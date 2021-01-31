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Перестать лениться и начать работать над собой – 25 вдохновляющих фото

По правде говоря, сегодня очень большому числу людей приходится бороться с лишним весом. Эта глобальная проблема является следствием таких факторов, как нездоровая пища, малоактивный образ жизни и банальное переедание. Так или иначе, справиться с избыточными килограммами вполне возможно, и все что для этого нужно – это правильное питание, физическая активность и самодисциплина. Ярким примером тому, к каким потрясающим результатам приводит упорная работа над собой, являются фотографии людей, которым удалось победить свой лишний вес.

Перестать лениться и начать работать над собой – 25 вдохновляющих фото

Потеря 30 лишних килограмм очень заметна на лице. На первый взгляд кажется, что это два разных человека.

Перестать лениться и начать работать над собой – 25 вдохновляющих фото

Эта пара решила сначала привести себя в форму, а уже потом идти к алтарю. Спустя 5 лет совместных усилий они наконец-то поженились!

Перестать лениться и начать работать над собой – 25 вдохновляющих фото

Он сбросил 49 кг всего за год.

Перестать лениться и начать работать над собой – 25 вдохновляющих фото

Еще одна пара, которая серьезно подготовилась к свадьбе. Вместе они сбросили 60 кг и теперь выглядят просто потрясающе.

Перестать лениться и начать работать над собой – 25 вдохновляющих фото

Эта девушка сумела сбросить 60 кг за год и пять месяцев.

Перестать лениться и начать работать над собой – 25 вдохновляющих фото

И снова счастливая пара, которой удалось похудеть – на этот раз к четвертой годовщине свадьбы. За полтора года усердного труда муж сбросил почти 59 кг, а жена – около 50 кг.

Перестать лениться и начать работать над собой – 25 вдохновляющих фото

Минус 30 кг менее чем за год.

Перестать лениться и начать работать над собой – 25 вдохновляющих фото

Если сбросить 115 кг, то можно позволить себе роскошное платье, подчеркивающее фигуру.



Перестать лениться и начать работать над собой – 25 вдохновляющих фото

Минус 63 килограмма за 19 месяцев. Но работа над собой все еще продолжается!

Перестать лениться и начать работать над собой – 25 вдохновляющих фото

Порой от пары десятков лишних килограмм труднее избавиться, чем от сотни. Но главное не сдаваться. Эта девушка хотела выглядеть стройнее на 17 кг, и спустя 4 года ей удалось добиться своего.

Перестать лениться и начать работать над собой – 25 вдохновляющих фото

Минус 40 килограмм за год, и как результат – отличный внешний вид и хорошее самочувствие.

Перестать лениться и начать работать над собой – 25 вдохновляющих фото

Сбросив 68 килограмм за 9 месяцев, этот парень навсегда изменил свою жизнь.

Перестать лениться и начать работать над собой – 25 вдохновляющих фото

Пять лет борьбы с собой принесли результат.

Перестать лениться и начать работать над собой – 25 вдохновляющих фото

Фитнес спас ему жизнь. Парень оставил в прошлом 54 лишних кило.

Перестать лениться и начать работать над собой – 25 вдохновляющих фото

Удивительная трансформация близнецов. Братья сбросили по 29 и 35 кг.

Перестать лениться и начать работать над собой – 25 вдохновляющих фото

Разница между 136-ю и 75-ю килограммами заметна с первого взгляда.

Перестать лениться и начать работать над собой – 25 вдохновляющих фото

Работать над собой очень тяжело, но результат стоит того. Минус 32 кг за 3 года.

Перестать лениться и начать работать над собой – 25 вдохновляющих фото

Парню надоело быть полным, и он превратился в настоящего мачо. Минус 30 кг за 3 года.

Перестать лениться и начать работать над собой – 25 вдохновляющих фото

Родные, особенно дети, могут по-настоящему вдохновлять нас. Мужчина сбросил целую сотню килограмм всего за 8 месяцев.

Перестать лениться и начать работать над собой – 25 вдохновляющих фото

Долгие старания увенчались успехом. Минус 22 кг за 20 месяцев.

Перестать лениться и начать работать над собой – 25 вдохновляющих фото

Три года назад мужчина принял решение наконец-то заняться собой. Благодаря упорным тренировкам сегодня он выглядит не хуже, чем Джеральд Батлер, на которого, кстати, очень похож.

Перестать лениться и начать работать над собой – 25 вдохновляющих фото

Он решил, что огромный живот – не лучшее украшение мужчины, и сбросил 54 кг за 14 месяцев.

Перестать лениться и начать работать над собой – 25 вдохновляющих фото

Минус 87 кг за год – впечатляющий результат!

Перестать лениться и начать работать над собой – 25 вдохновляющих фото

Девушка сделала свой выбор в пользу здорового образа жизни, и наконец-то почувствовала себя собой настоящей. Минус 21 кг за год.

Перестать лениться и начать работать над собой – 25 вдохновляющих фото

В борьбе с лишним весом возраст не помеха. Как видно, 8 месяцев работы над собой не прошли напрасно.

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