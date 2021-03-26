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20 фактов о нашей жизни от жизнелюба Эрнеста Хемингуэя

20 фактов о нашей жизни от жизнелюба Эрнеста Хемингуэя

На могиле писателя Эрнеста Хемингуэя написано: «Больше всего в жизни он любил осень. Желтые теплые осенние листья, плывущие по реке на спинах форелей, а сверху синее безветренное небо. Теперь он будет частью всего этого навсегда».

Публикуем подборку цитат американского классика Эрнеста Хемингуэя, подарившего миру немало афоризмов.

20 фактов о нашей жизни от жизнелюба Эрнеста Хемингуэя
20 фактов о нашей жизни от жизнелюба Эрнеста Хемингуэя

20 фактов о нашей жизни от жизнелюба Эрнеста Хемингуэя

20 фактов о нашей жизни от жизнелюба Эрнеста Хемингуэя

20 фактов о нашей жизни от жизнелюба Эрнеста Хемингуэя

20 фактов о нашей жизни от жизнелюба Эрнеста Хемингуэя

20 фактов о нашей жизни от жизнелюба Эрнеста Хемингуэя
20 фактов о нашей жизни от жизнелюба Эрнеста Хемингуэя

20 фактов о нашей жизни от жизнелюба Эрнеста Хемингуэя

20 фактов о нашей жизни от жизнелюба Эрнеста Хемингуэя

20 фактов о нашей жизни от жизнелюба Эрнеста Хемингуэя
20 фактов о нашей жизни от жизнелюба Эрнеста Хемингуэя

20 фактов о нашей жизни от жизнелюба Эрнеста Хемингуэя

20 фактов о нашей жизни от жизнелюба Эрнеста Хемингуэя

20 фактов о нашей жизни от жизнелюба Эрнеста Хемингуэя

20 фактов о нашей жизни от жизнелюба Эрнеста Хемингуэя

20 фактов о нашей жизни от жизнелюба Эрнеста Хемингуэя
20 фактов о нашей жизни от жизнелюба Эрнеста Хемингуэя

20 фактов о нашей жизни от жизнелюба Эрнеста Хемингуэя

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