3 советских дома, которые выгодно отличались от типовых, но остались в единственном экземпляре

1. «Ажурный дом» (Москва)

Первая советская панелька. /Фото: culture.ru

«Ажурный дом», современный вид. /Фото: rbk.ru

2. Опытно-показательный квартал в Черемушках (Москва)

Первый советский панельный квартал, которых почти не было больше. /Фото: zaporizhzhia.city

Фонтан в экспериментальном 9-м квартале. /Фото: rbth.com

3. Первая экспериментальная «хрущевка» (Санкт-Петербург)

Именно так могли выглядеть большая часть советских жилых домов. /Фото: back-in-ussr.com

Так первая хрущевка выглядит сейчас. /Фото: cnews.com