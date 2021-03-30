3 советских дома, которые выгодно отличались от типовых, но остались в единственном экземпляре

Советская гражданская архитектура не была однообразной и на протяжении всей своей истории пережила не один этап. И в каждом из них можно найти занимательные проекты, которые можно смело назвать экспериментами. Вот только ряд из них даже не известны просто потому, что советские архитекторы не смогли добиться массового воплощения в жизнь. Вашему вниманию «тройка» экспериментальных домов в СССР, которые остались в единственном экземпляре.
1. «Ажурный дом» (Москва)
Первая советская панелька. /Фото: culture.ru
Мало кто знает, но строительство типовых жилых домов в Советском Союзе планировалось еще до Великой отечественной войны. Именно так, в 1940 году, появился знаменитый «Ажурный дом», который расположен по адресу: город Москва, Ленинградский проспект, 27. Ажурным он стал в народной молве по причине наличия узорчатых решеток на фасаде здания: таким способом архитекторы решили закрыть от прохожих балконы, которые советские граждане по уже тогда имеющейся привычке любили заставлять огромным количеством вещей. А вот на первом этаже дома были предусмотрены магазины и предприятия быта.
«Ажурный дом», современный вид. /Фото: rbk.ru
У «Ажурного дома» была одна яркая отличительная, которую сегодня не каждый помыслит в советской бытности. Речь идет о необычной планировке квартир - при просторных коридорах и лестничных клетках были спроектированы совсем крошечные кухни - всего 4 квадратных метра в двухкомнатной квартире. Такое решение было продиктовано предположением архитекторов, что жители дома не будут готовить еду на своих кухнях, а станут заказывать ее в кафе с первого этажа. У себя же дома блюда предписывалось только разогревать. Вот только этот необычный проект после окончания войны был признан недостаточно бюджетным, потому «Ажурный дом» остался в единственном экземпляре, и на сегодняшний день признан памятником архитектуры.
2. Опытно-показательный квартал в Черемушках (Москва)
Первый советский панельный квартал, которых почти не было больше. /Фото: zaporizhzhia.city
В подмосковном селе Черемушки в середине пятидесятых годов прошлого столетия построили первый квартал. полностью состоящий из спроектированных недавно «хрущевок». Опытный 9-й квартал представлял собой группу из 13 четырехэтажных и 7 восьмиэтажных домов. Правда, на привычные нам панельки они еще не были сильно похожи. Так, квартиры в экспериментальных домах были совсем крошечными: к примеру, в ванной комнате зачастую устанавливалась сидячая кабинка или вообще лишь душевой поддон.
Фонтан в экспериментальном 9-м квартале. /Фото: rbth.com
Именно для квартир подобной планировки очень удобным способом ее обставить была мебель-трансформер, которую жильцы 9-го квартала могли выбрать по каталогу. К тому же, в отличие от следующих «хрущевок», фасады первых панельных домов отделывались кирпичом с фасада, во дворах устанавливали настоящие фонтаны и перголы для растений. Кроме того, в квартале в шаговой доступности открывались и магазины, и столовые, и даже кинотеатр. Правда, в скором времени от такой роскоши было решено отказаться, а общий вид как самих домов, так и прилегающей к ним территории стали делать куда более опрощенными.
3. Первая экспериментальная «хрущевка» (Санкт-Петербург)
Именно так могли выглядеть большая часть советских жилых домов. /Фото: back-in-ussr.com
«Хрущёвок» на постсоветском пространстве осталось огромное количество, а вот первая из них находится в Санкт-Петербурге, по адресу: улица Полярников, 10. Правда, народное название этого дома - «протохрущевка». Она была построена в 1955 году, причем в рекордные сроки - всего за 102 дня. В ней насчитывается 30 квартир, 29 из которых были отданы для заселения строителями, которые возводили этот же дом, а тридцатую оставили пустой для осуществления строительных экспериментов.
Так первая хрущевка выглядит сейчас. /Фото: cnews.com
Справедливости ради, первая советская «хрущевка» имеет ряд отличий от последующих: так, высота потолков в квартирах составляет три метра, а не 2,5, кухни по площади также вдвое больше 10-12. Кроме того, в подъездах были установлены дубовые двери, отделка колоннами в стиле неоклассицизма. А вот балконы можно найти только в квартирах на третьем этаже. Такой проект панельного дома Хрущева не устроил: тот посчитал его слишком затратным, поэтому ряд деталей было решено упростить или убрать совсем.
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