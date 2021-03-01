10 найденных недавно древних рукописей и секретных кодов, которые заставили переписать историю

Склонность людей к записыванию того, что происходит с ними, привела к тому, что сохранились бесчисленные документы. Сегодня можно увидеть многовековые секретные коды и клятвы, уникальные рукописи и пещеры, на стенах которых осталось запечатлено то, чего сотни тысяч лет назад боялись люди. А одержимые подобными древними текстами ученые изучают мертвые языки, чтобы узнать об удивительных вещах, происходивших давным-давно.
1. Самое старое описание случая, когда человек находился при смерти
Самые старые медицинские хроники.
В 1740 году французский врач по имени Пьер-Жан дю Моншо описал любопытный случай. Пациент, который потерял сознание после кровопускания, очнувшись, рассказал, что он видел свет, настолько чистый и белый, что человек был убежден, что он «одной ногой стоял» на пороге небес. Данный случай был включен в книгу доктора «Медицинские курьезы». Он мог бы остаться незамеченным, если бы не французский доктор Филипп Шарлье, который недавно случайно нашел эту книгу в антикварной лавке и купил ее менее чем за 1 доллар. К
огда Шарлье прочитал о данном случае, он понял, что это самое древнее в мире описание предсмертного опыта. В то время люди в основном полагались на религию, чтобы объяснить такие вещи, но Пьер-Жан дю Моншо проявил вполне профессиональный подход. Он предположил, что в мозг пациента поступило слишком много крови или случилось кровоизлияние. Оценка Моншо почти соответствует современным объяснениям. Сегодня исследователи считают, что недостаток кровотока и кислорода в мозгу вызывает «предсмертный» опыт.
2. Таинственный пожиратель
Таинственный пожиратель
В 2017 году археологи во время раскопок храмоподобного здания в руинах древнего города Самаль (возле Зенджирли в Турции) нашли каменный сосуд, в котором изначально хранили косметику, но затем его использовали для записи какого-то заклинания. На поверхности сосуда была вырезана история, описывающая то, как поймали «пожирателя», который, как утверждалось, порождал «огонь» на своих жертв. Единственный способ, с помощью которого человека можно было вылечить, - это использовать собственную кровь пожирателя.
В заклинании не указывалось, как следует вводить кровь существа. Иллюстрации показывают, что это была сороконожка или скорпион. «Огонь» же трактовали как болезненный укус. Автором был волшебник по имени Рахим, который вырезал этот текст на арамейском языке на сосуде 2800 лет назад (т. е. это старейшее из когда-либо найденных арамейских заклинаний). Археологи считают, что заклинание считали достаточно важным, чтобы его сохранить его после жизни мага, потому что к моменту постройки храма ему было уже более ста лет.
3. Грязные шутки в ванной
Грязные шутки в ванной
Старинные ванные комнаты с напольной мозаикой встречаются довольно редко. Когда одна из них была найдена в 2018 году в древнем турецком городе Антиохия-ад-Крагум, это стало поводом для празднования. Тем не менее, изображения представляли собой не красивые легенды или геометрические узоры. На крошечных плитках были написаны грязные шутки. Когда римские мужчины посещали уборную около 1800 лет назад, они смеялись над выходками Нарцисса и Ганимеда. Оба мужчины были персонажами мифов. Нарцисс был влюблен в свое собственное отражение, а Ганимед был похищен богом Зевсом в качестве раба, а также из-за страсти к нему. На мозаике эти истории были искажены.
Нарцисс получил уродливый нос, и вместо того, чтобы восхищаться свои отражением, он был зациклен на своих гениталиях. Сцена Ганимеда была обрисована еще более детально. Он чистил свои интимные зоны губкой, которую римляне обычно использовали для чистки туалетов, причем на этой губке был изображен Зевс. Необычная тема ошеломила археологов, но, по крайней мере, доказала, что «грязный» юмор не является чем-то новым.
4. Знаки Кресуэлл
На границе Ноттингемшира и Дербишира в Англии есть известняковое ущелье Крэсуэлл Крэгс, которое имеет большую историческую ценность. Помимо того, что в прошлом в нем находили древние останки, в Кресуэлле также находится единственный пример искусства эпохи ледникового периода в Великобритании. После многих лет исследований пещеры сумели преподнести большой сюрприз в 2019 году. Туристическая группа наткнулась на крупнейшее в стране собрание апотропотеических знаков.
Гравюры на стенах не имели никакого отношения к изображениям ледникового периода. Последние были на тысячи лет старше, в то время как новые находки относительно «свежие» - от средневековых времен до XIX века. Историки узнали несколько символов. Их также называли знаками ведьм, и они были предназначены для защиты людей от сверхъестественного зла. Символами были испещрены все потолки и стены пещер, в это свидетельствует о страхе местных жителей перед неизвестностью.
5. Библиотека Наг Хаммади
Около 1400 лет назад в Египте был похоронен сосуд, содержащий 13 кодексов, который вновь открыли в 1945 году недалеко от города Наг-Хаммади. В свитках содержались гностические записи об Иисусе. Христиане обычно считают гностические учения (раннюю мистическую ветвь христианства) еретическими. Большинство кодексов были традиционно написаны на коптском языке, на котором говорили в Египте на протяжении веков. В 2017 году исследователи из Техаса обнаружили, что один кодекс отличался от прочих, поскольку был написан на греческом. Данную работу, названную «Первый апокриф Иакова» никогда ранее не находили на древнегреческом языке.
В ней рассказывалось о разговоре между Иисусом и Иаковом относительно того, как будет продолжаться учение после смерти Иисуса. Еще одна особенность, которая выделяла данный свиток - маленькие точки, разделяющие текст на слоги. Эта редкая техника известна из учебных текстов, в которых говорилось, что писатель использовал еретическое Евангелие для преподавания греческого языка студентам.
6. Уникальный палимпсест
Уникальный палимпсест.
Столетия назад рукописи были очень дорогими. Иногда с поверхности старой рукописи удаляли текст, после чего использовали ее для записи новой информации. Эти переработанные документы известны как палимпсесты. В 2018 году доктор Элеонора Селлард исследовала фрагменты рукописей с текстами Корана. Она заметила контуры букв за арабским текстом, датирующимся восьмым веком, и определила, что это несколько отрывков из Библии. Написанные на коптском языке, они принадлежали Ветхозаветной книге Второзакония.
Находка была очень необычной. Палимпсесты с Кораном достаточно редкие, но никогда прежде христианский документ не стирали, чтобы освободить место для исламской священной книги. К сожалению, из-за хрупкости рукописи ее нельзя было подвергнуть радиоуглеродному анализу. Но даже если бы документ был достаточно прочным, с помощью данной техники можно только датировать бумагу, а не надписи на ней. Только стиль письма был единственной подсказкой - оригинальный коптский не использовали до седьмого века. Несмотря на проблему датирования, палимпсест остается бесценным из-за своей уникальности.
7. Самая ранняя запись об Алголеhttp://navote.ru/?p=22387
Самая ранняя запись об Алголе
Звезда Алгол на самом деле является тройной. Официально обнаруженные в 1669 году, три солнца движутся вокруг друг друга, в результате чего «звезда» то тускнеет, то светится сильнее. Изученный в 2015 году папирус предположил, что Алгол обнаружили гораздо раньше — еще древние египтяне. Названый Каирским календарем, этот документ описывал каждый день года, обозначая благоприятные даты для церемоний, прогнозов, предупреждений и даже действий богов. Ранее исследователи подозревали, что древний календарь имел связь с небесами, но у них никогда не было доказательств этого. Исследование показало, что «положительные» дни календаря соответствовали самым ярким дням Алгола, а также дням Луны.
Появления одного божества, Гора, также соответствовали 2867-дневному циклу звездной системы. Это убедительно свидетельствует о том, что древние египтяне были первыми, кто наблюдал за Алголом около 3200 лет назад. Что еще более примечательно, они делали это без телескопа, хотя система находится на расстоянии почти 92,25 световых лет от Земли.
8. Уникальные клятвы ниндзя
Уникальные клятвы ниндзя
В Японии последние полвека ходят слухи о находке письменных клятв ниндзя. Если это правда, то подобное стало бы бесценным «историческим бриллиантом». В отличие от фильмов о ниндзя, настоящие диверсанты обычно проводили скрытные операции для сбора разведданных и редко использовали оружие. Большинство их традиций и особенностей обучения передавались в устной форме от мастера к ученику. Никогда ранее не находили письменных документов, а уж тем более, клятв. В 2018 году бесценный документ наконец «всплыл на поверхность». Он был подарен музею семьей Кизу, некогда кланом ниндзя из города Ига.
Пожертвованное сокровище состояло из 130 древних документов, но клятва была самой примечательной. Она была написана человеком по имени Иносукэ Кизу, которые поблагодарил своих мастеров за обучение ниндзюцу и поклялся никогда не раскрывать секретных знаний даже своим близким родственникам. В 300-летних документах также было предусмотрено наказание за раскрытие техник ниндзя посторонним. Автор признал, что его предательство заставит его потомков подвергаться пыткам со стороны богов на протяжении поколений. Письмо, вероятно, было передано его мастерам и возвращено семье Кизу после его смерти.
9. Код Фердинанда
Код Фердинанда
Чтобы защитить военную информацию от своих врагов, король Испании Фердинанд записал ее в секретном коде. В итоге его шифр оказался слишком эффективным, и переписка короля с командиром по имени Гонсало де Кордоба оставалась нерасшифрованной в течение 500 лет. Фердинанд спонсировал экспедиции Христофора Колумба в Америку и сражался с несколькими врагами. Он отвоевал Испанию у мавров в 1492 году и сражался с Францией за Средиземное море. Поскольку в письмах могла содержаться бесценная информация о военных кампаниях Фердинанда, к расшифровке подключили спецслужбы Испании. Алфавит Фердинанда состоял из 88 символов, 237 букв и шести сопутствующих символов (таких, как цифры и треугольники), что делало значение каждой буквы более сложным. Кроме того, текст «языка» шел непрерывно, и слова не были разделены пробелами. В 2018 году, через шесть месяцев, агентство сумело расшифровать достаточно кода, чтобы прочитать четыре фрагмента корреспонденции. Стало известно много деталей, начиная с инструкций по размещению войск в Италии и заканчивая руганием командира за принятие решений без одобрения Фердинанда.
10. Вымерший язык
Вымерший язык
Кембриджский ученый настолько был одержим Древним Вавилоном, что решил выучить язык этого государства, причем он хотел не просто читать на нем, а правильно говорить. Вавилонский исчез в то время, когда родился Иисус. Почти 2000 лет забвения не остановили доктора Мартина Уортингтона, который уже говорил на шумерском, ассирийском, английском, итальянском и французском языках. Более 20 лет он изучал древние письмена и составлял уникальный архив исследований. После сбора корреспонденции, договоров, писем и научных отчетов, написанных на вавилонском языке, Уортингтон достиг точки, когда он смог говорить на древневавилонском. Он был первым, кто признал, что проект не был идеальным.
Хотя он мог произносить речи на утерянном языке, он так и не смог разговаривать свободно. Уортингтон теперь преподает язык студентам-ассириологам, главным образом, чтобы приблизить их к древнему миру, который они выбрали для изучения. Интересно, что древние вавилоняне смогли бы понимать современных носителей, потому что этот язык имеет общие черты с ивритом и арабским языком, который сменил вавилонский в качестве доминирующего языка на Ближнем Востоке.
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