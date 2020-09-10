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Как в СССР победили эпидемию черной оспы

За пропагандистский творческий труд, уверенно направлявший общество в верно избранном курсе, художник Кокорекин наделялся в Москве преференциями, которые мало кто тогда имел. Алексею Алексеевичу позволялось посещать заграницу. В конце 1959-го вместе с подарками близким он привез москвичам давно забытую средневековую оспу. Беспрецедентно оперативные меры, предпринятые московскими властями и службами, позволили моментально остановить распространение одного из самых страшных в мире заболеваний.

Как в СССР победили эпидемию черной оспы

Историческая эпидситуация с оспой в России и первая вакцинация


Как в СССР победили эпидемию черной оспы Первая результативная борьба с оспой начата в России императрицей Екатериной Великой, которая личным примером научила страну прививаться. В России 18 века от натуральной оспы погибал каждый седьмой ребёнок. К концу столетия все учащиеся кадетских корпусов, до того момента не переболевшие оспой, подлежали вариоляции. Но несмотря на то, что Екатерина даже издала указ о неукоснительном оспопрививании, массовое распространение вакцинация получила лишь к 1801 году. В 1815-м основали оспопрививательный комитет, а пропагандой вакцинации занималось Вольное экономическое общество. Его члены рассылали по стране оспенную материю, контролировали подготовку оспопрививателей, распространяли брошюры как на русском, так и на иностранных языках.
Позже функции оспопрививания перешли к земским учреждениям. Однако, к началу Великой Октябрьской революции обязательная вакцинация все ещё не была введена, что сказывалось на смертности среди зараженных оспой.

Индийские похороны и смерть по прилету домой


Как в СССР победили эпидемию черной оспы

На исходе декабря 1959-го в аэропорту Внуково приземлился самолет с художником Кокорекиным в числе пассажиров. Алексей вернулся из Индии днем ранее планируемой даты, прошел погранично-таможенный контроль и направился к любовнице. Его немного беспокоил кашель, но состояние легкой простуды московской зимой его не насторожило. Одарив пассию экзотическими подарками, на следующее утро поехал домой к жене и близким, которым также привез множество заграничных презентов. Тем временем состояние Кокорекина ухудшалось, появился жар, и он был вынужден обратиться за медицинской помощью. После осмотра мужчина был экстренно госпитализирован в инфекционное отделение, а наутро скончался. На вскрытии тела по стечению обстоятельств оказался опытный вирусолог академик Морозов, который сходу озвучил страшный приговор: смерть в результате заражения черной оспой. После оперативных разбирательств выяснилось, что художник посещал Индию с целью изучения тамошней культуры. Любознательность и профессиональный интерес привели его на ритуал сожжения умершего от оспы местного брахмана. Кокорекин, взявшись зарисовывать процесс с натуры, скорее всего прикасался к вещам, принадлежавшим умершему. А так как инкубационный период оспенного вируса в человеческом организме составляет примерно две недели, непосредственно до возвращения домой он даже не подозревал, что заразился опаснейшей болезнью.

Первые зараженные и разворот самолета прямо в небе


Как в СССР победили эпидемию черной оспы

Вся серьезность положения вырисовалась уже спустя два дня: оспу диагностировали у сотрудницы боткинской регистратуры, принимавшей больного художника, осматривающего его доктора и даже подростка, размещавшегося в больнице этажом ниже (судя по всему инфекция передалась по вентиляционному каналу). Через неделю подозрительные симптомы появились еще у нескольких пациентов той же больницы. Взятый с кожи одного из них материал отправили на исследование в НИИ, откуда пришел ожидаемый ответ: вирус натуральной оспы. Информацию незамедлительно донесли до высшего руководства, понимая, что не только столица, но и весь СССР под угрозой опаснейшей эпидемии. В этот же день на совещании у первого секретаря утвердили комплекс неотложных мер. На плечи КГБ легла задача в считанные часы выявить всех контактировавших с художником с минуты его посадки в Индии. В течение пары недель Кокорекин успел пообщаться с не одной тысячей людей, выявить которых казалось чем-то нереальным. МВД, КГБ и Минздрав изолировали всех, кто даже потенциально мог пересекаться с инфицированным. Одна из таких оказалась преподавателем института, принимавшая после экзамены у десятков студентов. Было решено объявить карантин во всем ВУЗе. Стояла цель уничтожить все привезенные художником из Индии подарки, которые предприимчивые обладательницы разнесли по комиссионкам. Но в течение суток были установлены и помещены в карантин продавцы и посетители комиссионных магазинов, а сами индийские товары сожжены. Тысячам больных и обслуживающему персоналу Боткинская больница, в которой умер Кокорекин, запретили покидать стены медучреждения. В сторону Москвы их резервных хранилищ отправились колонны грузовиком с необходимой провизией. А в европейском небе даже развернули направлявшийся в Париж самолет, одним из пассажиров которого оказался знакомый Кокорекина.

Закрытая Москва и победа над инфекцией


Как в СССР победили эпидемию черной оспы

Столица в мгновение ока перешла на законы военного времени. Москва отменила любое авиационное и железнодорожное сообщение, перекрыли все автодороги. Усиленные медицинские бригады круглосуточно выезжали по адресам подозрительных больных, развозя их по инфекционным отделениям. Всего в изолированных стационарных палатах за неделю оказались около 10 тыс. человек. Единственно возможным способом остановить вирус и спасти сотни тысяч москвичей посчитали оперативную вакцинацию. Со всей страны сюда доставили миллионы доз специальной сыворотки. Кололи всех: коренных жителей, приехавших на новогодние выходные гостей города. Прививочные пункты безостановочно работали на заводах, фабриках, в учреждениях, на вокзалах и улицах. Уральские фармпредприятия усиленными темпами выпускали в больших объемах вакцину. В течение полутора недель были привиты более 9 миллионов человек. Это оказалось беспрецедентной во всем мире акцией вакцинирования населения не только по масштабам, но и по срокам. По итогам оспой заразилось 45 человек, трое из которых скончались. Вспышка инфекции была остановлена менее чем за 3 недели.

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