17 примеров маркетинга на грани юмора и здравого смысла

Пожалуй, все слышали фразу, что реклама - двигатель торговли. Но реклама - это также источник позитива и хорошего настроения, нужно только ее замечать. Искрометный юмор и губительная глупость одинаково хороши, чтобы привлечь взгляд потенциального клиента. Только лучшая реклама, которая поднимает настроение, - далее в нашем обзоре.
1. «Спешите, а то можете не увидеть скидки... Хотя можете не спешить!»
Наши люди так щедры! | Фото: humor.fm.
2. «Наконец-то, а то так надоели эти косточки в бананах!»
Только у нас - банановые бананы без косточек! | Фото: ЯПлакалъ.
3. Клизма - понятие стабильное!
Даже если очень хочется! | Фото: Fishki.net.
4. «Квадрососисон» - это вам не обычный бутерброд!
Мы на Novate.ru тоже были шокированы изобретательностью некоторых людей! | Фото: Chert-poberi.ru.
5. «Девчонки, расходимся, это просто химчистка!»
Как привлечь женскую аудиторию? | Фото: Fishki.net.
6. «Чего бы взять к чаю... Презервативов или прокладок?»
Ах, эта разнообразная кондитерка! | Фото: Екабу.ру.
7. И все же, отечественная история - это ужасы или фантастика?
Неожиданный жанр. | Фото: Fishki.net.
8. С любовью к нашим деткам!
Все самое лучшее - детям! | Фото: Лента приколов Коляна.
9. «Надеемся, что хоть борщ с итальянскими травами?»
Новшества итальянской кухни. | Фото: Сайт веселого настроения.
10. Стою я тут, такой энергичный, хочу зарабатывать, а куда обращаться - не знаю!
И куда это «к нам»? | Фото: Главком.
11. Джаред Лето, наверное очень удивился бы!
Наши люди даже красавца Джареда Лето не пощадили! | Фото: RusArmy.com.
12. «Хотите, можем погадать вам на любовь на сливе туалетного бачка!»
Сантехники, электрики и другие чародеи! | Фото: ТВК.
13. Даже депутаты рекомендуют!
Бесплатная реклама, которая получилась случайно и совершенно бесплатно! | Фото: Sports.ru.
14. «Наше хозяйство, что хотим, то и делаем!»
Федерация лесного хозяйства - страшная организация! | Фото: wbsh.spb.ru.
15. «Помните, выпивая у нас, вы приближаетесь к Богу!»
Выпивка, которая приближает вас к Богу. | Фото: Fishki.net.
16. «Если вы не в курсе, «шкура» Ленина, как и все остальное, находится в Мавзолее, в единственном экземпляре!»
Уточните, что за шкуры? | Фото: Пикабу.
17. Что-то аппетит совсем пропал...
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