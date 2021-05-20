Чем заменить прикроватную тумбу

Обычно в спальнях у кровати люди ставят рядом мебель. Сюда кладут стакан с водой, книги, крем, будильник и другие предметы, которые можно достать, не вставая с постели. В этой подборке собраны самые оригинальные идеи.



1. Чемодан

2. Конструкция в стиле модерн

3. Комод

4. Настенная полка

5. Тканевый держатель

6. Прикроватная полка

7. Стул

8. Текстильный органайзер

9. Пень

10. Конструкция над изголовьем

11. Корзина

12. Лестница

Стильный декор. Впервые такую задумку стали применять дизайнеры. В будни чемоданы используют вместо тумбочки, а в выходные их можно собрать и отправиться в путешествие.Она помогает эффективно заполнить пространство в комнате. Ее предпочитают использовать любители книг. Гости будут в восторге от вашей креативности.Это мини-версия шкафа. Комоды есть почти в каждом доме. Они вместительны и удобны. При желании можно покрасить эту мебель под цвет обоев.Конструкция долговечна и подходит для ежедневного применения. Здесь полка состоит из двух ярусов. Она расположена около розеток, поэтому на поверхность можно поставить заряжающиеся гаджеты.Привлекательный элемент интерьера. Ткань легко меняется, можно стирать или заменить другим материалом. Это выбор практичных людей, предпочитающих минимализм.Она призвана облегчить жизнь современного человека. Дополняет интерьер и выглядит эстетически привлекательно.Полка съемная, легко переносится в другие комнаты.Его можно использовать в качестве компактного столика. На стул удобно крепятся любые лампы, что делает альтернативу тумбочки гораздо удобнее. На спинку стула можно повесить халат. Так делают герои различных фильмов.В народе его называют карманами на кровать. Они закрепляются сбоку мебели и подойдут для любого интерьера. Сюда помещается самое необходимое. Легко снимается и стирается.Пеньковая мебель сегодня в тренде. Ее можно использовать вместо тумбы или журнального столика. Эзотерики говорят, что деревянные обрубки приносят мир в семью и защищают от плохих сновидений.Это самый распространенный вариант в современной спальне. Она вместительна, устойчива и безопасна. Помимо необходимых вещей сюда помещают картины. Это подчеркивает великолепный вкус и утонченность.Выглядит необычно. Ее устанавливают на расстоянии вытянутой руки. Это отличная альтернатива тумбы в спальне, где практически нет свободного места.Обычная деревянная лестница превращается в стильную этажерку. В любой момент можно убрать все вещи и использовать ее по назначению. У этого предмета действительно неограниченные возможности применения.На самом деле альтернатив прикроватной тумбы гораздо больше. В этом деле можно проявить максимум фантазии. Выбор предметов зависит от размера спальни.А у вас стандартные прикроватные тумбочки? Напишите в комментариях, какой из представленных вариантов понравился вам больше всего.