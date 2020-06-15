Применение березового дегтя в быту

Береза — это дерево, которому мы обязаны множеством бесценных даров. Уникальными свойствами обладают ее почки, листья, цветочные сережки и даже кора. Из нее на Руси издавна делали деготь, или «русское масло». Как использовать березовый деготь в быту?
Мы постараемся дать исчерпывающий ответ, но сделать это, признаться, не так просто. Ведь маслянистую жидкость со специфическим запахом успешно применяют для защиты от клещей и надоедливых комаров, в косметологии и медицине, в саду и огороде.
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЕРЕЗОВЫЙ ДЕГОТЬ
Березовый и берестовый деготь получают путем сухой перегонки древесины или отборной бересты. При этом их медленно нагревают до 200–300 градусов без доступа кислорода. Наилучшими качествами обладает именно берестяной деготь.
Разнообразие областей применения привело к тому, что деготь можно купить в самых разных местах: в аптеках, хозяйственных магазинах и магазинах садовых товаров. Отметим, что березовая смола не является единственным материалом, из которого получают деготь. Клейкое вещество также добывают из углей, сланцев, нефти и торфа.
В хозяйстве
Деготь долгое время использовали в качестве смазки движущихся деталей, колес. «От того телега запела, что давно дегтя не ела», — гласит народная поговорка. Конечно, мы не призываем наших читателей смазывать им колеса телег, как это делали в старину.
У замечательной жидкости есть и более актуальные способы применения в домашнем хозяйстве. Дегтем пропитывают дерево для гидроизоляции и детали деревянных домов для защиты от разрушения короедами.
Им защищают кожаные изделия, пропитывают обувь. Преимущество дегтя перед другими маслами состоит в том, что он делает кожу мягкой, придает ей водостойкость и прочность.
В косметологии
Как использовать березовый деготь в хозяйстве мы уже знаем. Теперь разберемся стоит ли его применять в качестве косметического средства.
Еще наши прабабушки регулярно пользовались дегтярным мылом. В нём содержится до 10 % дегтя, остальное — натуральная мыльная основа. Благодаря антисептическим свойствам дегтя такое мыло глубоко очищает кожу, обладает ранозаживляющим действием, помогает избавится от угрей, черных точек, воспалений.
Березовый деготь неплохо помогает в уходе за волосами. Помогает остановить выпадение волос, нормализует функционирование сальных желез, избавляет от повышенной жирности, способствует очищению кожи от разного рода высыпаний. Шампунь с дегтем хорошо борется с перхотью.
Можно самостоятельно приготовить жидкое мыло с дегтем, полезное для кожи. Для этого достаточно взять подходящий для шампунь или гель для душа и добавить в него немножко дегтя (например 1 десятую часть).
В медицине
В 1927 году советский хирург Александр Васильевич Вишневский изобрел мазь, которую использовал для лечения язв и загноившихся ран солдат. Состав мази натуральный: березовый деготь, ксероформ и касторовое масло.
Вопреки тому, что мазь считают устаревшей, ее можно применять во многих случаях, когда под рукой нет ничего лучше или кошелек не позволяет купить более дорогое средство.
В саду и огороде
Разнообразные вредители — самая большая головная боль дачников и огородников в летний сезон. В продаже есть масса веществ, которые помогают бороться с надоедливыми насекомыми, но всё это яды и химия. А березовый деготь — натуральный биологический репеллент и инсектицид.
Он обладает очень специфическим ароматом, именно благодаря которому отпугивает большинство насекомых. Боится его и надоедливый, прожорливый колорадский жук.
Чтобы избавиться от него, раствори в 10 литрах воды половину бруска хозяйственного мыла, а после добавь к мыльному раствору 2 ч. л. дегтя.
Раствором дегтя нужно смочить картофельные листья, а также почву между рядами. Картофель также можно обработать дегтем перед посадкой: просто окуни его в емкость с раствором дегтя (1 ст. л. на 10 л воды). Этим же раствором поливают лунки, чтобы уберечь клубни от проволочника.
Капустная муха, тля, садовые муравьи, медведка и яблоневая плодожорка — все эти и многие другие насекомые пуще огня боятся дегтя. А как его использовать, чтобы прогнать вредителей со своего участка, мы рассказывали в отдельной статье.
Для защиты от комаров
В таежных селах веками практикуется свой способ защиты от мошки и комаров. Местному населению не нужны химические средства защиты. Самое универсальное и действенное у них уже есть — это простой березовый деготь.
Деготь смешивают с маслом и смазывают им открытые участки кожи. Однако смыть такое средство потом можно только в бане. Решение — развести березовый деготь в спирте в пропорции две трети дегтя и треть спирта.
Действует спиртовой раствор дегтя не хуже масляного. Достаточно смазать им края капюшона и рукавов. Есть еще один способ — поджечь смоченную в спировом растворе дегтя шишку. Густой дым со своеобразным запахом создаст барьер, который оградит тебя от насекомых.
Для обработки домашних любимцев (собак, кошек, коров, кроликов) можно использовать дегтярную воду (деготь, разбавленный в воде). После этого клещи и блохи будут обходить их десятой дорогой.
Как приготовить деготь самостоятельно?
Если в твоем хозяйстве нужны большие объемы дегтя, и ты не боишься работать руками, можно приготовить березовый деготь самостоятельно.
Для начала запасись березовой корой и двумя металлическими емкостями.
В дне большей (в нашем случае это старая выварка с крышкой) сделай небольшое отверстие.
Плотно набейте ее сухой берестой и мелкими щепками, по возможности герметично закрой крышкой.
В выкопанную в земле ямку поставь емкость поменьше. В ней будет собираться получившийся деготь.
Поставь большую емкость на мелкой отверстием вниз (оттуда будет стекать деготь). Обложи верхнюю емкость дровами и подожги их. Более подробно с процессом можно познакомиться на видео ниже.
Через 4 часа в нижней емкости соберется деготь. Из 10 кг бересты его получится около 3 кг.
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