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Компоненты, которые ни в коем случае нельзя добавлять в грунт для рассады

Грамотно подобранный грунт – залог крепкой рассады, а значит, и всего урожая. У каждой огородной культуры свои требования. Однако есть ингредиенты, которые нельзя добавлять ни в одну почвосмесь.

В спорах о том, какой же грунт лучше – садовый или покупной сломана не одна сотня копий. Начинающие огородники не любят рисковать, и поэтому приобретают почвосмесь в магазине. В то время как их более опытные соратники предпочитают готовить ее самостоятельно.
Существует множество рецептов грунта для выращивания рассады перцев, огурцов, томатов и других культур. Однако все они сходятся в одном: есть компоненты, которые ни в коем случае нельзя добавлять в почвогрунт для рассады.

Глина



Компоненты, которые ни в коем случае нельзя добавлять в грунт для рассады
Глина делает грунт плотным и тяжелым. Он перестает пропускать воздух и быстро пересыхает. Молодые растения могут погибнуть от недостатка питания и воды. И хотя сама по себе глина богата питательными веществами, они практически не доступны растениям.

Карьерный или строительный песок


Компоненты, которые ни в коем случае нельзя добавлять в грунт для рассады
Карьерный и строительный виды песка совершенно не подходят для рассадного грунта. Они не плодородны и содержат много глины, которая очень плохо проводит воду и воздух, и тем самым губительно влияет на молодую рассаду. Кроме того, в таком песке практически нет питательных элементов.
Поэтому для создания почвосмесей лучше всего использовать песок, добытый из речного русла. Он гораздо легче и чище, в нем практически не бывает глины и других примесей.

Свежий навоз


Компоненты, которые ни в коем случае нельзя добавлять в грунт для рассады
После попадания в почву свежий навоз начинает выделять газы, а вместе с ними и тепло, которое негативно влияет на корни растений. Молодые растения очень плохо переносят перегрев корневой системы и могут погибнуть из-за избытка тепла. Особенно вреден свежий навоз для растений, которые плохо переносят кислый грунт. Кроме того, в навозе могут сохраниться возбудители инфекций, семена сорных трав или личинки вредителей.

Компост


Компоненты, которые ни в коем случае нельзя добавлять в грунт для рассады
В вопросе допустимости добавления в почвогрунт для рассады компоста существуют два диаметрально противоположных мнения: «ни в коем случает нельзя» и «обязательно нужно добавить». Однако объясняется это противоречие довольно легко. В процессе перегнивания растительных остатков выделяется большое количество тепла, которое может привести к повреждению молодых корешков или даже к гибели семян и ростков. Стоит учесть тот факт, что в процессе перепревания компоста теряется большое количество азота, вещества, жизненно необходимого для нормального роста молодых растений. В то же время качественный зрелый компост пойдет рассаде только на пользу.
Температура почвы выше 30°С приводит к слабому росту и даже гибели корней растения.

Свежие опилки


Компоненты, которые ни в коем случае нельзя добавлять в грунт для рассады
С одной стороны, опилочный субстрат с успехом применяется для проращивания семян. Он хорошо пропускает воздух и влагу, тем самым создавая все условия для развития мощной корневой системы. Кроме того, выращенную в опилках рассаду гораздо легче пересаживать. С другой стороны, субстрат практически не содержит полезных веществ и поэтому не может являться полноценной заменой грунта или почвосмеси. Выращенная на опилках рассада имеет тонкие стебли, отличается желтизной и очень медленно растет.
Попав в опилки, семя прорастает за счет тех питательных веществ, которые содержатся в нем изначально. Однако как только этот запас окончательно иссякнет (по времени это совпадет с появлением первого настоящего листка), молодое растение нужно срочно пересадить в соответствующий почвогрунт.
Для проращивания семян лучше использовать опилки лиственных деревьев, т.к. опилки хвойных пород деревьев по своей природе более кислые. Поэтому особенно большой вред они могут нанести огурцам.

Чайная заварка


Компоненты, которые ни в коем случае нельзя добавлять в грунт для рассады
Спитая чайная заварка является достойной заменой торфяным таблеткам. Особенно полезен крупнолистовой чай, т.к. он богат калием, кальцием, магнием, алюминием, марганцем, натрием и железом. В надрезанный с одной стороны чайный пакетик досыпают немного универсального почвогрунта и сеют туда семена. Как только всходы станут достаточно большими для пикировки, их можно будет пересадить без особого вреда для корневой системы растений. Некоторые культуры, например перец, очень плохо переносят пикировку, поэтому для них чайная заварка станет настоящим спасением.
Однако, как и у любой другой органики, у спитой чайной заварки есть и свои недостатки. Если субстрат находится в состоянии активного разложения, то вырабатывающееся при этом процессе тепло уменьшит содержание азота и погубит корни рассады. Это значит, что перед использованием заварку необходимо хорошо просушить. Однако если заметите на ней хоть малейшие признаки появления плесени, откажитесь от использования.

Спитой кофе


Компоненты, которые ни в коем случае нельзя добавлять в грунт для рассады
Кофейные зерна богаты полезными веществами: фосфором, калием, кальцием, магнием, азотом и многими другими. Раньше считалось, что кофе можно использовать в качестве удобрения растений, требующих пониженный уровень pH. В действительности вся «кислота», присущая свежему молотому кофе, уходит в процессе варки. В то время как у вареного кофе гуща имеет нейтральную реакцию (pH 6,5-6,8).
С чаем кофе роднит не только то, что оба эти напитка являются тонизирующими. Точно так же, как и чай, не до конца высушенная кофейная гуща может стать рассадником грибковых заболеваний. Кроме того, она утяжеляет почву и замедляет прорастание семян.

Солома


Компоненты, которые ни в коем случае нельзя добавлять в грунт для рассады
Универсальность соломы не требует доказательств. Ее с одинаковым успехом используют для мульчирования, укрытия растений на зиму и даже выращивания овощей в условиях неплодородного грунта. В то же время органические остатки химически стабильны, а значит, в качестве удобрений их можно использовать только после того, как над ними «поработают» микроорганизмы.
Когда в почву вносят солому или соломистый субстрат, в ней начинается процесс активного разложения. При этом процессе вырабатывается большое количество тепла, которое губительно для рассады, а также кислоты (бензольная, молочная, уксусная, муравьиная), которые замедляют рост и развитие корневой системы. В дополнение ко всему, использование соломы ухудшает азотное питание растений.

Листовой перегной


Компоненты, которые ни в коем случае нельзя добавлять в грунт для рассады
Опавшая листва – настоящий кладезь клетчатки и кремния. Правильно приготовленный листовой перегной богат азотом и фосфором. По этим показателям он практически сравним с коровьим навозом. При этом «неправильный» перегной приносит гораздо больше вреда, чем пользы.
Одной из самых распространенных ошибок при его приготовлении является использование зараженных листьев. Не всегда это происходит по недосмотру. Когда болезнь находится на начальной стадии, ее очень трудно распознать. В результате зараженным оказывается весь перегной. Стоит ли объяснять, какую опасность он представляет для неокрепших ростков. Ко всему прочему добавляется риск перегрева корней в процессе активной стадии разложения. Именно поэтому не до конца перепревшую листву нельзя использовать для выращивания рассады.
Выращивание рассады – вопрос важный, поэтому относиться к нему нужно серьезно. В природе не существует веществ, которые можно было бы назвать однозначно вредными или полезными. Следуйте здравому смыслу, и хороший урожай не заставит себя долго ждать.
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