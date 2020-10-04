Изобретения, которые становятся обязательными в современных домах

Дом — это объект, в котором мы живем, но дом — это еще то, что мы строим в соответствии с нашими повседневными потребностями. Иногда даже самые мелкие детали могут дать вам то уютное, сердечное чувство, которое может иметь только ваше собственное место. Приготовьтесь к серьезному вдохновению, чтобы превратить ваш дом в настоящий дом с помощью этих уютных и эффективных изобретений.







1. Система пылесосов по всему дому.







2. Часть зеркала нагревается, чтобы предотвратить конденсацию.







3. Душевая скамья — идеальное решение, если вам не нравится постоянно стоять в душе.







4. Ручка двери, которая исчезает после запирания двери, делает невозможным взлом.







5. С таким игровым столом вы можете играть в настольные игры на совершенно новом уровне.







6. Телефонную стойку можно использовать в разных местах дома.







7. Эти жалюзи трансформируются в стеллажи для сушки белья.







8. Посудомоечная машина проецирует сколько времени осталось.







9. Стол-трансформер



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