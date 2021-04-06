8 грубых кулинарных ошибок, которые заставляют разочароваться в готовке

Хороший рецепт – не всегда является залогом того, что на выходе получится идеальное блюдо. Порой делаешь все точно так же, как говорит повар в видеоролике, а получается совсем невкусно. Всему виной – досадные оплошности, которые хозяйки допускают в процессе готовки. Novate.ru решил рассказать о них более подробно, чтобы в следующий раз ужин оказался на высоте.
Ошибка 1: Жарить продукты на сливочном масле
Сливочное масло быстро сгорает. / Фото: sm-news.ru
Бесспорно, некоторые блюда могут получиться такими, как обещают повара в своих рецептах, только если жарить их на сливочном масле. Однако в процессе приготовления возникает сразу несколько проблем: во-первых, оно быстро сгорает, поэтому трудно подобрать правильную температуру, а во-вторых, сильно брызгает, в результате чего вся плита становится грязной. Чтобы избежать таких последствий, просто положите на сковороду вместе со сливочным маслом немного растительного. Еще один вариант – использовать топленое масло. С ним не возникает таких проблем, как со сливочным, зато оно придает блюду необходимый молочный аромат.
Ошибка 2: Не обжаривать томатную пасту
Томатная паста после жарки улучшает свой вкус
Вкус томатной пасты не раскроется, если вы предварительно не обжарите ее на сковороде с добавлением растительного масла. Эта процедура имеет и ряд других плюсов: блюдо приобретает приятную сладость, а также является полезным для тех, кто страдает повышенной кислотностью желудка – если прогреть пасту, она не вызовет ощущение жжения и дискомфорта после еды.
Ошибка 3: Забывать про сахар
Даже в рыбу нужно класть немного сахара, чтобы усилить вкус. / Фото: vilkin.pro
Если в сладкие блюда необходимо добавлять соль для усиления вкуса, тогда почему не класть сахар с этой же целью в несладкую еду? Дело в том, что он делает вкус мяса и овощей более насыщенным и ярко выраженным. Не менее важным нюансом является внешний вид – сахар карамелизирует некоторые ингредиенты в результате чего они приобретают красивую золотистую оболочку.
Ошибка 4: Обжаривать мясо крохотными порциями
На сковороду можно класть больше мяса, чем несколько кусочков. / Фото: the-village.ru
В интернете часто можно встретить совет относительного того, что мясо нужно обжаривать небольшими порциями, мол, так оно «запечатается» и не потеряет влагу. На самом деле в этом нет смысла, если обжарка – лишь один из этапов приготовления, и в дальнейшем вы планируете еще подвергать мясо тепловой обработке. Если хотите минимизировать потерю сока и получить хрустящую корочку золотистого цвета (профессионалы называют ее колер), то доведите сковороду до раскаленного состояния и уже после этого выкладывайте мясо. В этом случае количество кусочков не повлияет на результат.
Возьмите на заметку: Всеми любимая корочка, которая образуется из-за карамелизации сахаров, больше придает мясу вкус, чем сохраняет его сочность. Поэтому перед тем, как доводить цельный кусок в духовке, хорошо обжарьте его на сковороде на сильном огне. Обратите внимание, что корочка должна появится со всех сторон.
Ошибка 5: Отбивать мясо без пленки
Если отбивать мясо без пленки, оно превратится в фарш
Некоторые хозяйки привыкли отбивать мясо на доске или прямо на столешнице, однако это большая ошибка. Рабочую поверхность и будущую отбивную обязательно следует застилать пищевой пленкой – так вы сможете избежать попадания микроскопических кусочков мяса в поры досок и на окружающие предметы. Кроме того, если отбивать курицу, свинину или говядину без пленки, нарушится целостность мышечных волокон. То есть, кусок мяса превратится в фарш.
Ошибка 6: Не соблюдать последовательность
Помидоры замедляют процесс приготовления других овощей. / Фото: dunduk-culinar.ru
Не зря кулинарию во многом сравнивают с химией, так как «поведение» продуктов непосредственно зависит от того, с какими ингредиентами они соседствуют в блюде. Именно поэтому очень важно соблюдать последовательность закладки компонентов. Так, например, если добавить помидоры в сковороду одновременно с морковью, картофелем или баклажанами, приготовление последних увеличится в несколько раз из-за кислоты, которая содержится в томатах.
Ошибка 7: Не убирать жидкость из овощей
Из помидоров нужно удалять семена
Этот совет в основном касается салатов из свежих овощей. Даже если вы планируете подавать их на стол, как говорится, из-под ножа, всю равно следует удалить лишнюю жидкость. Например, профессиональные повара убирают у помидоров и огурцов семена. Если же одним из компонентов вашего блюда являются соленые или маринованные огурцы, то их нужно будет чуть-чуть отжать, чтобы избавиться от впитавшегося рассола. Но постарайтесь делать это аккуратно – огурцы не должны терять привлекательный внешний вид.
Ошибка 8: Пассеровать одновременно лук и морковь
Лук готовится быстрее моркови. / Фото: ne-dieta.ru
Немногие знают, что обжаривать лук и морковь одновременно на сковороде нельзя, так как первый готовится немного дольше. Если вы не хотите, чтобы лук пригорел и приобрел горечь, которая впоследствии передастся готовому блюду, пассеруйте его в первую очередь. Положите его на горячую сковороду с предварительно добавленным маслом, подождите, пока он начнет становиться прозрачным, и лишь потом добавляйте морковь. В этом случае оба овоща дойдут до готовности одновременно.
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