут исчезнуть.
Также нужно помнить о присущей пиву хмелевой ноте. В процессе приготовления напиток уваривается и при слишком долгой готовке горечь может усилиться, особенно если используется сорт с высоким уровнем IBU. Чтобы такого не случилось, можно выбрать более мягкое пиво изначально. Или же уварить его отдельно и добавлять в готовящееся блюдо постепенно, ближе к концу готовки, постоянно снимая пробу.
5. Примеры блюд с использованием пива
Курица на пиве получается сочная, с хмельным привкусом. /Фото: images.squarespace-cdn.com
Пиво прекрасно гармонирует с различными продуктами и помогает более полно раскрыть вкусовую палитру блюда. Приведем три несложных рецепта с использованием пенного напитка.
Курица на банке пива. Самый простой способ приготовления сочной и ароматной птицы. Выпотрошенную тушку натирают специями по своему вкусу, насаживают на открытую банку с пивом и отправляют в предварительно разогретую духовку.
Пивной кляр формирует хрустящую корочку с солодовым ароматом. /Фото: bigoven-res.cloudinary.com
Рыба в пивном кляре. В муку всыпают соль и специи, добавляют желтки, вливают пиво и хорошо перемешивают до однородной консистенции. Охлажденные белки взбивают в пышную пену, вводят в пивную смесь, снова хорошо перемешивают, и кляр для обжаривания ломтиков рыбы готов.
Стаут идеально подходит и для теста, и для крема. /Фото: heinens.com
Крем на пиве для десертов. Размягченное сливочное масло взбивают с сахарной пудрой и молоком, постепенно добавляя и чередуя ингредиенты, до получения пышной массы. Добавляют экстракт ванили и продолжают взбивать, медленно и постепенно подливая пиво стаут.
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