17 примеров маркетинга на грани юмора и здравого смысла

1. «Спешите, а то можете не увидеть скидки... Хотя можете не спешить!»

Наши люди так щедры! | Фото: humor.fm.

2. «Наконец-то, а то так надоели эти косточки в бананах!»

Только у нас - банановые бананы без косточек! | Фото: ЯПлакалъ.

3. Клизма - понятие стабильное!

Даже если очень хочется! | Фото: Fishki.net.

4. «Квадрососисон» - это вам не обычный бутерброд!

Мы на Novate.ru тоже были шокированы изобретательностью некоторых людей! | Фото: Chert-poberi.ru.

5. «Девчонки, расходимся, это просто химчистка!»

Как привлечь женскую аудиторию? | Фото: Fishki.net.

6. «Чего бы взять к чаю... Презервативов или прокладок?»

Ах, эта разнообразная кондитерка! | Фото: Екабу.ру.

7. И все же, отечественная история - это ужасы или фантастика?

Неожиданный жанр. | Фото: Fishki.net.

8. С любовью к нашим деткам!

Все самое лучшее - детям! | Фото: Лента приколов Коляна.

9. «Надеемся, что хоть борщ с итальянскими травами?»

Новшества итальянской кухни. | Фото: Сайт веселого настроения.

10. Стою я тут, такой энергичный, хочу зарабатывать, а куда обращаться - не знаю!

И куда это «к нам»? | Фото: Главком.

11. Джаред Лето, наверное очень удивился бы!

Наши люди даже красавца Джареда Лето не пощадили! | Фото: RusArmy.com.

12. «Хотите, можем погадать вам на любовь на сливе туалетного бачка!»

Сантехники , электрики и другие чародеи! | Фото: ТВК.

13. Даже депутаты рекомендуют!

Бесплатная реклама, которая получилась случайно и совершенно бесплатно! | Фото: Sports.ru.

14. «Наше хозяйство, что хотим, то и делаем!»

Федерация лесного хозяйства - страшная организация! | Фото: wbsh.spb.ru.

15. «Помните, выпивая у нас, вы приближаетесь к Богу!»

Выпивка, которая приближает вас к Богу. | Фото: Fishki.net.

16. «Если вы не в курсе, «шкура» Ленина, как и все остальное, находится в Мавзолее, в единственном экземпляре!»

Уточните, что за шкуры? | Фото: Пикабу.

17. Что-то аппетит совсем пропал...