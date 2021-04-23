8 признаков, как определить, что смартфон прослушивается

Если кажется, что вас прослушивают, возможно, вам не кажется
В современном мире мы все зависимы от гаджетов и ни для кого не секрет, что не только у владельцев телефонов есть к ним доступ. Сейчас ничего не стоит оснастить смартфон специальным чипом или запустить в него вирус. Да, вряд ли обычные люди обладают сверхсекретной информацией, однако все равно неприятно знать, что кто-то может подслушивать личные разговоры. Существуют тревожные «звоночки», которые сигнализируют о том, что ваш телефон, скорее всего, прослушивают.
1. Перегревание смартфона
Если телефон перегревается в состоянии покоя, его используют сторонние приложения / Фото: fixlab.com.ua
Когда на смартфоне запущены какие-то программы, они потребляют аппаратные ресурсы. Например, если вы разговариваете по телефону, играете в игры или пользуетесь приложениями, гаджет нагревается. Это нормальная реакция телефона, однако шпионский вирус работает по аналогичному принципу, хоть никак и не проявляется. Тем не менее, батарею не обманешь. Если вы не пользуетесь смартфоном, но при этом он все равно нагревается, - признак того, что телефон нужно проверить на наличие вирусов. Бывает и по-другому: во время разговора гаджет перегревается сильнее, чем обычно. Это означает, что ресурс аккумулятора использует не только мобильная связь, но и сторонние приложения.
2. Странные сообщения
Сообщение от неизвестного номера со странным содержимым может быть вирусом / Фото: mtsonline.ru
Некоторые вредоносные программы не скрываются, а в открытую заявляют о себе. Просто мы не всегда можем определить их. Одна из распространенных «фишек» - сообщения от неизвестных номеров с бессмысленным набором цифр и букв. Казалось бы, можно удалить такое послание и все. Однако, попав на ваш смартфон, сообщение уже выполнило свою вредоносную функцию и его удаление ничего не решит. Если вам часто приходят подобные SMS, обязательно проверьте телефон на наличие вирусов.
3. Внезапная активность
Если дисплей активизировался без причины, возможно, идет обмен информацией с телефоном / Фото: img.rl0.ru
Задача хакера - не только внедрить вирус, но и законспирировать его работу. Однако время от времени все равно нужно обновлять вредоносную программу, передавать данные и проверять работоспособность вируса. Если телефон частенько проявляет внезапную активность (например, экран засветился без причины), это серьезный повод обратиться к специалисту.
4. Электронное эхо
Обычно телефон фонит рядом с колонками, но не просто так / Фото: stroy-podskazka.ru
Помните, как старые мобильные телефоны реагировали на приближение к колонкам или другим устройствам с динамиками? Они начинали трещать и издавать неприятный прерывистый шум во время разговора или передачи SMS. В современных смартфонах такой недостаток встречается редко, но временами все же случается. Благодаря электронному эху можно выяснить, происходит ли с телефоном нежелательная активность. Например, если смартфон находится в состоянии покоя и резко начинает фонить, скорее всего, сейчас происходит обмен информацией с устройством.
5. Украденный трафик
Резкое увеличение трафика при аналогичном пользовании интернетом - тревожный признак / Фото: greatchat.ru
Многие мобильные операторы предлагают абонентам безлимитный интернет. Однако отследить в таком потоке вредоносное подключение - задача не из простых. Чтобы ее упростить, нужно отслеживать объем потребляемого трафика. Тем более, что операторы сами предоставляют массу приложений для этой цели. Наблюдаете, что в определенный момент количество потребляемого трафика увеличилось, а ваша активность в интернете - нет? Вполне вероятно, что кто-то крадет трафик и обменивается данными с вашим смартфоном.
6. Замедленная реакция телефона
Замедленность реакции может быть буквально в доли секунд / Фото: fb.ru
Все программы активно задействуют аппаратные ресурсы гаджета. Когда к смартфону подключаются вредоносные программы, они «тянут» еще больше заряда и требуют дополнительное время на подключение. Как это выглядит? Вы нажимаете зеленую кнопку «Вызов», но смартфон реагирует на прикосновение с задержкой в доли секунды или гаджет выключается дольше положенного. Такой признак не гарантирует 100%-ную прослушку, но в совокупности с другими «звоночками» вызывает тревогу.
7. Посторонние звуки
Помехи на фоне могут означать, что в разговоре присутствует кто-то третий / Фото: androidlime.ru
Этот признак был актуален и при старых телефонах, и для современных гаджетов. Практически вся связь сегодня - цифровая. То есть сигнал в трубке звучит практически идеально, позволяя отчетливо слышать голос собеседника. Иногда на качество соединения влияет плохая погода или проблемы с аппаратом, а бывают и некие подозрительные шумы, искажающие речь. Обычно посторонние звуки становятся фоном всего диалога и это значит, что в разговоре точно присутствует кто-то третий.
8. Запись звонков
Записывая звонки, вы сами даете согласие на их прослушивание / Фото: setphone.ru
Во многих современных смартфонах есть встроенная функция записи телефонных разговоров или можно установить приложение для этой цели. Таким образом пользователи самостоятельно сохраняют беседу и дают согласие на доступ к файлам гаджета. Из памяти устройства записи могут попасть куда-угодно или прослушаться прямо с телефона. То же самое касается всех скачиваемых приложений, которые запрашивают доступ к тем или иным файлам на смартфоне.
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