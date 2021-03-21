О пользе агентурной сети, или Какие технологии появились в СССР благодаря разведчикам

Индустриализация требовала новых технологий, который у СССР не было.

Производству искусственного меха в СССР способствовала разведка. /Фото: livejournal.com

Лампочка Ильича без вольфрама светить не будет. /Фото: club.foto.ru

Здание завода по производству ламп накаливания Osram A в 1920-1939 гг. /Фото: wikipedia.org

Полученные сведения о сплавах пришлись как нельзя кстати. /Фото: vekomet.ru

Победитовые сверла справятся не только с деревом, но и сталью, и даже горной породой. /Фото: met-all.org

Первая советская атомная бомба строилась по американским чертежам. /Фото: mk.ru

Трумену не удалось впечатлить Сталина. /Фото: waralbum.ru

Клаус Фукс и Урсула (Рут) Кучински. /Фото: vm.ru, russian7.ru

Юлиус и Этель Розенберг. /Фото: specsluzhby-all.ru

Несмотря на работу НТР, принижать гений того же Курчатова не стоит. /Фото: vk.com

Полёты американских шатттлов в СССР оставить без внимания не могли. /Фото: wikipedia.org

Сходство двух челноков было просто поразительным /Фото: topwar.ru

Один из уцелевших прототипов «Бурана» на вечной стоянке на космодроме Байконур . /Фото: pikabu.ru