Новогодние традиции нашего детства, от которых современная молодежь лишь разводит руками

Новый год — это единственный праздник, который отмечает большинство жителей планеты. Некоторые обычаи празднования новое поколение с восторгом перенимает от родителей: мандарины, любимые блюда на столе, обмен подарками. Другие неписаные правила постепенно отходят в прошлое.

Мы вспомнили новогодние традиции, которых по-прежнему придерживается старшее поколение, а у молодежи они вызывают недоумение.

Приглашать соседа на роль Деда Мороза



РЕКЛАМАРЕКЛАМАЛет 30 назад на роль Деда Мороза часто приглашали не совсем подходящих для этого дела людей вроде соседей или сами родители пытались справиться с этой ролью. Детей заставляли учить стихи, а после вручения подарка Дед Мороз шел на кухню и праздновал с взрослыми. Сейчас родители обращаются к профессиональным организаторам праздников.

В моем детстве от маминой работы к детям сотрудников бесплатно приходили Дед Мороз и Снегурочка. Никогда не забуду ооочень бесплатную Снегурочку, которая выглядела старше Дедушки. Костюм, конечно, был нормальный, но вот золотой передний зуб…



Когда мне было 4 года, мама с работы пригласила Деда Мороза. Тогда я еще свято верила, что он существует. И вот я сижу, жду, повторяю стих. Приходят Дед Мороз и Снегурочка.

Покупать и наряжать живую елку в последний момент 31 декабря

Не выбрасывать елку несколько месяцев после Нового года

Класть в одну порцию праздничного угощения сюрприз на счастье

Зажигать бенгальские огни внутри квартиры

Загадывать желания, следуя необычным поверьям и приметам

Потратить сутки на приготовление новогодних блюд

Готовить сладкие подарки на Новый год

Делать самим новогодние костюмы

Создавать самим новогодние украшения и игрушки

Дарить самодельные подарки

Смотреть всю новогоднюю ночь телевизор



Беречь деликатесы к Новому году

Отправлять новогодние открытки



Я смотрю на Деда Мороза, прячусь за маму и громко говорю: «Он ненастоящий! Он в туфлях и с командирскими часами. У настоящего Деда Мороза таких нет! И стих я рассказывать не буду». Подарок мне, конечно, подарили. Но с тех пор я не верю в чудеса и Деда Мороза.Раньше елочных базаров было гораздо меньше, и иногда елку приходилось «доставать» перед самым праздником. Теперь появилось много качественных искусственных елок, которые служат многие годы. С каждым годом продажи живых елок падают. Во многих квартирах и почти во всех магазинах украшают елку уже в начале декабря. С такой елкой не нужно волноваться, что она засохнет и осыплется к празднику.Мне на Новый год подарили самораскладывающуюся новогоднюю елочку: нажимаешь кнопку — и она раскладывается уже наряженная и светится. Эти божественные современные технологии! Теперь с нетерпением жду следующий Новый год.А вот искусственная у нас шикарная, крепкая и густая. Проблема с ароматом решается так. У меня из фатина камуфляжной расцветки сшиты небольшие мешочки. На елочном базаре бесплатно набираю мелкие обломки веточек, эту мелочь мою — и в мешочки внутрь елки! По мере потери аромата высохшая хвоя меняется на новую, запасы хранятся на лоджии в холоде. Таким макаром три зайца одним выстрелом: деньги целы, аромат есть и хвою до мая не надо из углов выковыривать.Существует масса анекдотов про то, как вынос елки затягивается на месяцы после окончания праздника. Сейчас есть много других способов украсить квартиру, поэтому елки уже не задерживаются так долго.Новогодняя елка давно стала частью интерьера в нашей комнате. У нас с мужем есть традиция: каждый последний день месяца готовим оливье и отмечаем за столом возле этой елки новый месяц, а старый провожаем, чтоб новый месяц прошел хорошо и стабильно. А новогоднее настроение не пропадает и на сам Новый год, потому что приезжают дети с внуками, и мы все вместе проводим праздники.Чтобы добавить волшебства и разнообразить новогоднюю программу, в некоторых семьях в еду прятали сюрпризы с пожеланиями на следующий год. Сейчас вместо этого легко приобрести конфеты и печенье с предсказаниями, а интернете найти инструкцию, как его приготовить самим.Всегда с теплотой вспоминаю новогодние и рождественские праздники детства. Обязательно пельмени-самолепки, а внутри деревянные фигурки, которые вырезал папа. Кому что попадется, того и ждать в пришедшем году. Тогда мы искренне верили в чудеса, это были самые теплые вечера.Раньше бенгальские огни зажигали прямо дома, теперь чаще всего это делают на свежем воздухе. У наших бабушек и мам выбор пиротехники был небольшой, а сейчас можно найти петарды на любой вкус.Раньше одним из праздничных развлечений было гадание и загадывание желаний. Сейчас у молодежи гораздо больше вариантов развлечений, поэтому такая традиция уходит в прошлое.Лет 8 назад на Новый год подруга сказала, что нужно сжечь одну вещь из своего гардероба, как бы сжигая с нею все проблемы и неприятности старого года. Из вещей, которые не жалко, у меня нашлись только трусы. Сожгли. Через 3 месяца я встретила будущего мужа. Спустя несколько лет та же самая подруга сожгла свои трусы. Через месяц ее проблемы на личном фронте благополучно разрешились. Скоро снова праздники, и мы идем жечь старые трусы моей сестры, у которой полный штиль на любовном фронте уже давно. Надеюсь, сработает.Наши мамы и бабушки тратили много часов на подготовку новогоднего стола, нарезая оливье, селедку под шубой и другие знаковые лакомства. Сейчас молодежь иногда отказывается от традиционного новогоднего стола, заказывая готовую еду.Скоро Новый год, и отпраздновать его я собираюсь максимально дерзко. Я не буду готовить — куплю себе суши, а мелкому пиццу. Я не буду заморачиваться с новогодней программой, мы сядем смотреть киношки и рубиться в Xbox. У меня нет цели дождаться полуночи, если захотим, то уляжемся спать.В конце 80-х и начале 90-х для многих этот простой салат оливье был поистине праздничным. Готовили его редко, исключительно на праздники. И хрустальные вазочки, стоящие в серванте, ждали своего часа, чтобы раз в год быть наполненными этим безумно вкусным деликатесом.Наша версия Рождества и Нового года — есть картофельные чипсы и лапшу быстрого приготовления во время просмотра боевиков. Никакой многочасовой готовки.Несколько десятилетий назад кондитерские магазины не отличались богатством выбора. Сладости не были так доступны, и для многих они ассоциировались только с праздниками. Сейчас конфеты есть в любом магазине, поэтому их дарят в основном на утренниках.Мне уже 28 лет, но каждый год с нетерпением жду новогодний кулек от мамы. Это ни с чем не сравнимое ощущение — разворачивать хрусткую бумагу, рассматривать конфеты, вафельки и выбирать, что съесть в первую очередь. Для меня конфеты из новогоднего кулька самые вкусные!Во времена наших родителей купить готовые костюмы на праздник было очень сложно. Поэтому приходилось делать их самостоятельно из подручных материалов. Сейчас существуют специализированные магазины по продаже и аренде костюмов.В начальной школе на елке я была одной из бабочек, которые кружились вокруг той самой новогодней елки. У всех были мягкие крылышки в основном из тюля — ткани, пришитой под лопатками и к рукавам. А у меня были крылья метра в полтора из фанеры, расписанные как бы под хохлому. Со мной рядом никто не кружился, а в дверь я заходила боком. Обожаю креатив отца!В детстве костюм для Нового года мне шили всей семьей. Бабушка всегда придумывала оригинальные образы: я была мухомором, персиком, королевой рыбок, принцессой звездочек, и ни на одном утреннике не было костюма с похожей тематикой. Давно уже живу отдельно от родителей и расплакалась сегодня, когда поняла, что ради моего новогоднего счастья мои родители и бабушка допоздна сидели, вырезая и пришивая белые кружочки для мухомора, рыбок из фольги и звездочки из картона, а всем наутро нужно было рано вставать на работу. Как же я их всех люблю.Сейчас в подготовку к главному празднику входит штурм торговых центров или заказ новогодних товаров с доставкой. А раньше декор делали на уроках труда или семейными вечерами.Самый главный навык детства — это вырезание снежинок.Пока я была маленькой, родители ставили дома сосенку. Мы втроем вырезали снежинки. Мама натягивала нитки у потолка, на них мы подвешивали бумажные снежинки и вату.Раньше выбрать подарки было не так просто, в магазинах еще не было переизбытка товаров, и, соответственно, возможности найти нужную вещь в любой точке планеты тоже не было. Сейчас при наличии интернет-магазинов и невероятно широкого выбора вариантов подарка популярность самодельных сходит на нет.Мой дедушка работал плотником. Когда я была классе в 3-м, у нас во дворе не было ничего для детей — ни качелей, ни песочницы, пустая площадка. Я решила, что Дедушка Мороз сможет исправить ситуацию, и написала письмо, что хочу зимой кататься на горке. Как же я была счастлива, когда вышла во двор 31 декабря и увидела большую деревянную горку, а к ней прикреплена записка: «Настеньке от Деда Мороза!» Это был лучший подарок!У нас была традиция: каждый Новый год я делал открытки для мамы, папы и бабушки. Мои родители до сих пор хранят их все.Раньше всей семьей собирались вместе и, нарядившись, смотрели до утра праздничные концерты, например «Голубой огонек», сидя за столом. Теперь многие молодые выбирают другие сценарии: катаются на лыжах, путешествуют или просто ложатся спать сразу после полуночи.Мечтала встретить Новый год в поезде на пути в город, в котором никогда не была. Все меня считали ненормальной, муж отмахнулся, маман прочла лекцию о том, что нужно праздновать дома перед телевизором — «как все». А я взяла и купила билет в другой конец страны.Встречаем семьей 3-й Новый год в поезде. Все, кто узнает, говорят: «Да ну, как можно в поезде?» А по мне, так убираться, готовить не надо, сейчас современные поезда — есть телевизор, ровно в 12 все в вагоне поздравляют друг друга. Едешь, везде салют, даже ходить никуда не надо. Отправляется почти в 21:00, и ровно в 00:00 бой курантов встречаем на станции. Лучше и быть не может.В течение многих лет я следую традиции ложиться спать в 21:30 в канун Нового года и просыпаться в следующем году.Доставать хрусталь раз в годВ наши дни посуда на любой вкус доступна в любом уголке страны благодаря онлайн-магазинам. А мода на скандинавский стиль из IKEA отбросила прежнюю роскошь хрусталя и богемского стекла на второй план. Молодежь предпочитает простоту и удобство и недоумевает, зачем до сих пор хранить хрусталь в серванте.Когда была маленькая, для меня бабушкин сервант с хрусталем был чем-то запретным, волшебным. Теперь подросла и до сих пор не понимаю, почему никто не пользуется хрусталем из сервантов.Во времена наших мам и бабушек фрукты, за исключением мандаринов, было сложно найти зимой. Поэтому особенным угощением на новогоднем столе были консервированные ананасы. Родители старались достать к празднику икру — с ней делали бутерброды. Сейчас меню праздничного стола зависит больше от финансовых возможностей и личных предпочтений.Мое детство выпало на 90-е — времена тотального дефицита. Оливье по праздникам. Когда мама делала оливье, всегда сливала в кружку воду от зеленого горошка. И мы с братом пили ее с таким удовольствием, что казалось, это самый вкусный напиток в мире.Раньше накануне праздников почта была завалена телеграммами и открытками. Открытки печатались без готового текста, они подписывались от руки каждому индивидуально. Последние годы их заменяют электронные сообщения и открытки в мессенджерах — одинаковые всем подряд.Навещала бабушку. Решила посмотреть ее старые альбомы с фотографиями. Рассматривая их, я наткнулась на стопку открыток. Причем моих самодельных открыток, которые я дарила ей в начальных классах. В них я корявым почерком поздравляла ее с различными праздниками: с Новым годом, 8 Марта, днем рождения. Как же тепло на душе.А каким новогодним традициям из детства вы до сих пор следуете?