Применение березового дегтя в быту

Береза — это дерево, которому мы обязаны множеством бесценных даров. Уникальными свойствами обладают ее почки, листья, цветочные сережки и даже кора. Из нее на Руси издавна делали деготь, или «русское масло». Как использовать березовый деготь в быту?



Мы постараемся дать исчерпывающий ответ, но сделать это, признаться, не так просто. Ведь маслянистую жидкость со специфическим запахом успешно применяют для защиты от клещей и надоедливых комаров, в косметологии и медицине, в саду и огороде.



КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЕРЕЗОВЫЙ ДЕГОТЬ

В хозяйстве

В косметологии

В медицине

В саду и огороде

Для защиты от комаров

Как приготовить деготь самостоятельно?

Березовый и берестовый деготь получают путем сухой перегонки древесины или отборной бересты. При этом их медленно нагревают до 200–300 градусов без доступа кислорода. Наилучшими качествами обладает именно берестяной деготь.Разнообразие областей применения привело к тому, что деготь можно купить в самых разных местах: в аптеках, хозяйственных магазинах и магазинах садовых товаров. Отметим, что березовая смола не является единственным материалом, из которого получают деготь. Клейкое вещество также добывают из углей, сланцев, нефти и торфа.Деготь долгое время использовали в качестве смазки движущихся деталей, колес. «От того телега запела, что давно дегтя не ела», — гласит народная поговорка.Конечно, мы не призываем наших читателей смазывать им колеса телег, как это делали в старину.У замечательной жидкости есть и более актуальные способы применения в домашнем хозяйстве. Дегтем пропитывают дерево для гидроизоляции и детали деревянных домов для защиты от разрушения короедами.Им защищают кожаные изделия, пропитывают обувь. Преимущество дегтя перед другими маслами состоит в том, что он делает кожу мягкой, придает ей водостойкость и прочность.Как использовать березовый деготь в хозяйстве мы уже знаем. Теперь разберемся стоит ли его применять в качестве косметического средства.Еще наши прабабушки регулярно пользовались дегтярным мылом. В нём содержится до 10 % дегтя, остальное — натуральная мыльная основа. Благодаря антисептическим свойствам дегтя такое мыло глубоко очищает кожу, обладает ранозаживляющим действием, помогает избавится от угрей, черных точек, воспалений.Березовый деготь неплохо помогает в уходе за волосами. Помогает остановить выпадение волос, нормализует функционирование сальных желез, избавляет от повышенной жирности, способствует очищению кожи от разного рода высыпаний. Шампунь с дегтем хорошо борется с перхотью.Можно самостоятельно приготовить жидкое мыло с дегтем, полезное для кожи. Для этого достаточно взять подходящий для шампунь или гель для душа и добавить в него немножко дегтя (например 1 десятую часть).В 1927 году советский хирург Александр Васильевич Вишневский изобрел мазь, которую использовал для лечения язв и загноившихся ран солдат. Состав мази натуральный: березовый деготь, ксероформ и касторовое масло.Вопреки тому, что мазь считают устаревшей, ее можно применять во многих случаях, когда под рукой нет ничего лучше или кошелек не позволяет купить более дорогое средство.Разнообразные вредители — самая большая головная боль дачников и огородников в летний сезон. В продаже есть масса веществ, которые помогают бороться с надоедливыми насекомыми, но всё это яды и химия. А березовый деготь — натуральный биологический репеллент и инсектицид.Он обладает очень специфическим ароматом, именно благодаря которому отпугивает большинство насекомых. Боится его и надоедливый, прожорливый колорадский жук.Чтобы избавиться от него, раствори в 10 литрах воды половину бруска хозяйственного мыла, а после добавь к мыльному раствору 2 ч. л. дегтя.Раствором дегтя нужно смочить картофельные листья, а также почву между рядами. Картофель также можно обработать дегтем перед посадкой: просто окуни его в емкость с раствором дегтя (1 ст. л. на 10 л воды). Этим же раствором поливают лунки, чтобы уберечь клубни от проволочника.Капустная муха, тля, садовые муравьи, медведка и яблоневая плодожорка — все эти и многие другие насекомые пуще огня боятся дегтя. А как его использовать, чтобы прогнать вредителей со своего участка, мы рассказывали в отдельной статье.В таежных селах веками практикуется свой способ защиты от мошки и комаров. Местному населению не нужны химические средства защиты. Самое универсальное и действенное у них уже есть — это простой березовый деготь.Деготь смешивают с маслом и смазывают им открытые участки кожи. Однако смыть такое средство потом можно только в бане. Решение — развести березовый деготь в спирте в пропорции две трети дегтя и треть спирта.Действует спиртовой раствор дегтя не хуже масляного. Достаточно смазать им края капюшона и рукавов. Есть еще один способ — поджечь смоченную в спировом растворе дегтя шишку. Густой дым со своеобразным запахом создаст барьер, который оградит тебя от насекомых.Для обработки домашних любимцев (собак, кошек, коров, кроликов) можно использовать дегтярную воду (деготь, разбавленный в воде). После этого клещи и блохи будут обходить их десятой дорогой.Если в твоем хозяйстве нужны большие объемы дегтя, и ты не боишься работать руками, можно приготовить березовый деготь самостоятельно.Для начала запасись березовой корой и двумя металлическими емкостями.В дне большей (в нашем случае это старая выварка с крышкой) сделай небольшое отверстие.Плотно набейте ее сухой берестой и мелкими щепками, по возможности герметично закрой крышкой.В выкопанную в земле ямку поставь емкость поменьше. В ней будет собираться получившийся деготь.Поставь большую емкость на мелкой отверстием вниз (оттуда будет стекать деготь). Обложи верхнюю емкость дровами и подожги их. Более подробно с процессом можно познакомиться на видео ниже.

Через 4 часа в нижней емкости соберется деготь. Из 10 кг бересты его получится около 3 кг.