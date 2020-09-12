Во власти нейлона

75 лет тому назад, 15 мая 1940 года в США в продаже появились первые нейлоновые чулки. Давайте вместе вспомним историю этих властелинов женского гардероба и мужских секс-фантазий.



Изобретение нейлона компанией DuPont в середине 1930-х годов, а также первая коммерческая продажа капроновых чулок в мае 1940 года стали одними из главных поворотных моментов в мире моды. С тех пор капроновые колготки и чулки являлись неотъемлемой частью женского гардероба независимо от эпохи. Они претерпели все стадии — от статуса простой необходимости до предмета элегантности и изысканности. Предлагаем вашему вниманию несколько фотографий, посвященных этим пикантным деталям женского гардероба.











Женщина рассматривает капроновые колготки. 1942 год. (Thomas D. McAvoy—The LIFE Picture Collection / Getty Images)







Модель в колготках, шелковом поясе-корсете с шерстяной подкладкой и бюстгальтере. 1942 год. (Gjon Mili—The LIFE Picture Collection / Getty Images)







Чулки. 1943 год. (Walter Sanders—The LIFE Picture Collection / Getty Images)







Колготки с узором. 1943 год. (Walter Sanders—The LIFE Picture Collection / Getty Images)







Капроновые чулки. 1945 год.







Модель в черных чулках, пальто, шляпке с мехом и меховой муфте поправляет подвязку.

1946 год. (Gjon Mili—The LIFE Picture Collection / Getty Images)Модель в чулках. 1948 год. (Peter Stackpole—The LIFE Picture Collection / Getty Images)Кружевные чулки со вставками до середины икры и утягивающими лодыжками . 1948 год. (Nina Leen—The LIFE Picture Collection / Getty Images)Хит новогодних продаж 1948 года. (Nina Leen—The LIFE Picture Collection / Getty Images)Хористка Линда Ломбард дает ножкам отдохнуть после тяжелого вечера на сцене. 1949 год. (George Silk—The LIFE Picture Collection / Getty Images)Модель в черных колготках, прикрепленных к туфлям без пятки на высоком каблуке от Херберта Левина. 1950 год. (Gjon Mili—The LIFE Picture Collection / Getty Images)Танцовщица Мари Эллен Терри разговаривает по телефону , закинув ноги в колготках на телефонную будку. 1952 год. (Gordon Parks—The LIFE Picture Collection / Getty Images)Танцовщицы канкана высоко задирают ноги в чулках во время выступления в Париже. 1952 год. (Nat Farbman—The LIFE Picture Collection / Getty Images)Модель в новых утягивающих чулках с эластичной спиральной веревкой вокруг бедра. 1954 год. (Gjon Mili—The LIFE Picture Collection / Getty Images)Девочки-подростки отдыхают во время бала. 1954 год. (Cornell Capa—The LIFE Picture Collection / Getty Images)Чулки и подвязки. 1954 год. (Gordon Parks—The LIFE Picture Collection / Getty Images)Сцена из ночного клуба битников. 1960 год. (A. Y.—The LIFE Picture Collection / Getty Images)Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)