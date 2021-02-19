Верить никому нельзя, особенно в кино

Логика жизни настойчиво подсказывает нам, что нет более достоверного источника для получения информации, чем рассказ полновесных свидетелей произошедшего.









Конечно, всех деталей они могут не помнить, где-то их данные могут отличаться от непробиваемых фактов, зафиксированных камерами, хронометрами, данными сотовых вышек и спутников, но в целом рассказ очевидца – это та опора, на которой держится доверие обывателя. Но кинематограф, как и положено искусству, идет на открытые провокации, ломает стереотипы и разрушает шаблоны – при просмотре фильма мы уже не можем быть уверены в том, что рассказчик в кадре или за кадром ведет зрителя к истине.



Возможно, свидетельства «киноочевидцев» вас запутают больше, чем это смогли бы сделать заведомые лжецы, – но тем и интереснее подобное кино, ведь после внезапно развернувшегося финала хочется взглянуть на события с учетом вновь открывшихся обстоятельств. Отбросив в сторону ложную боязнь спойлеров, мы вспомнили несколько наиболее ярких фильмов, в которых рассказчик оказался в силу разных причин не таким уж и искренним со зрителем человеком.



Франц – «Кабинет доктора Калигари» (1920)

Дровосек и другие свидетели – «Расемон» (1950)

Роджер Кинт – «Подозрительные лица» (1995)

Фред и Пит – «Шоссе в никуда» (1997)

Малколм Кроу – «Шестое чувство» (1999)

Рассказчик – «Бойцовский клуб» (1999)

Патрик Бэйтман – «Американский психопат» (2000)

Леонард Шелби – «Помни» (2000)

Сэм Белл – «Луна 2112» (2009)

Тэдди Дэниелс – «Остров проклятых» (2010)

Саймон Ньютон – «Транс» (2013)

Ник и Эми – «Исчезнувшая» (2014)