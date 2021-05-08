Рукотворный айсберг, или Как 2 человека создают на Таймыре ледовую дамбу для защиты флота и порта

Пять месяцев в году команда из двух человек создает надежный ледовый щит на реке Хатанга (п-ов Таймыр).

Огромный рукотворный айсберг призван защитить порт и населенный пункт от разрушительного ледохода (пос. Хатанга, Таймыр). © Наши Города.

Мощные ледоходы на бурных реках сметают все на своем пути (пос. Хатанга, Таймыр).

Металлические щиты служат опалубкой для создания рукотворного айсберга площадью около 6 тыс. кв. м (пос. Хатанга, Таймыр). © Наши Города.

Чтобы повысить устойчивость дамбы, воду заливают тонким слоем, не превышающим 5-7 см (пос. Хатанга, Таймыр).

В середине ледового гидротехнического объекта устанавливают массивные бревна, которые служат швартовыми палами (пос. Хатанга, Таймыр).

За 5 месяцев всего два сотрудника создают дамбу, высота которой не ниже трехэтажного дома (пос. Хатанга, Таймыр).

Перед ледоходом все суда спрячут за надежным щитом, созданным из 60 тыс. тонн замороженной воды (пос. Хатанга, Таймыр).

Сотрудникам порта и жителям поселка Хатанга остается лишь надеяться, что мощный поток льда и бурлящей воды не достигнут критической точки (п-ов Таймыр).

Лишь к середине июля огромная ледовая дамба полностью растает (пос. Хатанга, Таймыр).