8 признаков, как определить, что смартфон прослушивается

Если кажется, что вас прослушивают, возможно, вам не кажется

1. Перегревание смартфона

Если телефон перегревается в состоянии покоя, его используют сторонние приложения / Фото: fixlab.com.ua

2. Странные сообщения

Сообщение от неизвестного номера со странным содержимым может быть вирусом / Фото: mtsonline.ru

3. Внезапная активность

Если дисплей активизировался без причины, возможно, идет обмен информацией с телефоном / Фото: img.rl0.ru

4. Электронное эхо

Обычно телефон фонит рядом с колонками, но не просто так / Фото: stroy-podskazka.ru

5. Украденный трафик

Резкое увеличение трафика при аналогичном пользовании интернетом - тревожный признак / Фото: greatchat.ru

6. Замедленная реакция телефона

Замедленность реакции может быть буквально в доли секунд / Фото: fb.ru

7. Посторонние звуки

Помехи на фоне могут означать, что в разговоре присутствует кто-то третий / Фото: androidlime.ru

8. Запись звонков

Записывая звонки, вы сами даете согласие на их прослушивание / Фото: setphone.ru