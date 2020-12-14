Кыштымская ядерная катастрофа, о которой молчал СССР

Чернобыльская авария в своё время широко обсуждалась в прессе. Тогда как о Кыштымской катастрофе, последствия которой сравнимы с полномасштабным ядерным взрывом, слышали относительно немногие. Трагедия произошла в сентябре 1957 года. Официально власти признали её только спустя 30 лет — в 1989 году.









С какой целью был создан химический комбинат «Маяк»

Почему, как и когда произошёл взрыв на химкомбинате «Маяк»

Как проходила ликвидация Кыштымской аварии

Какие последствия Кыштымской ядерной катастрофы