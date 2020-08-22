Чем полезен сон на пчелиных ульях

Нарушение сна — большая глобальная проблема.В последнем отчете Global Wellness Institute отдельным пунктом прописана забота о здоровом сне. Вспомните, когда вы в последний раз ложились спать вовремя и без телефона в руке?Мировой экономический форум оценил длительность и качество сна в разных странах мира. Оказалось, что дольше всех спят новозеландцы, а меньше всех — японцы (4,5 часа). В среднем в мире люди спят примерно 6 часов.Косвенное подтверждение масштаба проблемы — появление термина sleep economy. Это отдельная ниша рынка медицинских и бьюти-продуктов, помогающих наладить сон. Сейчас популярны девайсы для сна: смарт-часы, кольцо Oura, контролирующие ваше дыхание и отслеживающее циклы сна, приложения для смартфона, напитки для сна, CBD (масло каннабидиола) и, конечно, снотворные.Ульетерапия, или сон в пчелином домике - это уникальная оздоровительная практика, пока не пользующаяся большой популярностью, несмотря на массу положительных эффектов для организма.Процедура достаточно простая. Все, что от вас требуется, — приехать в специальный апицентр (место, где занимаются лечением с помощью пчел) и выделить себе один час на отдых. Внутри полностью деревянного дома есть небольшая комната с одной или двумя кроватями, где вы можете прилечь поспать или просто полежать и отдохнуть.Улей никак не связан с комнатой внутри дома, так что пчелы не могут попасть в помещение.Пчелы свободно вылетают и залетают в специальные летки (отверстия, выходящие наружу), создавая звук и вибрации.Терапевтическое действие сна на улье основано на эффекте сононастройки: частота вибраций пчелиного улья совпадает с частотой вибраций здоровой клетки организма. Человек попадает в действие биополя пчелиного роя — и микровибрации пчел запускают в клетках организма процесс саморегуляции, улучшая иммунитет, снимая ощущение тревожности.Жужжание пчел воздействует на психику человека примерно как шум морского прибоя: успокаивает, расслабляет и убирает чувство тревоги. Издавая характерный звук, пчела производит примерно 250 колебаний в секунду. Воздух в улье стерильный, потому что пчелы постоянно его санируют. Вдыхая воздух пчелиного улья, вы получаете эффект ингаляции. В воздухе содержатся микрочастицы прополиса, известного антисептическим свойством. С его помощью можно укрепить дыхательную систему.Пчелы насыщают воздух фитонцидами (натуральными "антибиотиками"). Попадая в кровь, они стимулируют работу сердечной системы, улучшают общее состояние. Кроме того, в воздухе находятся летучие фракции из улья. Они позитивно влияют на дыхательные органы и успокаивают нервы.Пчелы умеют ионизировать воздух. Каждая пчела несет в себе отрицательный ионный заряд. Вдыхая ионизированный воздух, вы начинаете дышать реже и спокойнее, увеличивая насыщение организма кислородом.В домике поддерживается естественная постоянная температура в 35 градусов, как в улье. Находясь в таких условиях, ваши мышцы расслабляются.