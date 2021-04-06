8 грубых кулинарных ошибок, которые заставляют разочароваться в готовке

Ошибка 1: Жарить продукты на сливочном масле

Сливочное масло быстро сгорает. / Фото: sm-news.ru

Ошибка 2: Не обжаривать томатную пасту

Томатная паста после жарки улучшает свой вкус

Ошибка 3: Забывать про сахар

Даже в рыбу нужно класть немного сахара, чтобы усилить вкус. / Фото: vilkin.pro

Ошибка 4: Обжаривать мясо крохотными порциями

На сковороду можно класть больше мяса, чем несколько кусочков. / Фото: the-village.ru

Ошибка 5: Отбивать мясо без пленки

Если отбивать мясо без пленки, оно превратится в фарш

Ошибка 6: Не соблюдать последовательность

Помидоры замедляют процесс приготовления других овощей. / Фото: dunduk-culinar.ru

Ошибка 7: Не убирать жидкость из овощей

Из помидоров нужно удалять семена

Ошибка 8: Пассеровать одновременно лук и морковь

Лук готовится быстрее моркови. / Фото: ne-dieta.ru