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17 примеров маркетинга на грани юмора и здравого смысла


17 примеров маркетинга на грани юмора и здравого смысла

Пожалуй, все слышали фразу, что реклама - двигатель торговли. Но реклама - это также источник позитива и хорошего настроения, нужно только ее замечать. Искрометный юмор и губительная глупость одинаково хороши, чтобы привлечь взгляд потенциального клиента. Только лучшая реклама, которая поднимает настроение, - далее в нашем обзоре.

1. «Спешите, а то можете не увидеть скидки... Хотя можете не спешить!»


Наши люди так щедры! | Фото: humor.fm.

Наши люди так щедры! | Фото: humor.fm.

 

2. «Наконец-то, а то так надоели эти косточки в бананах!»


Только у нас - банановые бананы без косточек! | Фото: ЯПлакалъ.

Только у нас - банановые бананы без косточек! | Фото: ЯПлакалъ.

 

3. Клизма - понятие стабильное!


Даже если очень хочется! | Фото: Fishki.net.

Даже если очень хочется! | Фото: Fishki.net.

 

4. «Квадрососисон» - это вам не обычный бутерброд!


Мы на Novate.ru тоже были шокированы изобретательностью некоторых людей! | Фото: Chert-poberi.ru.

Мы на Novate.ru тоже были шокированы изобретательностью некоторых людей! | Фото: Chert-poberi.ru.

 

5. «Девчонки, расходимся, это просто химчистка!»


Как привлечь женскую аудиторию? | Фото: Fishki.net.

Как привлечь женскую аудиторию? | Фото: Fishki.net.

 

6. «Чего бы взять к чаю... Презервативов или прокладок?»


Ах, эта разнообразная кондитерка! | Фото: Екабу.ру.

Ах, эта разнообразная кондитерка! | Фото: Екабу.ру.

 

7. И все же, отечественная история - это ужасы или фантастика?


Неожиданный жанр. | Фото: Fishki.net.

Неожиданный жанр. | Фото: Fishki.net.

 

8. С любовью к нашим деткам!


Все самое лучшее - детям! | Фото: Лента приколов Коляна.

Все самое лучшее - детям! | Фото: Лента приколов Коляна.

 

9. «Надеемся, что хоть борщ с итальянскими травами?»


Новшества итальянской кухни. | Фото: Сайт веселого настроения.

Новшества итальянской кухни. | Фото: Сайт веселого настроения.

 

10. Стою я тут, такой энергичный, хочу зарабатывать, а куда обращаться - не знаю!


И куда это «к нам»? | Фото: Главком.

И куда это «к нам»? | Фото: Главком.

 

11. Джаред Лето, наверное очень удивился бы!


Наши люди даже красавца Джареда Лето не пощадили! | Фото: RusArmy.com.

Наши люди даже красавца Джареда Лето не пощадили! | Фото: RusArmy.com.

 

12. «Хотите, можем погадать вам на любовь на сливе туалетного бачка!»


Сантехники, электрики и другие чародеи! | Фото: ТВК.

Сантехники, электрики и другие чародеи! | Фото: ТВК.

 

13. Даже депутаты рекомендуют!


Бесплатная реклама, которая получилась случайно и совершенно бесплатно! | Фото: Sports.ru.

Бесплатная реклама, которая получилась случайно и совершенно бесплатно! | Фото: Sports.ru.

 

14. «Наше хозяйство, что хотим, то и делаем!»


Федерация лесного хозяйства - страшная организация! | Фото: wbsh.spb.ru.

Федерация лесного хозяйства - страшная организация! | Фото: wbsh.spb.ru.

 

15. «Помните, выпивая у нас, вы приближаетесь к Богу!»


Выпивка, которая приближает вас к Богу. | Фото: Fishki.net.

Выпивка, которая приближает вас к Богу. | Фото: Fishki.net.

 

16. «Если вы не в курсе, «шкура» Ленина, как и все остальное, находится в Мавзолее, в единственном экземпляре!»


Уточните, что за шкуры? | Фото: Пикабу.

Уточните, что за шкуры? | Фото: Пикабу.

 

17. Что-то аппетит совсем пропал...


17 примеров маркетинга на грани юмора и здравого смысла

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17 примеров маркетинга на грани юмора и здравого смысла

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