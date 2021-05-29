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Спальни девушек из разных стран мира

Женская спальня — это не просто место для сна. Два талантливых итальянских фотографа Габриэль Галимберти и Эдуард Делиль провели экскурсию по комнатам женщин разных стран мира, в которые обычному человеку вход воспрещен.

Отбор участниц проходил просто — все девушки должны были быть непохожи друг на друга и представлять разные социальные прослойки общества.

Спальни девушек из разных стран мира


Мааки, 29 лет, Харлем, Нидерланды

Спальни девушек из разных стран мира

Микайла, 23 года, Лондон

Спальни девушек из разных стран мира

Айша, 25 лет, Абу-Даби, ОАЕ

Спальни девушек из разных стран мира

Катя, 27 лет, Кельн, Германия

Спальни девушек из разных стран мира

Вии, 27 лет, Бангкок, Таиланд

Спальни девушек из разных стран мира

Кэйтлин, 20 лет, Нью-Йорк, США

Спальни девушек из разных стран мира

Эйм, 19 лет, остров Ко-Крет, Таиланд

Спальни девушек из разных стран мира

Элиза, 26 лет, Кельн, Германия

Спальни девушек из разных стран мира

Джад, 30 лет, Мумбаи, Индия

Спальни девушек из разных стран мира

Ханна, 24 года, Амстердам, Нидерланды

Спальни девушек из разных стран мира

Селин, 22 года, Берлин, Германия

Спальни девушек из разных стран мира

Керри Ли, 31 год, Пекин, Китай

Спальни девушек из разных стран мира

Шрейн Га, 23 года, Камбоджа

Спальни девушек из разных стран мира

Лиза, 33 года, Сидней, Австралия

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