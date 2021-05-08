Благоустройство дворов социального жилья в Европе

Что хочется сделать в среднестатистическом дворе любого российского города? Варианта два: быстрее уйти или побольше выпить, чтобы не замечать окружающего ужаса. Уровень деградации общественных пространств дошёл до такого уровня, что утверждение про всеобщий тлен относится не только к старому жилью, но и новым проектам.



А теперь давайте посмотрим на благоустройство дворов самого дешёвого сегмента жилья в Европе. За статью спасибо архитектору Никите Маликову. Далее авторский материал:







Социальное жилье, если говорить упрощенно, это самый дешевый вид недвижимости в Европе. В большинстве своем оно предназначено для долгосрочной аренды, но так же достаточно часто встречается покупка квартир в таких комплексах. Жителями в основном являются малоимущие граждане, иммигранты или люди, попавшие в сложную экономическую ситуацию (к примеру, не могут выплатить кредит). Себестоимость строительства социального жилья от 500 до 1000 евро за кв.м.



Grand Synthe – Place Du Courghain. Франция.

La Fontenette Social Housing. Швейцария.

219 Social Dwellings in Vitoria. Испания.

Parcial Plan R-8 (90 + 15 housing). Испания.

На закуску “CasaNova” Social Housing. Италия.