Как в СССР победили эпидемию черной оспы

За пропагандистский творческий труд, уверенно направлявший общество в верно избранном курсе, художник Кокорекин наделялся в Москве преференциями, которые мало кто тогда имел. Алексею Алексеевичу позволялось посещать заграницу. В конце 1959-го вместе с подарками близким он привез москвичам давно забытую средневековую оспу. Беспрецедентно оперативные меры, предпринятые московскими властями и службами, позволили моментально остановить распространение одного из самых страшных в мире заболеваний.









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