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Рукотворный айсберг, или Как 2 человека создают на Таймыре ледовую дамбу для защиты флота и порта


Рукотворный айсберг, или Как 2 человека создают на Таймыре ледовую дамбу для защиты флота и порта

Действенный способ защиты судов во время весеннего паводка придумали в устье реки Хатанга на Таймыре – самой северной материковой части суши Евразийского континента. Вот уже 80 лет в самом безопасном месте устья шесть месяцев подряд возводят рукотворный айсберг длиной в 200 м, который является надежным щитом для всех судов Хатангского морского торгового флота и одноименного поселка. И самое интересное, что такой кропотливой работой занимается всего лишь 2 человека, которые день за днем, сантиметр за сантиметром заливают единственную в мире гигантскую ледовую дамбу.

Пять месяцев в году команда из двух человек создает надежный ледовый щит на реке Хатанга (п-ов Таймыр).

Пять месяцев в году команда из двух человек создает надежный ледовый щит на реке Хатанга (п-ов Таймыр).

 
Огромный рукотворный айсберг призван защитить порт и населенный пункт от разрушительного ледохода (пос. Хатанга, Таймыр). © Наши Города.

Огромный рукотворный айсберг призван защитить порт и населенный пункт от разрушительного ледохода (пос. Хатанга, Таймыр). © Наши Города.

 

Каждую весну устье реки Хатанга, заканчивающей свой путь на полуострове Таймыр (Красноярский край), украшает величавый рукотворный айсберг - надежный щит во время могучего ледохода, который гонит миллионы тонн льда. Такой заслон создается для защиты судов Хатангского морского торгового флота, ведь по-другому сохранить практически единственную ниточку, связывающую самую северную материковую точку суши Евразийского континента с цивилизацией, невозможно.

Мощные ледоходы на бурных реках сметают все на своем пути (пос. Хатанга, Таймыр).

Мощные ледоходы на бурных реках сметают все на своем пути (пос. Хатанга, Таймыр).

 

Как правило, в тех регионах, где весной существует угроза ледохода, возводят огромные дамбы, которые принимают на себя основной удар, сохраняя прибрежные населенные пункты и суда торгового флота. Даже если имеются затоны, где могут укрыться основные плавсредства, то спасти береговые постройки будет невозможно, если ледовые глыбы доберутся к строениям или в порт. На большей территории России эти мощные гидротехнические объекты создают из железобетона или насыпаются из грунта, но в условиях Крайнего Севера такие технологии не работают через дороговизну доставки материалов и недолговечности конструкции.
Металлические щиты служат опалубкой для создания рукотворного айсберга площадью около 6 тыс. кв. м (пос. Хатанга, Таймыр). © Наши Города.

Металлические щиты служат опалубкой для создания рукотворного айсберга площадью около 6 тыс. кв. м (пос. Хатанга, Таймыр). © Наши Города.

 

Поэтому со времен создания Хатангского речного агентства в 1939 г., которое и обеспечивало доставку разнообразных грузов во время летней навигации, возникла необходимость защиты судов, зимующие в устье реки. Именно тогда и был предложен довольно практичный и надежный способ создания дамбы местным рационализатором Виталием Кустовым, который разработал простейший, но довольно действенный метод создания гидротехнического объекта путем замораживания воды в съемной опалубке.
Чтобы повысить устойчивость дамбы, воду заливают тонким слоем, не превышающим 5-7 см (пос. Хатанга, Таймыр).

Чтобы повысить устойчивость дамбы, воду заливают тонким слоем, не превышающим 5-7 см (пос. Хатанга, Таймыр).

 

С тех пор трудоемкое действо начинается с середины октября и заканчивается как раз к весеннему ледоходу. А происходит оно следующим образом: когда начинается ледостав, в том месте, где суша далеко заходит в реку, расчищается участок шириной 30 метров и длиной не менее 200 метров. Затем по всему периметру устанавливается металлическая опалубка с надежными замками, которые смогут удерживать воду. Мощные насосы закачивают воду из полыньи, слой которой не превышает 5-7 см. После того, как она хорошенько промерзнет, а это не менее 12 часов даже в суровых условиях Крайнего Севера, где температура может опускаться ниже 40 градусов, весь процесс повторяется заново.
В середине ледового гидротехнического объекта устанавливают массивные бревна, которые служат швартовыми палами (пос. Хатанга, Таймыр).

В середине ледового гидротехнического объекта устанавливают массивные бревна, которые служат швартовыми палами (пос. Хатанга, Таймыр).

 

Важно: Начиная с первой заливки, устанавливаются 8 крупных бревен достаточной высоты, вокруг которых будет замерзать слоями рукотворный айсберг. Именно они впоследствии и станут той «спасительной соломинкой», к которой перед движением льда швартуются все суда флота.
За 5 месяцев всего два сотрудника создают дамбу, высота которой не ниже трехэтажного дома (пос. Хатанга, Таймыр).

За 5 месяцев всего два сотрудника создают дамбу, высота которой не ниже трехэтажного дома (пос. Хатанга, Таймыр).

 

С поднятием слоев замерзшей воды наращивают и опалубку, происходит это до тех пор, пока дамба не достигнет нужной высоты. А ее определяют каждый год в зависимости от толщины льда на протяжении всей реки. Для этого рассчитывают предполагаемый уровень воды во время паводка, который и повлияет на высоту айсберга (от 10 до 15 м). Если произойдет ошибка и он окажется ниже уровня, то потоки с глыбами льда перехлестнут заслон, и суда уже ничего не спасет – их раздавит как спичечные коробки, а порт запросто сметет с лица земли.
Перед ледоходом все суда спрячут за надежным щитом, созданным из 60 тыс. тонн замороженной воды (пос. Хатанга, Таймыр).

Перед ледоходом все суда спрячут за надежным щитом, созданным из 60 тыс. тонн замороженной воды (пос. Хатанга, Таймыр).

 

Как правило, на создание надежного заслона уходит около 5 месяцев и 60 тыс. тонн воды, все зависит от температуры и бурь, которые частенько препятствуют работе. Поскольку снег заливать водой не рекомендуется, то сотрудники, которые возводят дамбу, вручную после очередной метели очищают лед и лишь потом продолжают процесс наращивания. По сведениям редакции Novate.ru, созданием защитного барьера, который помогает сохранить суда флота, сам порт и прилегающие территории от сноса, занимается всего лишь 2 специалиста. Хотя полвека назад эту же работу выполняло 40 человек, но годами отработанная технология строительства и практически полная автоматизация позволили кардинально уменьшить количество рабочей силы.
Сотрудникам порта и жителям поселка Хатанга остается лишь надеяться, что мощный поток льда и бурлящей воды не достигнут критической точки (п-ов Таймыр).

Сотрудникам порта и жителям поселка Хатанга остается лишь надеяться, что мощный поток льда и бурлящей воды не достигнут критической точки (п-ов Таймыр).

 

Как утверждают очевидцы, самый интересный процесс начинается после окончания заливки дамбы, когда ожидается ледоход. В этот период проводятся «спасательные» работы: сначала ледоколы прокладывают путь и перемещают замерзшие суда за созданную дамбу (ниже течения). Затем их надежно закрепляют на тех мощных бревнах, которые предусмотрительно были заморожены внутри искусственного айсберга. Теперь, после многомесячной работы, сотрудникам порта остается лишь ждать подвижки гигантских льдин и ледяных полей, которые течение Хатанги толкает в сторону Ледовитого океана и надеяться, что они не ошиблись в расчетах высоты плотины. К счастью, просчетов еще не случалось!
Лишь к середине июля огромная ледовая дамба полностью растает (пос. Хатанга, Таймыр).

Лишь к середине июля огромная ледовая дамба полностью растает (пос. Хатанга, Таймыр).

 

Несколько недель искусственный айсберг удерживает атаки льда, сохраняя флот и сам порт от разрушения, а когда пригреет солнышко, он постепенно растает и отправится с водами реки в океан. Пройдет совсем немного времени и специалисты Хатангского морского торгового флота снова начнут возводить подобный заградительный объект, и все повторится сначала.

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Рукотворный айсберг, или Как 2 человека создают на Таймыре ледовую дамбу для защиты флота и порта

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