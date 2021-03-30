Отвар, от которого зацветут даже алоэ и денежное дерево

Зимой не рекомендуется подкармливать цветы, так как они отдыхают. Однако с наступлением весны, уже в марте, можно и нужно восполнить запас полезных веществ в почве и дать хорошую подкормку комнатным цветам. С этой задачей отлично справится один простой, но крайне полезный отвар!





Отварите обыкновенную свёклу, предварительно хорошо промытую и даже очищенную, в небольшом количестве воды, как обычно, но отвар не выливайте, а используйте в качестве подкормки для домашних цветов. Используйте полностью охлаждённый, не солёный отвар, напополам разбавленный чистой водой. Отвар свёклы богат минеральными веществами, в нужном количестве для растений. Это поможет комнатным цветам проснуться, набраться жизненных сил и подготовиться к новому цветению!





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