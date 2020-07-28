Самая красивая канализационная система Европы

Каждый старинный город может похвастаться наличием подземных катакомб, водоотводов, туннелей, которые создавались на протяжении многих веков. Не стал исключением и польский город Лодзь, в котором в идеальном состоянии сохранилась водно-канализационная система, действующая и по сей день.

Этот грандиозный инженерный объект признан самой красивой канализационной системой Европы, вызывающей повышенный интерес не только у исследователей техногенных подземных сооружений, но и журналистов, и даже …музыкантов, которым изредка разрешают давать здесь концерты.

Скрытые глубины некоторых старинных населенных могут быть намного привлекательней сохранившихся архитектурных достопримечательностей на улочках самого города. Ярким примером подобного несоответствия стал город Лодзь, расположенный в центральной части Польши.

Несмотря на то, что Лодзь основали еще в далеком 1423 году, он больше всего привлекает своим подземным инженерным сооружением, спроектированным лишь в 1901-1909 гг. Этим объектом стала вполне прозаичная водно-канализационная система города, правда разработана она была с поистине королевским размахом.

Столь амбициозный проект целых 8 лет разрабатывал известный инженер английского происхождения Вильям Линдлей (William Lindley, 1853-1917 гг.

), который создавал знаменитую канализационную систему Самары, признанную одной из самых красивых в России. Не стало удивлением, что лодзинский подземный объект отличается величественностью и красотой, под стать дворцам или грандиозным соборам.

Справка: Вильям Линдлей был настолько неординарным и талантливым инженером, что смог создать уникальные объекты, равным которым нет во всей Европе до сих пор. Именно в Лодзи, наравне с канализационными туннелями протяженностью 105 км он спроектировал невероятные подземные резервуары для питьевой воды, которые располагаются на самой высокой точке города — 260 метров над уровнем моря. Помимо того, что емкости выполняют функцию гигантской водонапорной башни, эти сооружения являются настоящим шедевром архитектуры. Лукообразные стены 60 метровой высоты, выложенные из кирпича, обожженного по специальной технологии, удивляют не только своей способностью противостоять давлению 100 тыс. кубометров воды.

Как оказалось, самая неординарная и неожиданная архитектурная достопримечательность города находится внутри водного объекта. Великолепное убранство в виде 100 кирпичных сводчатых куполов, опирающихся на 81 колонну в каждом из 4 резервуаров, способны поразить воображение даже видавших виды туристов и исследователей.

Именно эти резервуары со временем и прозвали «Подземным собором», ведь слава о них разлетелась не только по стране, но и по всему миру. Как стало известно авторам Novate.ru, два раза в год один из резервуаров полностью осушается, и специалисты местного водоканала проводят ряд мероприятий, предусмотренных правилами эксплуатации подобных объектов – полную дезинфекцию, восстановительные и консервирующие работы.