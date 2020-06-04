«Брежневский вокзал»: куда приезжал поезд Ким Чен Ира в Москве

... и спецтоннеля к вокзалу не копали

Официальной информации по «Правительственному вокзалу» немного – известно, что это стратегически важный объект, любые сведения о котором засекречены. Он расположен рядом со станцией Каланчевской, граничит с Ярославским и Ленинградскими вокзалами и внешне не отличается от любых других железнодорожных депо. Секретный объект состоит из вокзального здания, перрона и двух железнодорожных путей. Чаще всего этим объектом пользовался Брежнев, последний руководитель советского государства Михаил Горбачев предпочитал железнодорожному сообщению авиаперелеты.

В железнодорожной газете «Гудок» приводились воспоминания парторга Московско-Курского отделения Московской железной дороги Леонида Луговского, который каждый раз провожал генсека Леонида Брежнева во время его поездок по СССР со станции Москва-Каланчевская. Луговский, по его словам, ни разу не видел, чтобы автомобильный кортеж Брежнева подъезжал к станции. Поэтому возникли слухи о секретном подземном тоннеле, по которому якобы передвигался правительственный автотранспорт. В действительности же никакого скрытного подъезда к «Брежневскому вокзалу» не было – служба охраны главы государства просто зачищала территорию передвижения правительственного кортежа от посторонних лиц, что в итоге создавало иллюзию внезапного появления высокой делегации на железнодорожной станции.

В 1994 году в «Красной звезде» вышла статья «Вокзал для Брежнева», в которой говорилось о том, что данный объект еще тогда довольно редко использовался по прямому предназначению. Автор статьи, историк московского железнодорожного узла Юлиан Толстов, писал, что «Брежневский вокзал» после августовского путча 1991 года оказался в запустении. Лишь годы спустя возобновили его финансирование, но и оно было недостаточным для поддержания правительственного состава в надлежащем состоянии. В 90-х из этих элитных вагонов сформировали два поезда – «Президент-экспресс» и «Русь», в которых возили туристов по дальним внутрироссийским и зарубежным маршрутам.

В середине 90-х члены правительства РФ и первые лица государства прибегали к услугам «Брежневского вокзала» нечасто (как писал Юлиан Толстов, не чаще раза в квартал) – в таких случаях правительственные вагоны сцеплялись с обычными, предназначенными для рейсовых поездок. На памяти железнодорожников, «полноценный» спецпоезд, в котором каждый вагон был «целевой», снаряжался на этом вокзале в 1989 году, когда случилось землетрясение в Армении – он отправлялся в Ленинакан.

Впоследствии руководители государства стали отдавать явное предпочтение воздушным перевозкам.