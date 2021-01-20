Неординарные случаи из жизни монархов

Принято считать, что жизнь королей строго регламентирована, и каждый их день посвящен тому, чтобы управлять страной всем на благо. Однако на страницах истории остаются не только важные события, произошедшие в период правления монархов, но и курьезы, и казусы, случавшиеся с ними. О восьми неординарных случаях из жизни королей – далее в обзоре.









Карл-Юхан XIV – король Швеции и Норвегии

Петр I – российский император

Ранавалуна I – королева Мадагаскара

Фридрих II – король Пруссии

Марианна Австрийская – испанская королева

Мария Луиза Орлеанская – испанская королева

Сунанда Кумариратана – супруга короля Сиама

Чарльз – принц Уэльский